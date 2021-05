VSS Unity de Virgin Galactic completa con éxito su vuelo espacial: el turismo espacial más cerca que nunca

Virgin Galactic lo ha vuelto a conseguir. Tras un paron de dos años, la compañía aeroespacial ha completado su tercer vuelo espacial de prueba. La nave Unity consiguió elevarse hasta más 86 kilómetros de altitud, saliendo así al espacio.

Durante este fin de semana, el portaaviones VMS Eve de Virgin despegó desde el Spaceport America de Nuevo México (Estados Unidos). A bordo llevaba la nava VSS Unity, que una vez se encontró en las alturas (a unos 13 kilómetros de altitud) se desprendió del portaaviones y comenzó su propio vuelo.

Con una velocidad Mach 3 tras ser liberado del portaaviones, el VSS Unity se elevó en la atmósfera hasta salir de ella y volar en el espacio. Minutos más tarde descendió de nuevo y aterrizó sin problemas en el Spaceport America.

Today’s view: Infinite. #Unity21 made a beautiful ascent to apogee over Spaceport America, New Mexico. #VirginGalactic pic.twitter.com/jphjbMbSr2