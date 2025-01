Elon Musk ha anunciado por sorpresa el rescate de los dos astronautas varados en el espacio. No tiene ningún sentido

La historia de los dos astronautas que se quedaron en la Estación Espacial Internacional por los problemas de la nave espacial de Boeing ya estaba más que resuelta, pero acaba de dar un giro retorcido.

Un mensaje incendiario. "El presidente de Estados Unidos ha pedido a SpaceX que traiga a casa a los dos astronautas varados en la Estación Espacial Internacional lo antes posible", escribió Elon Musk en su perfil de X. "Es terrible que la Administración Biden los haya dejado allí tanto tiempo".

Al cabo de 20 minutos, más de un millón de personas ha visto el mensaje, que Musk apostilló contestando "Cierto" a la siguiente respuesta: "El odio que te tenían era mayor que sus ganas de rescatar a esos astronautas".

Un poco de contexto. En junio de 2024, dos astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave espacial Starliner, la alternativa de Boeing a la Crew Dragon de SpaceX.

La nave debía estar una semana en órbita antes de volver a la Tierra, pero un fallo en el sistema de propulsión durante el viaje de ida hizo que estuviera tres meses sometida a pruebas y finalmente volviera vacía.

Elon Musk miente. Nadie se sorprenderá a estas alturas de que Musk publique propaganda en su perfil de X, pero el mensaje tergiversa la realidad de una forma particularmente fantasiosa.

Si bien es cierto que los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams siguen en el espacio desde junio, no fueron abandonados por Biden. La misión Crew-9 de SpaceX despegó en septiembre de 2024, mucho antes de que Trump asumiera la presidencia, con dos asientos vacíos para traerlos de vuelta.

Entonces, ¿por qué siguen en la ISS? Era el plan previsto por la NASA. Wilmore y Williams fueron reasignados a la misión Crew-9 y pasaron a formar parte de la tripulación permanente de la Estación Espacial Internacional. Williams es, de hecho, la comandante de la Expedición 72, y acaba de hacer un paseo espacial como parte de sus tareas.

Que la NASA no pidiera a SpaceX buscarlos inmediatamente no tiene nada que ver con el odio a Musk, sino con que no hubiera una Crew Dragon de sobra inmediatamente disponible. La solución más lógica era sacar a dos astronautas del siguiente vuelo de ida (la misión Crew-9) para dejar dos asientos libres.

¿Y ahora qué? El regreso de la misión Crew-9 está programado para finales de marzo de 2025. Lo esperable que Wilmore y Williams volvieran junto con sus compañeros de misión, el estadounidense Nick Hague y el ruso Aleksandr Gorbunov, a finales de marzo o principios de abril, cuando la Crew-10 esté ya en la ISS. Pero el mensaje de Musk sugiere que Crew-9 podría adelantarse.

En cuanto a la Starliner, la NASA canceló el vuelo que había contratado a Boeing para 2025. Las dos rotaciones de astronautas de este año correrán a cargo de SpaceX mientras Boeing sigue analizando qué pudo fallar en su primer vuelo tripulado y cómo planea solucionarlo.

