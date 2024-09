Final agridulce para la nave Starliner de Boeing: su vuelo de regreso ha sido casi perfecto

La desdichada nave Starliner 'Calypso' de Boeing ha aterrizado vacía en el desierto de White Sands, Nuevo México, tras un vuelo casi perfecto.

La nave espacial de Boeing se desacopló de la Estación Espacial Internacional el viernes 6 de septiembre a la hora prevista: 22:04 UTC. Se alejó rápidamente de la estación con una serie de encendidos y emprendió su vuelo de regreso, que duró poco menos de seis horas.

Las maniobras fueron suaves, pero no perfectas. Después de abandonar la Estación Espacial Internacional, Boeing realizó pruebas de encendido de 12 propulsores en la sección de la cápsula. Uno de los propulsores no funcionó. No supuso ningún problema: hay dos sistemas redundantes de seis propulsores cada uno. Pero se trata de un conjunto de propulsores separado de los del módulo de servicio que falló durante el vuelo de ida, por lo que Boeing tendrá que dar muchas explicaciones.

Cinco horas más tarde, tras separarse del módulo de servicio, la Starliner hizo un frenado atmosférico sobre el Pacífico y la costa de México. Abrió sus tres paracaídas, y aterrizó en el lugar previsto: un campo de misiles del Ejército de Estados Unidos en White Sands, Nuevo México.

Ha sido la cuarta vez que una nave con capacidad para llevar astronautas aterriza en este sitio. Primero lo hizo el transbordador espacial Columbia con dos astronautas a bordo para completar el vuelo de prueba STS-3, en marzo de 1982. Cuatro décadas más tarde, la Starliner de Boeing lo ha hecho tres veces, las tres sin tripulación:

En diciembre de 2019 durante su primer vuelo de prueba no tripulado, tras un fallo de software que le impidió alcanzar la Estación Espacial Internacional y forzó un aterrizaje anticipado

En mayo de 2022 durante su segundo vuelo de prueba sin tripulación, después de que la nave llegara por fin a su dsestino. La Starliner logró aterrizar con éxito, pero un problema con los paracaídas y la necesidad de reemplazar unas válvulas defectuosas acabaron retrasando la prueba tripulada hasta junio de 2024

En septiembre de 2024, tres meses después de su primer lanzamiento tripulado con dos astronautas a bordo, pero vacía una vez más en el aterrizaje. Cinco fugas de helio y, sobre todo, el fallo de cinco propulsores durante la aproximación de la nave a la Estación Espacial Internacional condenaron el final de la prueba. La NASA decidió no arriesgar la vida de sus astronautas, que volverán en una Crew Dragon de SpaceX en febrero. La Starliner ha vuelto vacía

La Starliner tocó tierra a las 4:01 UTC del sábado 7 de septiembre. No hubo que abrir la escotilla para rescatar a nadie, pero la nave ha sido asegurada por los equipos de rescate para su traslado de regreso al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, donde los equipos de Boeing analizarán los datos de misión. La cápsula está diseñada para volar hasta 10 veces, así que será restaurada para un nuevo vuelo.

No se sabe cuándo volverá a volar la Starliner, pero todavía tiene que completar un vuelo de prueba tripulado para conseguir la certificación de la NASA. Los ingenieros no tienen acceso al sistema RCS que falló, ni a los colectores que filtraban helio, porque el módulo de servicio en el que se encuentran estos sistemas se quedó en el espacio para quemarse en la atmósfera. No estaba diseñado para sobrevivir a la reentrada atmosférica, como ocurre con el maletero de la Crew Dragon de SpaceX.

El regreso de la nave ha sido un éxito, lo que indica que la Starliner volverá a volar. Pero a las fugas de helio y los problemas de cinco propulsores de maniobra, uno de los cuales nunca fue recuperado, se suma ahora el fallo de un propulsor en la sección donde irían los astronautas. Con suerte Boeing podrá completar tres de los seis vuelos que tiene contratados antes de que la Estación Espacial Internacional sea retirada en 2030.

Imágenes | NASA

