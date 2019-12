Boeing logra lanzar su nave espacial, la Starliner, pero un problema complica su misión

Hoy Boeing ha lanzado su CST-100 Starliner, una nave espacial con una cápsula que en el futuro llevará tripulantes a la ISS desde la Tierra, pero que en este lanzamiento no contaba con pasajeros humanos.

La misión de hoy ha servido para realizar la llamada prueba de vuelo orbital (OFT), aunque durante la misión ha habido algunos problemas que impedirán que se completen todos los objetivos. De hecho todo apunta a que un fallo a la hora de alcanzar la órbita adecuada impedirá el acoplamiento con la ISS.

Desde 2011 las visitas a la Estación Espacial Internacional dependían de las cápsulas rusas Soyuz, algo que planteaba costes económicos y estratégicos importantes para las misiones de la NASA.

Eso hizo que tomaran la decisión de iniciar el programa Commercial Crew para plantear alternativas con naves hechas en Estados Unidos, y la NASA firmó contratos tanto con SpaceX (por valor de 2.600 millones de dólares) y con Boeing (2.400 millones de dólares).

Los proyectos de SpaceX y Boeing llevan retraso -se esperaba que sus naves estuvieran listas en 2017- pero estos últimos meses hemos visto avances importantes por parte de las dos.

El lanzamiento de la Boeing CST-100 Starliner lo demuestra, aunque según la propia Boeing tras el lanzamiento la misión ha sufrido un imprevisto. La idea era replicar todo lo que ocurrirá cuando esa cápsula se acople a la Estación Espacial Internacional en el futuro con tripulantes humanos, pero en Boeing explicaban que la Starliner había tenido una "inserción fuera de lo normal".

The zero-gravity indicator on Rosie’s flight is a flying ace. #AstronautSnoopy is on board! Snoopy's space experience dates back to #Apollo50 and is rocketing into the future on the @NASA_SLS Artemis mission. pic.twitter.com/0Lea1ufSjx

Eso significa que la misión tuvo problemas para orientarse de forma adecuada de cara a la activación de los propulsores que la llevarán a la órbita en la que acabará encontrándose con la ISS. Aún así, añadían en Boeing, siguen teniendo control total de la nave.

Se espera que aún así la CST-100 Starliner se sitúe en posición de acoplamiento en unas horas: sería entonces entonces cuando las astronautas que están actualmente en la ISS, Jessica Meir y Christina Koch, "capturen" la cápsula con un brazo robótico. Aunque la cápsula no tiene tripulantes, sí lleva suministros y materiales para los experimentos que el equipo de la ISS está haciendo actualmente.

Because #Starliner believed it was in an orbital insertion burn (or that the burn was complete), the dead bands were reduced and the spacecraft burned more fuel than anticipated to maintain precise control. This precluded @Space_Station rendezvous.