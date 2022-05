Al fin, tras muchos retrasos, Starliner se ha acoplado a la Estación Espacial Internacional (no sin problemas)

La cápsula CST-100 Starliner de Boeing se ha acoplado con éxito a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). Este logro es una buena noticia para la legendaria compañía aeroespacial estadounidense, que planea convertirse en una alternativa a SpaceX y su cápsula Dragon 2 para el transporte de carga y tripulación a la ISS.

Sin embargo, antes de que la Starliner pueda empezar a operar regularmente, Boeing debe demostrarle a la NASA que todos los sistemas funcionan correctamente. Y lo cierto es que la certificación está tardando más de lo esperado, debido a una serie de fallos técnicos que se presentaron en la cápsula.

Los contratiempos se remontan a diciembre 2019, cuando Boeing lanzó la Starliner al espacio, pero problemas en el sistema de vuelo le impidieron acoplarse a la ISS. El segundo intento fue en agosto de 2021, pero esa vez no alcanzó a despegar: el lanzamiento se pospuso por fallos en el sistema de propulsión.

Este último intento, aunque hasta el momento ha sido considerado un éxito, no ha estado exento de fallos. La cápsula despegó hace unas 24 horas del Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un cohete Atlas V, pero los propulsores dieron problemas durante la maniobra de inserción orbital.

👋 Hello, #Starliner! @BoeingSpace's human-rated spacecraft has arrived at the International @Space_Station for the first time, docking at 8:28pm ET (00:28 UTC). pic.twitter.com/gXceiHJhuB