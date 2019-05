'Artemis': la ambiciosa misión de la NASA que quiere poner a la primera mujer en la superficie de la Luna para 2024

Tras varios desacuerdos, hoy la NASA finalmente lo ha hecho oficial: volverán a la Luna en 2024 con una misión tripulada bautizada como 'Artemis', la cual también buscan que sea la primera vez que una mujer pise la superficie lunar. Desde que comenzaron los alunizajes en 1969, sólo 12 seres humanos han pisado la superficie lunar, y todos ellos han sido hombres.

Durante una conferencia de prensa, Jim Bridenstine, administrador de la NASA, confirmó lo que llevamos años esperando: "Cincuenta años después de las misiones 'Apollo', el nuevo programa 'Artemis' será el encargado de llevar al próximo hombre y a la primera mujer a la Luna".

Trump autorizó 1.600 millones de dólares más para la misión

En diciembre de 2017, el presidente Donald Trump firmó la orden presidencial que pedía a la NASA hacer todo lo posible para volver a la Luna en una misión tripulada, e incluso montar una base que ayudaría con la explotación de minerales y tareas de investigación.

Sin embargo, la NASA no estaba muy de acuerdo con lo que decía el presidente, ya que mientras Trump pedía que la NASA volviera a la Luna, la agencia cancelaba o retrasaba proyectos bajo el argumento de que no tenían suficiente presupuesto, de hecho, la estimaciones apuntaban a que la NASA requiere al menos 135.000 millones de dólares para llevar a cabo esta misión, casi imposible.

En marzo de este año, el vicepresidente Mike Pence, en nombre del presidente Donald Trump, ordenaba, nuevamente, a la NASA echar a andar cuanto antes la misión tripulada a la Luna, la cual se debería concluir "dentro de los próximos cinco años". Es decir, le ponían el año 2024 como fecha límite a la NASA.

Ayer, el presidente Trump salía en Twitter a presumir que había autorizado un aumento en el presupuesto de la NASA de 1.600 millones de dólares, los cuales se sumarían a la partida de 2020. Como contexto, la NASA recibirá 10.700 millones de dólares como parte del presupuesto de 2020, que estarán reservados para exploración espacial. Con este aumento, según Trump, será suficiente para arrancar con el proyecto.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de mayo de 2019

Bajo mi administración, estamos restaurando la grandeza de la NASA y volveremos a la luna, y posteriormente a Marte. Estoy actualizando mi presupuesto para incluir 1.600 millones adicionales para que podamos volver al espacio de ¡una MANERA GRANDE!

Ante esto, Jim Bridenstine, salió a agradecer a su presidente y confirmó la noticia de que la NASA volverá a la Luna en 2024. Esto también sirvió para lanzar la nueva campaña #Moon2024 bajo el lema "Vamos a ir".

Big @NASA news! The President has submitted an FY2020 budget amendment that provides an increase of $1.6 billion for our #Moon2024 efforts. We are going.



Watch the video I sent to the workforce: pic.twitter.com/7kG8h4msdC — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 13 de mayo de 2019

Según explicó Bridenstine, estos 1.600 millones adicionales al presupuesto de 2020 servirán como "pago inicial" para desarrollar el sistema de alunizaje para el lander que llevará a los astronautas; el terminó de la fabricación (por fin) del cohete SLS y la cápsula Orion; nuevas tecnológicas de exploración, que servirán para la exploración robótica de las regiones polares lunares, sí, donde recientemente se descubrió que había agua.

This is the down payment @NASA needs to move forward with design, development & exploration. It includes funding for:



✅ Human lunar landing system

✅ @NASASLS and @NASAOrion

✅ Exploration technologies

✅ Robotic exploration of the Moon’s polar regions — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 13 de mayo de 2019

Y ojo, porque aunque Trump y la NASA hayan confirmado esto, aún falta que el Congreso apruebe el presupuesto, lo cual será determinante para cumplir los sueños del presidente de "Make the Moon great again".

"Vamos a ir a la Luna, y esta vez para quedarnos"

Como parte de este anuncio, la NASA bautizó al programa como 'Artemis' (o 'Artemisa'), la diosa griega de la Luna y hermana gemela de Apollo, haciendo así referencia a sus planes de enviar una mujer, aunque hasta el momento se desconoce quién será esta astronauta.

Bridenstine, mencionó:

"Resulta que Apollo tenía una hermana gemela, Artemis. Resulta que es la diosa de la Luna. Nuestra oficina de astronautas es muy diversa y altamente calificada. Creo que es muy hermoso que 50 años después de Apollo, el programa Artemis lleve al próximo hombre y a la primera mujer a la Luna. Tengo una hija de 11 años, y quiero que pueda verse a sí misma de la misma manera que se ve nuestro actual y diverso cuerpo de astronautas".

También hay que señalar que en la mitología griega Artemis también era la diosa de la caza, y su fiel compañero de caza se llamaba Orion, tal y como se llamará la cápsula lunar de la NASA.

ARTEMIS: Twin sister of Apollo and goddess of the Moon. Now, the name for our #Moon2024 mission to return @NASA_Astronauts to the surface of the Moon by 2024, including the first woman and next man. pic.twitter.com/1K9qIloZwp — NASA (@NASA) 13 de mayo de 2019

Pero eso no es todo, la campaña #Moon2024 y su slogan "Vamos a ir" tiene su propio vídeo. Estados Unidos siendo Estados Unidos.

La realidad es que 'Artemis' acaba de nacer y poco se sabe de lo que planea hacer la NASA, hoy día sólo tenemos indicios de la cápsula Orion y el cohete SLS, ambos con severos retrasos y con planes en el aire que no ofrecen certeza.

Hace unos días, Blue Origin presentó 'Blue Moon', parte de su iniciativa con la que la empresa de Jeff Bezos quiere ir a la Luna para "salvar a la humanidad". Durante esta presentación, Bezos fue claro y se ofreció a ayudar a la NASA para cumplir su objetivo de llegar a la Luna en 2024. Hasta el momento no se sabe si la NASA le tomará la palabra y usará algo de Blue Origin para Artemis.

Por otro lado tenemos el caso de Elon Musk con SpaceX, quien ya probó que el Falcon Heavy puede ser una opción viable para ir a la Luna, de hecho, Musk también quiere ir a la Luna con su proyecto #DearMoon. Ahora habrá que esperar si la NASA busca apoyarse en las compañías privadas o sigue por su cuenta. Esto apenas está comenzando.