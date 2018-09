SpaceX llevará a la Luna al multimillonario japonés Yusaku Maezawa a bordo del BFR: así es el proyecto #dearMoon

Sólo 24 seres humanos han pisado la Luna, el último de ellos fue Gene Cernan durante la misión Apollo 17 en 1972. Hoy, Elon Musk aseguró que ya tiene al ser humano número 25, quien visitará la Luna en 2023 a bordo del nuevo y ambicioso cohete de SpaceX: BFR o 'Big Fucking Rocket', o la versión "para todo público" 'Big Falcon Rocket'.

Este ser humano es Yusaku Maezawa, un multimillonario japonés y fundador de Zozotown, el minorista de ropa en línea más grande de Japón, quien será el primer cliente privado de SpaceX en viajar a la Luna. Pero no se trata de un simple viaje, ya que el empresario busca crear todo un proyecto de arte bautizado como #dearMoon.

Yusaku Maezawa tiene actualmente 42 años y su fortuna es de 2.900 millones de dólares. A pesar de esto, no se dio a conocer cuánto pagó para el viaje a la Luna, pero lo más curioso es que no sólo compró un asiento, sino todos los lugares disponibles que tendrá el BFR, o en este caso la cápsula Dragon. Y es que según explicó, piensa invitar entre seis y ocho artistas de todo el mundo como parte del proyecto #dearMoon.

Maezawa es un ávido consumidor de arte y coleccionista. En 2017, gasto 110,5 millones en una pintura de 1982 de Basquiat, y ha estado presente en una gran cantidad de iniciativas e instalaciones artísticas. Aún no tienen definido a quiénes invitará a este viaje de una semana, pero quiere que abarquen diversas disciplinas, como pintura, música, arquitectura, cine y más.

Aún no hay detalles concretos del viaje, como sistemas de seguridad, entrenamiento y en general la agenda que el cohete tendría en la Luna. ¿Aterrizará y dónde? o ¿sólo rodeará la Luna? Esto último es lo más probable. Musk se centró en explicar que el BFR tendría la capacidad de aterrizar en cualquier planeta del sistema solar, por lo que el hecho de que pudiera aterrizar no está descartada.

El multimillonario se negó a decir cuánto pagó por el viaje, pero Musk mencionó que "fue una cantidad significativa" para cubrir el coste del desarrollo del BFS. Maezawa también aclaró que el viaje para los artistas que lo acompañen será gratuito, incluso deja abierta la posibilidad de que Musk sea uno de sus invitados.

Más adelante, durante la ronda de preguntas y respuestas, Musk dejó entrever que el coste del desarrollo del BFR sería en torno a los 5.000 millones de dólares.

Hay que recodar que en febrero de 2017, Musk confirmó que tenía a dos personas "que no tenían que ver con Hollywood" que habían pagado un adelanto para ser los primeros clientes privados en viajar a la Luna a bordo el Falcon Heavy. Este viaje estaba programado para finales de este año pero se decidió cancelarlo para dar prioridad al BFR. Hoy se sabe que Maezawa era uno de estas personas que apostó por la misión 'Falcon Heavy Moon', pero que ahora ha evolucionado a algo más grande. La identidad del segundo pasajero se mantiene en el anonimato y se desconoce su situación.

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG