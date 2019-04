"Vender portátiles 'gaming' no es solo juntar una CPU, una GPU y ofrecerlas a bajo coste": Massimiliano Rossi, VP de Acer EMEA

La feria Computex cada vez tiene menos importancia. Al menos eso consideran desde Acer, fabricante de origen taiwanés donde creen que es mejor apostar por un evento propio y mostrar todas las novedades de golpe. Es lo que han hecho estos días en Nueva York, donde nos han presentado los últimos portátiles de las gamas Predator y Nitro, así como la llegada de ConceptD, una nueva marca enfocada a diseñadores profesionales.

Además de conocer de cerca los nuevos productos, tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista a Massimiliano Rossi, Vicepresidente de Acer en la región EMEA (Europa, Oriente medio y África) para que nos contase cuál es la estrategia de Acer para este año, qué opina de las nuevas tendencias que están apareciendo en el mercado y cómo afrontan la llegada de nuevos competidores.

Cuestión de componentes

Acer se presenta como la marca nº1 en dispositivos 'gaming', principalmente por un aumento del 50% en la demanda de la gama Predator. Según los datos de la compañía para 2018, su sector de dispositivos para jugar fue el de mayor crecimiento, con un 70% en la categoría de ordenadores gaming para Asia. Sin embargo, los datos de Gartner de abril de 2019 muestran un panorama donde el mercado general de ordenadores ha decrecido un 4,6%, siendo el grupo Acer quien más ha sufrido respecto al año anterior con un 13,6%.

En medio de esta situación, Massimiliano nos explica que la marca está apostando por el gaming como una manera de incrementar el valor de cada unidad vendida. Pese a no darnos cifras y porcentajes de ordenadores 'gaming' en Europa, sí afirma que "la contribución en ingresos en comparación con la cantidad es más del doble".

Los portátiles de Acer incorporan los últimos componentes del mercado, como los procesadores Intel de novena generación o las gráficas RTX de NVIDIA. Desde la marca nos explican que tenían la posibilidad de lanzar al mercado su Acer Predator Helios 700 antes de tiempo, pero decidieron esperar unas semanas a que llegasen los últimos chips de Intel.

Es una decisión lógica, pero cuando preguntamos a Massimiliano sobre AMD su postura cambia radicalmente. "En anteriores años, hemos utilizado AMD entorno al 10-12% de nuestros productos, pero como todo el mundo sabe, desafortunadamente empezando desde el tercer trimestre del año pasado la situación no es tan buena". Se refiere a los diversos problemas que tuvieron con los chipsets AMD y a dificultades logísticas.

"Si pedimos diez, no pueden darnos ocho y después que lleguen nueve. Hemos tenido un problema con la cantidades que nos habían prometido y eso impide que podamos dar una buena respuesta a nuestros consumidores". A lo que continúa refiriéndose a Intel: "Por el otro lado, tenemos un fabricante con un producto de gran rendimiento, buen valor, buena plataforma y con una respuesta perfecta cuando reportamos problemas".

"Queremos ofrecer la mejor colaboración y en 2019 las dos plataformas van a coexistir en nuestro catálogo". Una coexistencia que creen que continuará y donde han detectado un incremento de la demanda de AMD. "La presencia podría incrementar, pero no porque queramos hacerlo nosotros, sino porque queremos responder a esa demanda". En Europa, en febrero de este año el mercado de AMD en Acer ha estado entorno al 13-15%. "Estamos alineados con el mercado", comenta Massimiliano.

Otro punto donde AMD no parece convencer a fabricantes como Acer es en la gama alta, en el sector de los gamers más exigentes. "Para un jugador más casual, AMD ofrece una gran solución. Pero no creemos que ofrezca un gran valor para los jugadores super entusiastas. La realidad es que cuando se hacen pruebas de la CPU y benchmarks de rendimiento, a los jugadores no les importa el color de la CPU."

Diseño y refrigeración como características clave de Acer

El año pasado por estas mismas fechas, Emmanuel Fromont, presidente de Acer EMEA nos contó que "la innovación en PCs se centrará en la batería y en el 'always-on'". Este año, el foco de la empresa parece otro. Hemos pasado de un catálogo de convertibles y dispositivos portátiles a uno donde el 'gaming' cobra más fuerza que nunca, con permiso de ConceptD.

¿Y qué características diferencian a Acer del resto de fabricantes? Según Massimiliano Rossi, "tenemos un diseño único y una solución térmica excelente, con nuestros ventiladores Aeroblade". Esta obsesión por mantener las temperaturas bajas se puede apreciar en el Helios 700, que cuenta con un teclado deslizable para mejorar todavía más este aspecto. "Es el tipo de innovación que creo que nos distingue en comparación con otros, más allá de usar una u otra GPU y CPU".

"ConceptD es nuestro nuevo producto central"

¿Si tuvieras que quedarte con un único producto, cuál sería? Preguntamos a Massimiliano. "Creo que me quedaría con el ConceptD 5". Acer ha presentado este año una nueva gama, con unos precios y un tipo de usuario todavía más exigente que los de la gama Predator. ConceptD llega en forma de portátiles, ordenadores de sobremesa y monitores; todos ellos pensados para diseñadores profesionales y con especificaciones del más alto nivel.

"Queremos ofrecer algo nuevo al mercado. Para aquellos que busquen la máxima potencia pero no quieran sacrificar diseño". ConceptD tiene productos a precios prohibitivos para la mayoría de usuarios, pero no está enfocado para todos los públicos. De hecho, ConceptD no se ofrecerá en retail y únicamente se venderá directamente a empresas y profesionales.

En medio de todos los portátiles 'gaming' de aspecto agresivo, el ConceptD 5 es un portátil más delgado, con un atractivo diseño en blanco mate que esconde unas características internas bastante interesantes. Aquí Massimiliano apuesta por el modelo más económico, que en vez de incluir una potente RTX 2080 como el ConceptD 7, incorpora unos gráficos Radeon RX Vega M GL.

Después de probarlo durante unas horas, los portátiles ConceptD se podrían entender como el intento de Acer de competir contra los Macbook de Apple. Estamos ante un producto con un diseño cuidado, componentes de calidad y que no renuncian a la potencia. Aunque su precio, también está por encima del que hasta la fecha la compañía solía tener.

La sensación fue muy positiva, aunque si bien nos quedaron algunas dudas sobre cómo resistirá ese acabado en blanco mate el paso del tiempo y las manchas. Por otro lado, el ConceptD 9 es un portátil con una pantalla 4K que se gira para poder utilizarse como tableta gráfica. Como equipo para diseñadores gráficos nos parece interesante, aunque nos preguntamos hasta qué punto ofrece algo mejor que tener por un lado el portátil y por otro una tableta gráfica Wacom.

Hace años Acer tenía una marca reconocida, 'Aspire', pero ahora esta fuerza se ha diluido con la aparición de Nitro, Predator, Spin, Swift, ConceptD... ¿demasiadas marcas?

"Estaría de acuerdo contigo en caso de no crear valor, pero no si creas una línea de producto con una proposición clara y atractiva". ¿Y tiene Acer esa distinción?, preguntamos.

"ConceptD es para creativos, Predator para jugones, Nitro para gaming más casual, Aspire es la gama de portátiles genéricas, Swift es portabilidad y Spin es convertibles. Quizás en esta última gama todavía tenemos margen de crecimiento, ya que no somos tan reconocibles como por ejemplo los Yoga".

Pantallas calibradas por Pantone, pero ¿qué hay del HDR y el OLED?

Uno de los principales reclamos de Acer es que sus pantallas llegan validadas y calibradas por Pantone, lo que aseguraría un buen nivel de precisión de color. Esto es así en los portátiles y monitores de ConceptD, enfocados a diseñadores. Sin embargo las pantallas de sus portátiles gaming se centran en los tiempos de respuesta como principal ventaja.

Con 3ms y una pantalla de 144Hz, el Helios 700 quiere ser la mejor opción para jugar. Pero no tenemos un panel 4K HDR como sí lo es el monitor CG437K-P de 43 pulgadas. "Hay varias tecnologías que tenemos que elegir en función de la demanda y establecer un buen equilibrio con el coste".

Es también el caso de las pantallas OLED. Durante el pasado CES ya pudimos ver como fabricantes como Razer, Samsung o Lenovo apostaron por este panel, pero desde Acer todavía son pacientes con el OLED. "Hemos tenido esta discusión con el equipo y hemos visto que hay varios competidores que están llegando con ellos, pero todavía tenemos que determinar el nivel de madurez de esta tecnología".

"En general, cuando tenemos una nueva tecnología hay dos opciones: una es aprovechar la oportunidad y apostar para traerla al mercado de los primeros y otra es ver si las ventajas justifican el elevado coste", explica Massimiliano.

¿Volveremos a ver un smartphone gaming de Acer?

Hace cuatro años, Acer nos sorprendió con la tablet Acer Predator 8 y el smartphone gaming Acer Predator 6. Fue mucho antes de la nueva oleada de dispositivos 'gaming'. Pero lo cierto es que no triunfaron suficiente y parece que Acer aprendió la lección y no quiere volver a repetir.

"No tenemos planes para entrar en el mercado de los smartphones 'gaming'". Así de directo se muestra Massimiliano cuando le preguntamos sobre esta nueva tendencia. "Decidimos hace unos años alejarnos de esta tendencia y no creemos que haya un modelo de negocio y una escala para competir contra grandes fabricantes en móviles como Samsung, Apple o las marcas chinas".

Y como ejemplo, nada mejor que uno de sus rivales directos. "Uno de nuestros competidores está sufriendo mucho la presión del sector de los smartphones". Se refiere como no a ASUS y dispositivos como el ROG Phone.

El VP de Acer EMEA no cree que haya un mercado real para los móviles gaming, aunque en este caso es una opinión personal. "¿Existe una demanda real de móviles gaming para que hagamos una segunda generación del Predator 6?", se pregunta. "De momento no tenemos ningún dispositivo móvil en el que aplicar tecnologías específicas para gaming.".

Queda prácticamente descartado que Acer presente un móvil gaming este año, aunque sí termina esta parte de la entrevista reflexionando sobre sus tecnologías de refrigeración y cómo un dispositivo diferente, casi híbrido, podría ofrecer una buena experiencia.

Tablets, Chromebooks y convertibles

"Somos número 1 en Europa en el mercado de Chromebooks con más del 30% en educación."

El catálogo de Acer es bastante grande y abarca portátiles de todo tipo. Entre ellos, uno de los productos más comentados durante nuestra entrevista fueron los Chromebook. Acer considera que los Chromebook son una gran solución para la educación y están explorando opciones para incrementar la calidad de estos productos, enfocándolo también al mundo empresarial. "Somos número 1 en Europa en el mercado de Chromebooks con más del 30% en educación".

En el caso de las tablets no parece haber una estrategia tan clara. "El precio de las tablets Android ha colapsado". Una situación que ha llevado por ejemplo a que Acer no nos presentase ninguna novedad al respecto en su evento.

La batería y la movilidad siguen siendo importantes para Acer y por ejemplo nos mostraron el TravelMate P6 con 20 horas de autonomía. ¿Es una posibilidad que utilicéis chips de Qualcomm para vuestros portátiles? "La proposición de tener una batería para todo el día nos interesa, pero su solución creemos que agrega otros problemas y es que ya podemos conseguir niveles de autonomía de más de 12 horas con las CPU actuales." Como vemos, desde Acer están muy ligados a Intel aunque hacen bien en no cerrarse ninguna puerta; "si el mercado explota el día de mañana, lo pensaremos".

La proposición de Qualcomm para Windows es interesante, pero con las CPU actuales podemos conseguir altos niveles de autonomía".

Convencidos de su posición en el mercado 'gaming' ante el ataque de fabricantes chinos

¿Cómo afronta Acer la irrupción de fabricantes chinos como Black Shark y Xiaomi en el mercado de portátiles gaming?

"No creo que para vender 'gaming' sea suficiente con tener productos 'gaming'. Hay mucho más valor que no únicamente juntar una CPU, una GPU y ofrecerlo a bajo coste. Por supuesto, hay una forma de ser disruptivo en el mercado que es a través del precio, pero no es una estrategia que pueda llevarte a una posición sólida en el mercado. Especialmente en el segmento premium, los usuarios valoran una marca que invierte en sus productos. Creo que con Predator tenemos una marca donde el usuario se siente ligado emocionalmente. Hay mucho más valor más allá de la gráfica NVIDIA o el procesador Intel que introducimos."