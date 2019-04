Acer Predator Helios 700, primeras impresiones: un bestial portátil "gaming" con un teclado deslizable como gran solución a los problemas de temperatura

Es un año importante para Acer. En su evento de Nueva York nos ha dado a conocer numerosos dispositivos, desde Chromebooks hasta una nueva marca para diseñadores profesionales. Pero sin duda su mayor foco está en el "gaming" y aquí el producto más destacado es el nuevo Acer Predator Helios 700, un equipo enfocado para aquellos que busquen la máxima potencia en un portátil.

Pero Acer no solo nos presenta un portátil con las últimas gráficas RTX de NVIDIA o procesadores de novena generación de Intel, también incorpora una novedosa solución para intentar mejorar drásticamente la ventilación, muy importante en equipos con tanta potencia. El teclado HyperDrift permite airear la zona central ya que se extrae hacia nosotros y tiene numerosas ventajas.

Hemos podido probar el Acer Predator Helios 700 y su teclado deslizable y aquí os traemos nuestras primeras impresiones. Una bestia que con toda probabilidad será uno de los grandes aspirantes del año a mejor portátil "gaming".

Ficha técnica del Acer Predator Helios 700

Acer Predator Helios 700 Pantalla 17 pulgadas IPS (1920 x 1080) a 144 Hz Procesador Intel Core i9 de 9ª generación Memoria Hasta 64 GB DDR4

4 módulos soDIMM Gráficos GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 / 2070 Almacenamiento SSD 1TB, hasta 2TB HDD Conectividad Killer Wi-Fi 6 AX 1650 y E3000 Puertos 2 USB C, 1 Thunderbolt 3, 3 x USB 3.1, HDMI, DisplayPort, Ethernet Batería Por determinar Otros Teclado HyperDrift deslizable, 5 altavoces + subwoofer, Waves MaxxAudio Dimensiones y peso 430 x 299 x 41,7 mm

4,5 kg Software Windows 10 Precio A partir de 2.699 euros

Hasta RTX 2080 y 64GB de memoria RAM, una bestia parda

Es difícil imaginar un portátil más potente. El Acer Predator Helios 700 entra directamente a la categoría de la gama alta con los últimos componentes de los grandes fabricantes.

Acer ha esperado unas semanas para poder ofrecer los procesadores de 9ª generación Intel Core i9. Junto a ellos, tenemos una versión con la gráfica RTX 2070 y otra más avanzada con la RTX 2080. En memoria RAM tampoco se han quedado cortos, ya que tenemos un sistema de cuatro módulos para alcanzar los 64GB de RAM DDR4. Para el almacenamiento tenemos un disco duro SSD de 1TB y otro para ampliar la memoria con hasta 2TB HDD.

El Predator Helios 700 es el gran buque insignia de Acer para este año y han empaquetado en un portátil de 17,3 pulgadas componentes que ofrecen un rendimiento bestial. También tenemos una buena conectividad, ya que disponemos de Killer DoubleShot Pro con WiFi 6 AX 1650 y Ethernet3000. Es decir, el Helios 700 podrá ofrecer hasta cuatro veces más capacidad de red en entornos con muchos equipos conectados como por ejemplo una LAN Party o una competición de eSports, dos eventos donde este Acer Predator Helios 700 encaja a la perfección.

Para la pantalla, el Predator Helios 700 cuenta con un panel de 17,3 pulgadas con tecnología IPS y resolución FullHD. En este caso Acer ha decidido no apostar por el 4K y ha optado por mejorar la experiencia de juego a nivel de fluidez y rendimiento.

El panel del Predator Helios es de 144 Hz y ofrece una tasa de refresco de 3 milisegundos, unos datos excelentes para jugar y donde en nuestras primeras impresiones se ha notado que todo iba muy fluido. No tenemos quizás el brillo de otras pantallas o el contraste de los paneles OLED, pero la combinación de potencia interna y esta pantalla hace que con lo poco que hemos tenido la ocasión de probar, la sensación de fluidez sea extrema.

Estética agresiva y grosor generoso, aunque lógico para un Predator así

Como es de esperar, estamos ante un portátil con unas dimensiones generosas. Digamos que es "portátil", pero no "portable". Aún así, es de agradecer que hayan soluciones para aquellos gamers que necesiten tener un equipo con las máximas prestaciones en distintos sitios.

El Predator Helios 700 mantiene un diseño oscuro, con detalles azulados. Aunque en comparación con el Helios 500, el diseño es más claro y grisáceo. Y claro está, los LED RGB está en todas partes. Aunque se agradece que principalmente sean en el teclado, ya que por la zona exterior únicamente tenemos dos franjas azuladas. Acer nos ofrece un portátil grueso y agresivo, aunque intenta mantener la elegancia en el aspecto exterior para no incrementar todavía más esa sensación que se tiene al verlo.

Es un portátil muy grande y pesado, con 41,7 milímetros de grosor y 4,5 kilogramos de peso. No está pensado para llevar en cualquier mochila y al contrario que en otros dispositivos de la marca, en esta ocasión no hay una mejora en el peso y la compactación respecto a generaciones anteriores. Aquí lo que se busca es mejorar la experiencia de juego, a casi quizás cualquier coste.

A nivel de conectividad, el Helios 700 está bien servido. Con este grosor tienen espacio suficiente.

Acer nos ofrece un portátil con líneas rectas y rejillas de ventilación en los laterales. Y es que precisamente todo el diseño del portátil parece orientado a mejorar la ventilación, desde los laterales, la parte trasera y como no, el teclado deslizable del que ahora os hablaremos.

En el lado derecho tenemos un puerto USB 3.0 adicional y un par de puertos USB tipo C.

El Acer Predator Helios 700 cuenta con un buen nivel de conectores y puertos. En el lado izquierdo encontramos la entrada Ethernet, los jack de audio de entrada y salida y dos puertos USB 3.0. Mientras, en el lado derecho tenemos un puerto USB adicional y dos puertos USB tipo C. En la parte trasera tenemos el puerto HDMI y la alimentación.

El puerto HDMI y la alimentación se encuentran en la parte posterior.

A esto le tenemos que sumar cinco altavoces y un subwoofer, para conseguir un sonido potente y perfilado. Aunque si bien pudimos probar algún juego con sonido, estaba muy bajo y en la sala había mucho ruido. Por lo que no podemos contaros todavía hasta qué punto el Predator Helios 700 destaca en este apartado.

Una vez abrimos la tapa, el Acer Predator Helios 700 cuenta con múltiples teclas específicas y dedicadas a funciones concretas. Es el caso por ejemplo de la tecla Turbo, para activar de inmediato el overclocking, una tecla para cambiar los controles de ventilación, otra para modificar la iluminación RGB y otra para activar Predator Sense, su aplicación para controlar la temperatura de la CPU y la GPU.

Acer no es una empresa de software, aunque sí tienen alguna utilidad como Predator Sense para controlar la temperatura de sus portátiles.

Acer nos explica durante el evento que no es una empresa centrada en el software, pero sí lleva un tiempo incorporando algunas utilidades como Predator Sense. Es una sencilla utilidad que permite controlar la iluminación, analizar el estado de temperaturas y monitorizar el sistema para por ejemplo si queremos hacer overclock.

No es una novedad de este año, pero PredatorSense es una aplicación con un buen diseño y que encaja muy bien con lo que ofrece Predator.

El Acer Predator Helios 700 tiene una tecla 'Turbo' dedicada para activar un modo de alto rendimiento.

Con la tecla Turbo, situada encima de las teclas 'F5' y 'F6' podemos hacer un overclock automático donde se consigue entorno a un 20% más de potencia. Lo pudimos probar con juegos como Battlefield 5, pero todo iban tan fluido que así de inmediato era difícil detectar diferencias.

Acer incorpora un nuevo tipo de teclas "MagForce". El recorrido era muy bueno aunque no lo probamos suficiente como para poder determinar hasta qué punto es una mejora.

Durante el par de horas que estuvimos toqueteándolo, el teclado respondió siempre bien. El teclado es cómodo y agradable y tenemos todas las teclas al alcance, además con el teclado deslizable podemos situar las manos cómodamente.

El teclado de Acer cuenta con retroiluminación RGB que podemos controlar a nuestro gusto, anti-ghosting y teclas MagForce, un tipo de teclas que utiliza interruptores lineales y que permite tener un mayor control sobre la pulsación.

Un detalle que me ha resultado muy agradable es que las importantes teclas de dirección y las 'W', 'A', 'S', 'D' sobresalen del teclado, facilitando que coloquemos los dedos ahí. También podremos cambiar el color del teclado para que tenga la tonalidad deseada.

Las teclas 'W', 'A', 'S', 'D' sobresalen ligeramente del resto.

Respecto al trackpad, la experiencia en nuestra toma de contacto fue positiva. Si bien todavía no está al mismo nivel que los portátiles más premium. Aquí, pese a que Acer creo que ha incorporado un touchpad con buena sensibilidad, todavía es consciente que la mayoría de gamers apostarán directamente por un ratón.

El trackpad iba bastante fino, aunque la mayoría de gamers preferirán optar directamente por un buen ratón.

Además, por ejemplo mientras que las teclas del teclado su recorrido sí me ha resultado muy agradable, en el caso de los botones inferior del trackpad tanto su tacto como su recorrido no me han parecido nada del otro mundo.

Teclado HyperDrift, una ingeniosa solución que ofrece una buena experiencia

Mejorar la ventilación es uno de los auténticos quebraderos de cabeza para los fabricantes de portátiles, sobre todo en esta gama "gaming" donde las gráficas utilizadas generan tanto calor. Mientras que en los sobremesa es fácil incorporar más ventiladores, en los portátiles debido a su tamaño es más complicado ya que todas las piezas están más juntas.

Con el Acer Predator Helios 700, la marca llega con una solución original y que, pese a que no hemos podido comprobarlo, creemos que bastante efectiva. El teclado HyperDrift es básicamente un sistema por el cual el teclado se desliza hacia abajo, dejando espacio para que el flujo de aire corra libremente.

Para deslizar el teclado simplemente hay que cogerlo con la mano y tirar. Es suficiente estable como para que haya que hacer algo de fuerza, pero en el momento en que hace "clic" ya es fácil deslizarlo hasta colocarlo encima de la mesa. Lo mismo para volverlo a poner en su posición original, simplemente hay que empujar la bandeja.

La bandeja extraíble se puede mover y aunque da sensación de fragilidad, al apoyarla sobre la mesa sí queda totalmente estable.

Deslizar el teclado transmite algo de fragilidad, aunque una vez está desplegado o colocado dentro, se mantiene estable. Las primeras veces lo hemos abierto y cerrado constantemente, pero después de unos minutos de uso te olvidas que estás ante un teclado deslizable. Algo básico para no tener la tentación de estar moviendo el teclado constantemente mientras juegas.

La bandeja sale recta, aunque después tiene un pequeño mecanismo para poder girarla hacia abajo. Necesita que la mesa sea plana, aunque teniendo en cuenta su tamaño dudamos que este portátil se utiliza en otro sitio.

Al situarse hacia abajo la bandeja, es muy cómodo para apoyar las manos y las muñecas y poder escribir sin tener que "subir" al teclado. Con el teclado HyperDrift, además de mejorar el tema de la ventilación también tenemos una mejora en la ergonomía del propio teclado, lo que se agradece especialmente.

El teclado Hyperdrift deja a relucir varios ventiladores y está pensado para facilitar la corriente de aire.

Una vez desplegado el teclado, quedan a la vista dos entradas de aire adicionales que consisten en dos ventiladores AeroBlade 3D de cuarta generación, situados sobre cinco tubos de calor de cobre, una cámara de vapor y tecnología CoolBoost de Acer. La marca incorpora todo lo que tiene al alcance para mejorar la temperatura y en estas pruebas se ha mantenido frío en todo momento, aunque claro está, la exigencia tampoco ha sido elevada.

Rendimiento y experiencia de uso

La presentación y la zona de demos no es la mejor situación para probar un portátil así. De hecho, únicamente una unidad estaba desbloqueada por lo que nuestra experiencia de uso fue bastante limitada y se basó en navegar por internet, abrir los menús de Windows y probar 'Battlefield 5'.

Eso sí, todo lo que hicimos iba a la perfección. No había lag, todo era instantáneo y salvo algunos problemas con el WiFi de la sala, la experiencia fue muy satisfactoria. Pero limitada claro está. Moverse por los menús era rápido, abrir aplicaciones, acceder a la multitarea... demasiado pronto para sacar conclusión alguna, pero se notaba que estábamos ante una configuración de máximo nivel.

También queremos destacar que era un portátil muy silencioso. Si bien de nuevo no era el mejor sitio para probarlo, la sensación era muy buena. Uno podía pensar que un equipo tan tosco como este iba a ser ruidoso, pero al menos la primera impresión no fue así.

No conseguimos tener una experiencia tan buena con la pantalla. La fluidez y respuesta eran excelentes, pero las condiciones de luz no eran las mejores y teníamos bastantes reflejos. Además que los colores no eran los más llamativos. Aquí creemos que el Acer Predator Helios 700 sí tiene una gran pantalla para interiores, con una buena nitidez, pero está un punto por debajo de otras pantallas que hemos visto en portátiles.

Uno de los grandes aspirantes a mejor portátil "gaming" del año

Hará faltar esperar al análisis para conocer todo sobre este nuevo Acer Predator Helios 700, pero sin duda nuestra toma de contacto ha sido positiva. Nos falta probar el sonido, la batería y ver si realmente la ventilación es tan efectiva como promete su teclado deslizable HyperDrift.

El nuevo buque insignia de Acer en "gaming" estará disponible a partir de julio de este año desde 2.699 euros. Un precio elevado pero justificado por todas las características internas que ofrece.

Lo más llamativo ha sido conocer y poder probar ese teclado deslizable, una solución que a priori puede parecer extraña, pero que en el rato que lo hemos probado hemos tenido buenas sensaciones. Personalmente, no estoy muy a favor de las piezas móviles, pero en este caso el teclado deslizable me ha resultado cómodo de utilizar y al final es una herramienta que sí intenta solucionar un problema real como es el de la temperatura.

El último Predator es un portátil grande y pesado, pero es un gran equipo para aquellos que busquen conseguir la mejor experiencia para jugar a todo tipo de juegos. Si tenemos la oportunidad de realizar el análisis, veremos si todas estas sensaciones se repiten y efectivamente estamos ante uno de los grandes aspirantes a mejor portátil "gaming" del año.