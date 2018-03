"Snapdragon en portátiles no será como Windows RT, donde nada funcionaba", Miguel Nunes (Qualcomm)

Qualcomm quiere adentrarse en el mundo del PC con sus procesadores Snapdragon. En los últimos meses hemos visto que marcas como HP, ASUS o Lenovo ya tienen portátiles con Windows 10 y el Snapdragon 835. En Este Mobile World Congress el fabricante de chipsets ha anunciado junto a Microsoft una alianza con todo tipo de operadores alrededor del mundo para ampliar su distribución y ofrecer conectividad LTE en estos 'Always Connected PC', como ellos lo han llamado.

Hablamos con Miguel Nunes, director senior de gestión de producto en Qualcomm y la persona encargada de llevar los procesadores Snapdragon al mundo de los portátiles con Windows 10.

Qué aporta Qualcomm en portátiles

Los portátiles con chipset Qualcomm que hemos visto tienen el Snapdragon 835. ¿Por qué tarda más en llegar el Snadragon 845 en portátiles que en móviles?

Vamos a continuar invirtiendo en diferentes productos. Tienen que llegar nuevos fabricantes y la siguiente generación de chipsets. El Snapdragon 835 es el inicio, hemos abierto una oportunidad para expandir el sector. Habrás escuchado a otros proveedores de chips como Intel hablar del ordenador siempre conectado, pero hay dos diferencias. Qualcomm ofrece más batería y la opción de siempre encendido. No tarda en cargar, no hibernamos las aplicaciones. Es como el móvil, apagas la pantalla pero siempre está ahí.

¿Qué hay del rendimiento? ¿Pueden estos portátiles mover photoshop, editar 4K o jugar a juegos pesados?

No es una plataforma gaming. Puedes hacer funcionar Photoshop, juegos... pero quizás no es lo mejor para editar archivos muy pesados o jugar a títulos de última generación. El rendimiento es difícil de determinar porque depende como lo midas. Podemos realizar las mismas tareas, editar imágenes, ver vídeo o jugar. Pero nos diferenciamos de lo tradicional en que tenemos una gran cantidad de motores, DPS y una GPU más eficiente. No dependemos tanto de la CPU como sí ocurre en los PC tradicionales.

"Snapdragon para portátiles no es una plataforma gaming. Puedes hacer funcionar Photoshop, juegos... pero quizás no es lo mejor para editar archivos muy pesados. Buscamos la máxima movilidad".

¿Qualcomm entonces solo ofrece movilidad? ¿Qué diferencias hay entre el móvil y el PC?

No necesitamos grandes CPUs. Estas consumen más energía. Los procesadores x86 tradicionales mantienen más tareas y generan más calor. Intento siempre que utilicen el producto ya que la experiencia de uso es similar. ¿Por qué debería ser diferente el móvil y el PC? Queremos converger los dos ecosistemas.

¿Estarán disponibles estos procesadores Snapdragon para Chrome OS?

Lo siento, soy una persona de Windows.

"Con el HP Envy consigo casi 48h de uso. Con la Surface Pro 4, difícilmente sobrepaso el medio día."

¿Son los datos de 24h reales? ¿Qué diferencia se consigue respecto a los chips Intel de bajo consumo?

Depende de lo que hagas. Se consiguen unas 22h de vídeo, pero si haces algo así quiero tu trabajo. Cuando estoy en la oficina mi trabajo consiste básicamente en responder correos, Power Point, hojas de cálculo y Skype. Utilizando eso consigue unas 48h de uso. Con la Surface Pro 4, mi otro dispositivo, no consigo medio día.

¿Cómo funciona la emulación de aplicaciones x86? ¿Se consigue el mismo nivel de fluidez? ¿Cuándo se solventarán las limitaciones en compatibilidad del software?

No nos fijamos en los benchmarks. No sirven para explicar la experiencia de uso. En mi caso utilizo Office emulado y no noto la diferencia con el nativo. El emulador está creado por Microsoft y Windows 10 funciona de manera nativa sobre ARM. Los desarrolladores deberán compilar dos versiones, una ARM y otra x86, pero son dos versiones equivalentes con un código similar de origen. No estamos ante Windows RT donde nada funcionaba.

"Los desarrolladores deberán compilar dos versiones, una ARM y otra x86, pero son dos versiones equivalentes con un código similar de origen."

¿Es la GPU Adreno suficiente? Háblame de la colaboración con AMD.

No es un Snapdragon. AMD es aliado y dispone de una visión similar a nuestra filosofía. Queremos ser aliados y por ejemplo les proporcionamos nuestros modems LTE, pero no soy quizás la persona adecuada para hablar de estos proyectos.

Otras tecnologías que afectan al PC

En móviles se habla mucho de la inteligencia artificial. ¿Cómo afectará a los portátiles?

Totalmente. Machine learning, algoritmos... los Snapdragon tienen muchas de estas capacidades emergentes. Los ordenadores no son diferentes a los móviles. Sin embargo es tarea del sistema operativo. No es Qualcomm, sino Microsoft. Cada plataforma tiene mucha investigación. La inteligencia artificial es un ejemplo que todo ocurre más rápido en el mercado móvil.

¿Tendremos carga rápida en estos portátiles? ¿Por qué muchos fabricantes todavía no han implementado Quick Charge 4.0+?

Nosotros ofrecemos un paquete de tecnologías, es cuestión de los fabricantes que decidan implantarlas. En portátiles tenemos mayormente USB Tipo C y si podemos hacerlo funcionar en móvil, en portátiles también.

¿Qué hay de la carga inalámbrica?

Es simplemente que no es popular. No es técnicamente imposible pero ahora mismo no es una prioridad del sector. Veremos si se implementa en el mundo del PC, pero los cambios como digo se van a mover más rápido. En caso que se implemente, otros copiarán. Las líneas entre los protagonistas de PC y móvil son cada vez más difusas.

"Continuaremos trabajando con todo el mundo. Simplemente esperamos que también nos quieran igual ellos."

Samsung apuesta por chipsets Exynos, Huawei con Kirin. Apple tiene Intel en sus Macbook. ¿Es compatible tener un chip propio y trabajar con Qualcomm?

Sí, claro. Vamos a continuar trabajando con todo el mundo. Queremos a todos. Somos buena gente. Simplemente esperamos que también nos quieran igual ellos. (Risas). Creo que hemos traído innovación a este mercado. A los fabricantes de móviles podemos acercarlos al PC. Qualcomm ofrece una plataforma verdaderamente móvil, el valor es distinto para cada uno pero trabajaremos con todo el mundo y lo verás.

"No vamos a sacar un modelo distinto de Snapdragon con 15W. No es el núcleo de Qualcomm."

Comentabas que la versión del Snapdragon 835 era ligeramente diferente en PC que en móvil. ¿Esa diferencia se incrementará? ¿Veremos en algún momento versiones "M"?

No, el valor es exactamente el mismo. Los fundamentos son los mismos. Siempre revisamos nuestros productos, pero ahora mismo nos centramos en eficiencia. No vamos a sacar un modelo distinto de 15W. No es el núcleo de Qualcomm. Nos centramos en movilidad y la versión Snapdragon para portátiles es equivalente a la de móviles.

¿Cuándo veremos un chip 5G en un portátil?

Hemos anunciado el chip X50 con 5G dentro. Es una tecnología básica porque permitirá conexiones a internet más veloces en cualquier rincón. Los mismos cambios que veremos en móvil los tendremos en PCs. Hay mucha expectación.

Expectativas de futuro para Snapdragon en portátiles

Siempre hablamos de procesadores de gama alta para portátiles. ¿Es posible que veamos gamas 600 o 700 en PCs? ¿Habrá portátiles ARM de gama media?

Creo que mejoraremos nuestro mapa de acción a medida que avance el tiempo. Ahora mismo acabamos de empezar y queremos dar una experiencia premium. Pero no digo que no lo hagamos. Queremos ofrecer la tecnología Gigabyte y nuestra gama 800 nos da todo lo que necesitamos para el catálogo que estamos creando con otros fabricantes. Pero esperamos ampliarlo, con precios diferentes, más posibilidades, nuevos jugadores y crear un ecosistema de opciones equivalente al que tenemos en móvil. De momento estamos muy enfocados con los productos de Asus, Lenovo y HP.

"Esperamos ampliarlo, con precios diferentes, nuevos jugadores y crear un ecosistema de opciones equivalente al que tenemos en móvil."

¿Cuáles son las expectativas para 2020? ¿Qué porcentaje de portátiles vendrán con chipset Qualcomm?

Lo queremos todo. Siendo realistas, no tenemos números. No hay predicciones aunque creemos que el mercado va a crecer y los productos que se lancen van a ser muy exitosos. No es un experimento, Qualcomm entra en el mundo del PC de manera muy seria. El éxito del mundo móvil queremos trasladarlo a los PCs.

¿Desaparecerán las tablets convencionales si estos portátiles de gran movilidad se vuelven mas populares?

El valor que ofrecemos con Windows puede trasladarse a cualquier ecosistema. Nos centramos en Windows pero estamos abiertos a cualquier sistema. De momento el foco está en el mundo empresarial. De ahí a expandirse a otros sectores. Pienso en mis hijos, donde no entienden un mundo sin conexión. Para ellos también queremos desarrollar todo este ecosistema de movilidad.

