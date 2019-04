Tenemos nueva regulación de autoconsumo: el Gobierno acaba de aprobar un sistema que permitirá reducir hasta un 40% de la factura

Como anunció ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Consejo de Ministros acaba de aprobar el real decreto que desarrolla el autoconsumo de energía en España. Después de que el Gobierno planteara una serie de medidas entre la que sobresalió el fin de los cargos y peajes previstos en el llamado “impuesto al sol”, todos esperábamos la segunda parte: la regulación.

Una regulación positiva, pero no sabemos si permanente

¿Qué faltaba? Aquel Real Decreto Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores recogía la necesidad de regular las "condiciones administrativas, técnicas y económicas" necesarias para conectar las instalaciones de autoconsumo a la red. Así como los mecanismos de compensación entre los déficits y los superávits de los excedentes.

¿Mecanismos de compensación?: Es precisamente esto último una de las medidas más polémicas que introduce el nuevo decreto: la posibilidad de ahorrar con autoconsumo hasta un 40% en el recibo de la luz.

Esto es así porque, aunque la nueva regulación permitirá que los usuarios se descuenten el excedente de la energía que han aportado a la red hasta alcanzar la llamada «factura neta»; o sea, hasta no tener que pagar por la energía que consuma.

¿Energía gratis? Pero sí por los costes regulados del sistema eléctrico y a los impuestos correspondientes, claro. A efectos prácticos, la rebaja final sería como máximo de un 40% de la factura. Y eso, siempre que nuestra instalación energética sea capaz de producir suficiente energía como para compensar toda la energía que consumamos. Algo que, según parece, no será habitual.

Medidas con fecha de caducidad (o no). Este decreto es una buena noticia para todos aquellos usuarios que ya tenían sistemas de autoconsumo de una u otra forma, pero no parece razonable pensar que conlleve (de momento) un crecimiento del autoconsumo en España hasta que no se clarifique la posición del nuevo Gobierno tras las elecciones de dentro de unas semanas. Es, por tanto, un empujón al autoconsumo que no sabemos si tiene fecha de caducidad.