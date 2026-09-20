Ocho contenedores van a convertir una planta solar de Extremadura en una central eléctrica que funciona también cuando ya no hay sol

España se encuentra en pleno récord solar. En 2025, incorporó 10.105 MW de nueva potencia fotovoltaica que le han llevado a convertirse en el segundo mayor mercado de la Unión Europea, como apunta el informe anual de la Unión Española Fotovoltaica. Sin embargo, tanto "poderío" se sigue enfrentando al mismo problema: ¿qué hacer con el excedente de energía que se produce en las horas centrales del día?

En Extremadura, la comunidad autónoma con más potencia instalada de España, se han puesto manos a la obra con esto y van a crear una reserva eléctrica de gran capacidad para cambiar de hora la electricidad que ya se ha producido a los momentos de mayor pico de demanda.

Casi cinco millones de euros. Fregenal de la Sierra es un pequeño pueblo de Badajoz, entre Sierra Morena y la región portuguesa del Alentejo. Ahora, un nuevo proyecto en el polígono 51 en la parcela 161, denominado Erg Bess Fregenal, planea convertir a esta localidad en el epicentro de la energía solar híbrida de la comunidad con la inversión de 4,86 millones de euros. La idea es sencilla: en lugar de dejar que toda la electricidad generada tenga que consumirse o evacuarse en ese mismo momento, una parte podrá almacenarse y entregarse más tarde.

Una potencia conjunta de 8,25 MW. Estos planes buscarán mejorar el uso de la electricidad producida a través de un sistema de almacenamiento con baterías de 33 MWh.

El sistema estará formado por ocho contenedores de baterías de 4.125 kWh cada uno. Juntos sumarán 33 MWh de capacidad y podrán entregar hasta 8,25 MW, lo que permite mantener esa potencia durante unas cuatro horas si parten completamente cargados.

La batería se añadirá a una planta que ya existe. Erg Bess Fregenal no será una instalación aislada. Este nuevo módulo de almacenamiento será una ampliación que se adherirá a la ya existente planta fotovoltaica PS Fregenal, operativa desde hace algunos años. Lo hará mediante dos líneas subterráneas de conexión y una nueva celda en la subestación eléctrica local SET Fregenal, que se han previsto en este nuevo proyecto y que garantizarán la integración en la red. Así podrá almacenar parte de la electricidad generada por los paneles y devolverla a la red cuando sea necesario.

¿Demasiado sol? Iniciativas como la ampliación del parque solar de Fregenal de la Sierra buscan hacer frente a uno de los principales retos de la transición energética: el problema no es que España tenga demasiada energía solar, sino que la electricidad no se produce necesariamente cuando se necesita hacer uso de ella. Los paneles alcanzan su máxima producción durante las horas centrales del día, mientras que la demanda puede mantenerse elevada cuando cae el sol. De ahí que España no pueda aprovechar toda la energía renovable que podría producir. En julio de 2026, por ejemplo, un 11% de la electricidad solar generable quedó fuera del sistema por los recortes renovables o curtailment.

Las baterías permiten desplazar parte de esa generación en el tiempo: cargar cuando sobra electricidad y descargar cuando hace sea necesario.

Guardar electricidad cuando haga falta. El proyecto de Fregenal es pequeño frente a las necesidades de todo el sistema eléctrico español, pero representa el cambio de problema al que se enfrenta la energía solar. Ya no basta con instalar paneles para producir más electricidad: también hay que conseguir que esa electricidad esté disponible cuando realmente haga falta.

Sistemas como este o estas baterías de hierro-aire son solo algunas de las soluciones que se están poniendo en marcha para salvar el excedente de las renovables. Pero hasta que no se extienda el uso de sistemas de almacenamiento y tengan el papel que se merecen en la transición energética, España seguirá desechando gran parte de su sol.





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