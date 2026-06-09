Orange se ha hecho con el control absoluto de MasOrange. La consolidación europea está un pasito más cerca

Orange ha tomado el control total de MasOrange tras cerrar la compra del 50% que aún estaba en manos de Lorca HoldCo, la sociedad participada por los fondos KKR, Providence y Cinven. Con esta operación, esperada desde hace meses, la compañía francesa pasa a ser propietaria única del mayor operador de telecomunicaciones de España.

El movimiento supone un paso importantísimo hacia una ansiada consolidación de mercado detrás de la que las grandes operadoras llevan años. Una en la que cuantos menos operadores intermedios, mejor para los operadores gigantes.

Qué ha pasado. El día de ayuier, Orange, Bouygues Telecom e Iliad (Free) anunciaron la compra conjunta de SFR por 20.350 millones de euros. Acuerdo a través del cual los tres grupos se repartirán los clientes, activos y frecuencias del segundo operador más grande de Francia.

La transacción, que quedará cerrada en 2027 tras superar las regulaciones necesarias, sigue la línea de lo sucedido en España: Orange se ha hecho con MasOrange.

La otra mitad. Orange se ha hecho con el 50% restante del capital de MasOrange, hasta la fecha en manos de su coaccionista Lorca. El acuerdo, valorado en 4.250 millones de euros ya cuenta con las autorizaciones necesarias en Europa.

Tras este movimiento, Orange pasa a controlar el 100% del capital de la operadora, diluyendo por completo MásOrange.

Por qué es importante. España pasa a convertirse en el segundo mercado más importante de Europa para Orange. Al cierre del primer trimestre de 2026, MasOrange contaba con 26 millones de clientes de telefonía móvil y 7,1 millones de clientes de banda ancha fija. Esos números ahora pertenecen en su totalidad a Orange.

“La adquisición de la totalidad de MasOrange es un paso estratégico de nuestro plan "Confía en el futuro" y refuerza la posición de Orange en España”.

En segundo lugar, el movimiento rema a favor de la consolidación europea del mercado de telecomunicaciones. Los grandes grupos están cerrando el círculo: Telefónica, Orange, y Deutsche Telekom.

La foto. Europa es una de las regiones con más operadores por región, un total de 34 frente a los 3 de Estados Unidos y los 4 del mercado chino. Las grandes europeas necesitan seguir absorbiendo a sus pequeños rivales. ¿Razón? La siguiente:

Proporcionalmente, europa tiene ocho veces más operadoras que EEUU y China, algo que se acaba traduciendo en márgenes mucho más comprimidos y una caída del 41% en la capitalización bursátil del sector entre 2015 y 2023. Sin consolidación, las telecos europeas lo tienen complicado para no depender de fondos y capital extranjero.