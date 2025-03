Meta ha despedido a 35.600 empleados desde 2020: Mark Zuckerberg tiene una lista para decidir quién puede volver

Meta lleva dos años sumida en una intensa reestructuración de personal en lo que en su día Mark Zuckerberg denominó como "el año de la eficiencia". Según publicaba Techspot, se calcula que, desde 2020, Meta ha despedido a unos 35.600 empleados.

El último coletazo de esa reestructuración de su plantilla se daba hace solo unos días cuando Mark Zuckerberg anunciaba que iba a despedir al 5% de su plantilla actual, al tiempo que abría nuevas vacantes para perfiles de desarrollo para su IA. Muchos de los exempleados de Meta podrían volver a trabajar para la compañía en estos nuevos puestos, pero una filtración de Business Insider ha desvelado la existencia de una "lista negra" de empleados que nunca más volverán a pisar Meta.

No volver a contratarlo. Uno de los ingenieros de Meta despedidos en la ronda de 2022, observó un patrón cuando intentó postularse a más de 20 puestos vacantes en Meta durante todo 2023. Lo responsables de contratación mostraban interés por contratarle por sus habilidades, pero cuando iniciaba la primera etapa del proceso de selección, los reclutadores lo descartaban. Al preguntar a un gerente de contratación, le dijo que desde el equipo de contratación le habían prohibido hacerlo por considerarlo "no elegible para la recontratación".

"Esa fue la primera vez que tuve una indicación real de que estaba en algún tipo de lista", declaraba el ingeniero a Business Insider. Hasta cinco exempleados confirmaron las investigaciones del medio estadounidense.

Motivos para no contratarte. Hay diversos motivos más que fundados por los que una empresa incluiría a un trabajador despedido en una lista negra para no volver a contratarlo: tener un comportamiento inapropiado, filtrar datos confidenciales de la compañía o tener un rendimiento bajo de forma continuada podrían ser algunos de los motivos por lo que estos trabajadores reciben la etiqueta de "no elegible para la recontratación".

Un portavoz de Meta señalaba que, "existen criterios claros para determinar cuándo alguien es considerado no elegible para la recontratación, los cuales se aplican a todos los empleados que se van, y existen controles y contrapesos en el proceso para que un solo gerente no pueda, unilateralmente, considerar a alguien no elegible sin apoyo".

"Al despedir, determinamos el motivo de la salida del empleado (incumplimiento de políticas, despido por desempeño, renuncia voluntaria, etc.) y eso, junto con la última calificación de rendimiento, determina si un empleado es elegible para la recontratación", explicaba el portavoz de Meta al medio estadounidense.

Business Insider no ha podido confirmar la existencia física de esa lista negra de contratación, pero en la revisión de las comunicaciones internas de Meta sí se encontraron con la negativa sistemática de distintos responsables de contratación al intentar recontratar a determinados exempleados.

Límite para contratar a los mejores. Si bien es cierto que estas listas no son ilegales, los expertos consultados por el portal de noticias aseguraron que no es usual entre las grandes tecnológicas que están permanentemente luchando por contratar al mejor talento.

En declaraciones a Techspot, Lazlo Bock, director de operaciones de personal de Google durante más de una década, aseguraba que era "increíblemente inusual. Es muy, muy raro. De hecho, nunca he oído hablar de una empresa que tenga una designación de 'no recontratar' para ex empleados, porque si un empleado tenía un buen desempeño, es preferible contratar a alguien que ya conozca la empresa y su cultura que a otra persona".

Volver a Meta. Tras los últimos despidos de Meta, que la compañía atribuía a bajo rendimiento tras haber endurecido su criterio, algunos exempleados de la compañía de Mark Zuckerberg se preguntaban por qué volver a presentarse a una oferta de empleo en la empresa que te despidió.

El ingeniero que descubrió la lista negra de Meta aseguró a Inc.com que tenía un motivo de peso: "Es la peor empresa en la que he trabajado. Pero también es la que mejor paga. Si pudiera quedarme allí un par de años más y ganar mucho dinero, lo haría".

Imagen | Wikimedia Commons (Nokia621), Unsplash (Sigmund)