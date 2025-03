Zuckerberg despidió al 5% de la plantilla de Meta "por bajo rendimiento". Sus exempleados aseguran que hay otra razón

Del mismo modo que no es lo mismo dimitir que te despidan (aunque el resultado es que te quedas sin empleo), tampoco es lo mismo que te despidan por un recorte de personal que por "bajo rendimiento".

Meta, ha despedido al 5% de su plantilla, argumentando que se trataba de empleados con bajo rendimiento. Sin embargo, esta justificación pública ha enfurecido a los 3.600 exempleados de Meta ya que les estigmatiza como malos trabajadores cuando se postulan a nuevos empleos. Los exempleados aseguran que su desempeño laboral solo ha sido una excusa, pero no el motivo real de su despido.

Un truco "cruel" para recortar personal. "He decidido elevar el nivel de la gestión del rendimiento y despedir a los empleados de bajo rendimiento más rápidamente", escribió Mark Zuckerberg en el memorando interno enviado a sus empleados en enero.

Tal y como publicaba Business Insider, con ello estaba elevando el baremo de lo que la empresa consideraba "bajo rendimiento" para poner en la picota a empleados que, hasta ese momento, Meta consideraba que tenían un buen rendimiento.

Sally Maitlis, profesora de comportamiento organizacional y liderazgo en Saïd Business School, aseguraba a Fortune que la etiqueta de "bajo rendimiento" podía ser un lastre para la carrera profesional de los exempleados despedidos, penalizándoles doblemente con la pérdida de su empleo y cerrándoles la puerta a encontrar uno nuevo. "Es una forma terrible de ser etiquetado y claramente no es útil para nadie en el mercado laboral", señalaba Maitlis.

Lo han gritado a los cuatro vientos. Ante semejante injusticia para ellos, los empleados no han dudado en alzar la voz desde las redes sociales para reivindicar su profesionalidad y denunciar la mala fe que, según ellos, ha empleado Meta en su despido. "Hoy me han despedido, pero no por ser un empleado de bajo rendimiento. Seamos claros: esa etiqueta es engañosa y, para muchos de nosotros, es totalmente errónea", publicaba en su cuenta de LinkedIn Steven S, exdiseñador de producto de Instagram.

Kaila Curry, que trabajó como Content Manager en Meta, aseguraba en su perfil de LinkedIn que: "Con frecuencia pedí comentarios y siempre me dijeron que estaba haciendo un buen trabajo. Nunca me asignaron un PIP [plan de mejora del desempeño], nunca me dieron indicaciones de corrección y nunca me orientaron ni me dieron expectativas claras. Simplemente me esforcé... No soy una persona de bajo rendimiento".

Un futuro hipotecado. La principal queja de los empleados se centra en el argumento que públicamente ha esgrimido Meta para justificar el despido de los 3.600 empleados ya que, según argumentan, perjudica gratuitamente sus opciones para conseguir un nuevo empleo. "Lo más difícil es que Meta diga públicamente que están cortando rendimientos bajos, así que se siente como si tuviéramos la carta escarlata en nuestras espaldas. La gente necesita saber que no tenemos bajo rendimiento", declaraba uno de los empleados despedidos a Business Insider.

"Es posible que estas personas sean superestrellas en otros lugares. Por eso, me parece que es un castigo adicional porque se trata de personas que probablemente tengan un valor de mercado muy alto", señalaba a Fortune Dan Cable, profesor de comportamiento organizacional en la London Business School.

Los empleadores están respondiendo. Uno de los consejos más recurrentes a la hora de postularse a un nuevo empleo es el de no criticar a la empresa que te acaba de despedir. Sin embargo, contra todo pronóstico, la estrategia de los exempleados de Meta ha tenido un impacto positivo. Muchos reclutadores y empresas han mostrado interés en los perfiles de los empleados despedidos de Meta.

"Los buenos empleadores buscan personas que sean buenas comunicadoras, capaces de defenderse a sí mismas, igual que lo harían en su puesto dentro de la organización", destacaba a Business Insider Ashley Herd, experta en reclutamiento de LinkedIn y fundadora de una empresa de reclutamiento de directivos. "Los que hablan claro pueden encontrarse, siendo realistas, con un grupo más pequeño de posibles empleadores, pero será un grupo que realmente se alinee con sus valores y apoye el éxito profesional y la felicidad a largo plazo", destacaba la experta.

Ahora el estigma lo tiene Meta. Mark Zuckerberg aseguró que los despidos no se debían a dificultades económicas, sino a una reestructuración para centrarse en el desarrollo de la IA y, de hecho, se habían abierto vacantes para incorporar a este nuevo perfil. Dado que el proceso de contratación es una relación de dos, las denuncias vertidas en redes sociales por sus exempleados pueden complicar ese proceso.

Foros de usuarios como Reddit o Teamblind se han llenado de advertencias a los nuevos candidatos sobre la nueva política de Meta. "Parece que se trataba más de dinero que de rendimiento. Ten cuidado al unirte a esta empresa. A Zuck no le importan sus empleados. Solo la empresa", escribió un exempleado de Meta. "Meta es ahora la empresa tecnológica más cruel que existe", añadió otro excompañero.

Otras grandes compañías tecnológicas como Microsoft o Amazon ya han anunciado que tendrán más en cuenta el rendimiento de sus empleados a la hora de firmar sus despidos.

Imagen | Meta, Unsplash (Annie Spratt)