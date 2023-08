Fin a la gran era de los despidos: las grandes tecnológicas reactivan las contrataciones pero con condiciones

Las tecnológicas más potentes del mundo, con Alphabet, Meta, Zoom o Amazon como principales representantes han tenido una primera mitad de año convulsa en lo laboral. Los despidos masivos y la vuelta a la oficina han marcado su hoja de ruta en los dos primeros trimestres. De cara al segundo semestre, la tendencia parece estabilizarse con una notable reducción en el número de despidos y se abre un nuevo horizonte de contratación. Eso sí, sin aflojar el puño en la vuelta a la oficina.

La sangría del empleo. El año empezaba con muchas turbulencias en el mercado laboral de las grandes tecnológicas con ajustes de plantilla para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado post-pandemia. Según datos recogidos por Trueup, entre enero y junio se produjeron 312.679 despidos entre las principales tecnológicas globales. La mayor parte de ellos se registraron en enero de 2023 con 108.616 despidos.

El ritmo de despidos se mantuvo hasta mayo, donde se registraron 55.947 despidos, para caer hasta los 14.694 despidos en junio de 2023 y mantener la tendencia a la baja hasta los 6.900 despidos registrados en agosto solo en el sector tecnológico.

La recesión laboral ha terminado. Viendo dicha tendencia, se espera que en el segundo semestre el ritmo de despidos sea menor, rondando los 11.000 despidos hasta final de año. Empresas que han registrado un duro ajuste en sus plantillas como Meta, esperan cambiar su dinámica para volver a llamar a las puertas de algunos de los empleados que despidió a principios de año para volver a contratarlos una vez finalizada su reestructuración interna.

Uno de los motivos de este frenazo en la sangría de empleo se debe a la inversión de las empresas en IA y a la necesidad de ingenieros para desarrollarla. Tras el choque de realidad de Meta con el metaverso, la apuesta de Mark Zuckerberg con la inteligencia artificial es total.

La inteligencia artificial como creador de empleo. La inteligencia artificial parece ser el nuevo motor de creación de empleo para las Big Tech. Open AI abre 59 vacantes y en Meta estudian la incorporación de vacantes destinadas al desarrollo de esa tecnología en los próximos meses.

Los buenos niveles de ventas de los chips de Nvidia especialmente bien dotados para la inteligencia artificial, son un buen indicador de la gran apuesta por el desarrollo de esta tecnología y el impacto que podría tener en el balance de contrataciones en esta segunda mitad del año y principios de 2024.

La vuelta a la oficina es requisito obligatorio. Una de las condiciones sine qua non para las nuevas contrataciones será la de trabajar de forma presencial en las oficinas. Sobre todo, en Meta. Insider publica el contenido de un correo interno en el que Lori Goler, responsable de Recursos Humanos de Meta, afirma que se va a hacer un seguimiento más exhaustivo de la asistencia de la oficina con las herramientas internas y si los empleados no cumplen las exigencias de al menos tres días de presencialidad, podrían aplicarse medidas disciplinarias y, en última instancia, podría ser motivo de despido.

La compañía indica que durante los próximos meses llevará a cabo una revisión de los distintos perfiles y los empleados con más de 18 meses de antigüedad podrán solicitar una plaza de teletrabajo, por lo que la empresa no le reservará una mesa en la oficina y no tendrán que acudir más de cuatro días cada dos meses. Con esta medida, Meta se asegura de que las nuevas incorporaciones tengan el apoyo presencial de un supervisor y no decaiga su productividad como denunciaba Zuckerberg en su comunicado de marzo.

Imagen | (Ank Kumar) Pexels (fauxels)