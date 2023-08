Google Assistant quiere renacer. Y su nueva versión se parecerá más a ChatGPT y Bard

Google Assistant llegó al mercado en mayo de 2016 como una de las funciones más destacadas de Allo y sobre todo de su altavoz inteligente, Google Home. Luego llegaría de forma exclusiva a los Pixel y Pixel XL y desde ahí pasó a estar disponible en todo tipo de dispositivos móviles y de soluciones IoT. Su evolución ha sido discreta y actualmente el mercado de los asistentes no está en su mejor momento, como demuestra la situación de Alexa. En Google no obstante ya están preparando la próxima versión de su asistente, y promete ser la más importante desde su nacimiento.

Google prepara la nueva versión. Esta semana los empleados de Google recibieron un email interno al que han tenido acceso en Axios. Según dicho mensaje, en Google han visto "el profundo potencial de la IA generativa para transformar las vidas de las personas y vemos una enorme oportunidad a la hora de explorar lo que sería un Assistant supervitaminado, potenciado gracias a la última tecnología LLM".

Primero en móviles. Ya hay equipos de la empresa trabajando en esa nueva versión, y como señalan en el correo interno la primera edición afectada será la versión móvil de Google Assistant. En Google han reorganizado algunos equipos para lograr trabajar "con velocidad y enfoque".

También habrá algunos despidos. Este nuevo esfuerzo y esa reorganización implicarán también algunos despidos entre la plantilla. En Axios indican que varias docenas de personas se verán afectadas, aunque en los equipos de Assistant trabajan "miles de empleados".

¿Usamos los asistentes de voz? La nueva estrategia de Google vuelve a confirmar el delicado estado del mercado de los asistentes de voz, que quiso revolucionar nuestra forma de interactuar con la tecnología pero que finalmente no ha cuajado como sus defensores esperaban. Satya Nadella, CEO de Microsoft, sorprendía recientemente con unas declaraciones en las que afirmaba que los asistentes "eran más tontos que una piedra". No solo hay un problema de que no aprovechamos ni mucho menos todas sus posibilidades —ponemos temporizadores y pedimos música sobre todo— sino de su monetización.

Alexa lo está pasando mal. En noviembre Amazon preparaba recortes en una de sus divisiones estrella, la de Alexa. La compañía indicó a principios de 2023 que aquella decisión no significaba en absoluto que se rindiera con este proyecto. Aún así las cifras son desastrosas para Amazon, que dilapidó 10.000 millones de dólares en un proyecto atascado.

Bard al rescate. En Google parecen tener claro que una de las formas de impulsar de nuevo su asistente de voz es crear esa nueva versión basada en la misma tecnología que su chatbot, Google Bard, el rival de ChatGPT. Aquí la empresa tendrá que tener cuidado, porque aunque los grandes modelos de lenguaje (LLM) plantean posibilidades fantásticas, también tienen una gran desventaja: se inventan cosas, algo que podría comprometer la utilidad de los asistentes de voz.

Imagen | Davide Boscolo

En Xataka | GPT-4 gratis: cinco maneras de utilizarlo sin pagar ChatGPT Plus