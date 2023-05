Se busca entrenador de IA en español y catalán. Podrás ganar hasta 18,5 euros/hora por algo "beneficioso para la humanidad"

OpenAI está comenzando a sacar mucho partido de ChatGPT. El lanzamiento de ChatGPT Plus y sobre todo de su API ha permitido que comiencen a rentabilizar de forma notable un proyecto en el que llevaban mucho tiempo trabajando. No lo hicieron solos, eso sí: necesitaron la ayuda de un nutrido grupo de personas que se encargaron de entrenar a este modelo de IA conversacional. Ahora sabemos cuánto cobraban por ello (y cómo te puedes apuntar a este tipo de trabajo)

El ejército invisible. En NBC News hablaban con dos de las personas que formaron parte de un "ejército oculto" de empleados de OpenAI que realizaron esa importante labor de entrenamiento. El objetivo: enseñar a los sistemas de inteligencia artificial cómo analizar datos para luego generar el tipo de texto e imágenes que ahora asombran al mundo.

No cobraban mucho. Alexej Savreux, de 34 años, había trabajado previamente en cadenas de comida rápida, conserje o técnico de sonido, pero uno de sus últimos trabajos fue precisamente el de entrenador de ChatGPT. Para mejorar la precisión del modelo, etiquetaba fotos y hacía predicciones sobre qué texto deberían generar las máquinas a continuación. Cobraba 15 dólares la hora, algo más del salario mínimo en Kansas City, donde él reside.

"Sin nosotros no hay nada". Este trabajador hablaba de su grupo como los "machacas", pero sin ellos, afirmaba, no habría modelos de IA como ChatGPT. "Puedes diseñar todas las redes neuronales que quieras, puedes conseguir que participen todos los investigadores que quieras, pero sin etiquetadores, no tienes ChatGPT. No hay nada", afirmaba Savreux.

Enriquecedores de datos. Los trabajadores como Savreux cobraban tan solo 15 dólares la hora, pero además no contaban con ningún tipo de extras o beneficios sociales: ni seguro sanitario ni otras ventajas. En 2021 el organismo Partnership on AI ya hablaba de cómo el desarrollo de modelos de IA había creado un nuevo puesto de trabajo, los "enriquecedores de datos", entre los que están las personas que entrenan modelos como ChatGPT.

Buscando una compensación justa. Se establecieron unas recomendaciones de compensación, pero de las empresas de referencia en este campo hasta ahora solo DeepMind se ha ajustado a tales prácticas. "Se trata de un nuevo empleo creado por la IA", explicaba Sonam Jindal, una de las responsables de dicha iniciativa en Partnership on AI. "Tenemos la posibilidad de que sea un trabajo de alta calidad y de que los trabajadores que lo realicen sean respetados y valorados por su contribución a este avance".

Se busca entrenador español o catalán de AI. Hay ofertas de trabajo que revelan que ayudar a entrenar estos modelos puede suponer entre 25 y 45 dólares la hora. En Scale cuentan con una oferta para entrenadores de AI para escritores en catalán: pagan 17 dólares la hora a los residentes en Cataluña y 25 dólares la hora para candidatos en EEUU. El mismo puesto para escritores en español se paga a 18,50 dólares la hora para expertos españoles y 25 dólares la hora para candidatos de EEUU.

Primeras problemas laborales. Estos problemas de compensaciones han hecho que por ejemplo en Nairobi, Kenia, más de 150 personas que trabajaban en este ámbito para Facebook, TikTok y ChatGPT votaran hace unos días por la creación de un sindicato.

OpenAI ha contratado cientos de personas para esto. En Time Magazine revelaron en enero cómo OpenAI contrató a trabajadores en Kenia y les pagaba dos dólares a la hora por un trabajo que consistía en hacer que ChatGPT fuese menos tóxico. La empresa también contrató a unos 1.000 teletrabajadores en Europa del Este o Latinoamérica para etiquetar datos o entrenar sus sistemas de IA, como indicaron en Semafor. La empresa nunca a hablado demasiado de esos "contratistas", pero sí les agradeció su labor en uno de los estudios técnicos que publicó en febrero de 2022.

Tu premio es que tu trabajo beneficiará a la humanidad. Savreux se quejaba de cómo "la gente a veces minimiza trabajos necesarios y laboriosos". En una oferta de trabajo de la agencia de empleo temporal Invisible Technologies se buscaba a "Entrenadores de datos de IA Avanzados"y que el salario sería de 15 dólares a la hora, pero eso sí, ese trabajo podría ser "beneficioso para la humanidad".

