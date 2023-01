Alphabet ha conseguido resistir la ola de despidos, hasta ahora. La matriz de Google empieza con los recortes

La sombra de los despidos sigue amenazando al sector tecnológico. Durante el año pasado, empresas del calado de Microsoft, Cisco, Twitter, Salesforce y Amazon anunciaron o pusieron en marcha planes de recortes de personal. El 2023, podría seguir estando lejos de lo ideal. Alphabet, la matriz de Google, empezado a apretarse el cinturón.

Según The Information, el conglomerado de empresas con sede en Mountain View, California, no es indiferente a la situación macroeconómica. En este sentido, habría puesto en marcha un plan de reducción de gastos liderado por su directora financiera Ruth Porat. Las primeras afectadas han sido dos subsidiarias, pero puede que haya más.

Los recortes empiezan por las subsidiarias

Alphabet, que es un gigante con más de 170.000 empleados, ha intentado dilatar los recortes de personal, aunque desde hace meses viene dando señales de que ese esfuerzo no podría durar para siempre. La semana pasada, finalmente despidió a 40 empleados de Intrinsic, lo que representa el 20% de la plantilla de la subsidiaria del conglomerado.

El movimiento no ha pasado desapercibido debido a que, hasta hace poco, todo parecía indicar que esta pequeña compañía enfocada en “reimaginar” los robots industriales con inteligencia artificial prometía un gran crecimiento. Impulsada por esta proyección había concretado la compra estratégica de dos compañías: Vicarious y OSRC.

Un portavoz de Intrinsic, no obstante, le dijo a TechCrunch que los despidos y la reorganización del personal responde a la necesidad de la subsidiaria de asignar recursos a sus iniciativas de máxima prioridad. “Creemos que esta decisión es necesaria para que podamos continuar con nuestra misión”, añadió el ejecutivo.

Como decimos, esta no es la única pieza de Alphabet que se ha visto afectada. El segundo nombre ser alcanzado por el plan de reducción de gastos es Verily. Se trata de una compañía dedicada al estudio de las ciencias de la vida. Una de sus misiones es implementar la inteligencia artificial y las ciencias de datos en el campo de la salud.

En este último caso, Verily ha visto como el 15% de su plantilla (aproximadamente 250 personas) dejaban de trabajar en sus proyectos. Los despidos, no obstante, no han llegado solo. Están acompañados de profundos cambio a nivel de organización, los cuales están siendo liderados por el máximo responsable de la compañía, Stephen Gillett.

Gillett explica detalladamente en una publicación de blog los pasos a seguir. En líneas generales, la nueva estrategia busca trabajar en menos productos, incluidos programas de investigación que ayudan a acelerar los ensayos clínicos y los esfuerzos para brindar soluciones personalizadas de atención médica a los pacientes.

De momento, no se sabe si los recortes de personal llegarán a Google, que, de acuerdo a CNN, había frenado las contrataciones el año pasado. No obstante, señala The New York Times, que el nivel de preocupación por posibles despidos ha aumentado en este último tiempo entre los empleados de la compañía del buscador.

Cabe señalar que, según han reconocido muchas compañías del sector, muchos de los despidos de los últimos meses han estado relacionados a la “sobrecontratación” durante los inicios de la pandemia. El ejemplo más contundente de este panorama es el de Amazon, que hizo crecer su plantilla más de un 70% durante el COVID.

Ahora, con la desaceleración de la economía, junto a la necesidad de optimizar los costes y los desalentadores pronósticos de recesión, como los que ha publicado el FMI, Por ejemplo, Amazon despedirá a 18.000 empleados, cuando inicialmente calculaba despedir a 10.000.

Toca esperar para saber qué sucederá con Google. Por lo pronto, Sundar Pichai se ha puesto firme y desde mediados del año pasado que ha pedido a sus empleados “pensar en cómo minimizar distracciones y subir el listón tanto en cuanto a productividad”. El riesgo de no cumplir es simple: se clasificado como empleado “de bajo rendimiento”, una etiqueta nada agradable.

