Eric Schmidt, ex-CEO de Google, prepara su organización de IA. El objetivo: abordar desafíos científicos, según Semafor

Estamos viviendo unos tiempos en los que parece que nadie quiere quedarse fuera de la carrera de la inteligencia artificial (IA). Si bien esta disciplina viene desarrollándose desde hace más de medio siglo, la inesperada irrupción de ChatGPT en noviembre de 2022 fue solo el comienzo de lo que estaría por venir: inversiones multimillonarias, proyectos a montones, nuevos modelos de lenguaje y más.

Uno de los grandes protagonistas de esta especie de revolución tecnológica es Sam Altman, que recientemente ha incursionado en otros proyectos como Worldcoin. El CEO de OpenAI, no obstante, se enfrenta a un escenario en el que puede tener competencia. El ex-CEO de Google, Eric Schmidt, quiere tener su propia organización de IA con un perfil claramente científico, según cuenta Semafor.

Una organización para la ciencia, con IA y sin ánimos de lucro

Lo que pretende materializar Schmidt es una organización sin ánimos de lucro de inteligencia artificial cuyo foco sea la investigación científica. Puede que esta historia te resulte familiar. OpenAI nació como una organización 'non-profit’ para “beneficiar a la humanidad en su conjunto”, aunque no tardó en actualizar su esquema tiempo después de su producto se convirtiera en extremadamente rentable.

Si bien al momento de escribir este artículo no hay anuncios oficiales sobre el proyecto, el mismo parece ir bastante bien encaminado. El reputado medio estadounidense fundado por exmiembros de BuzzFeed, The New York Times y Bloomberg, señala que ya ha comenzado la contratación de los primeros talentos. Se trata del capital humano que se encargará de encabezar la iniciativa.

Estamos hablando Samuel Rodriques, fundador del Laboratorio de Biotecnología Aplicada del Instituto Francis Crick, y Andrew White, profesor de la Universidad de Rochester y pionero en el uso de la inteligencia artificial en química. Estos dos científicos deberían sentar las bases de la nueva organización que busca convertirse en un lugar atractivo para “los mejores talentos en ciencia e inteligencia artificial”.

Por la información que se maneja, aparentemente, no veremos productos destinados al público en general. Los esfuerzos serán canalizados para la creación de nuevos medicamentos o materiales. Como podemos ver, se trata de un enfoque muy parecido al que ha venido desarrollando DeepMind Technologies, una empresa británica adquirida por Google que hasta hace poco operaba con cierta autonomía.

Se desconoce de momento si hay otros multimillonarios involucrados, pero se cree que la financiación inicial de la organización provendrá directamente de la fortuna de Schmidt. El empresario, recordemos, ostenta el puesto número 58 de las personas más ricas del mundo (según el índice de Bloomberg), con una fortuna de 25,7 mill millones de dólares. Con el paso del tiempo sabremos si su iniciativa logra tener éxito.

