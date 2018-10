"Creemos que es demasiado pronto para poner el 8K frente al consumidor", Jaime de Jaraíz, presidente de LG España

Smartphones de gama alta de 1659 euros, televisores OLED 8K, asistentes por voz e inteligencia artificial. Estamos en un momento de ebullición tecnológica, aunque con tantas especificaciones y datos técnicos a veces es complicado saber si estamos comprando un buen producto o un reclamo publicitario.

Aprovechando "el después de IFA 2018", que nos dejó hablando sobre todo de 8K con el 4K aún casi en pañales, tuvimos la oportunidad de charlar largo y tendido con Jaime de Jaraiz, presidente y CEO de LG Electronics Iberia.

¿Es pronto para el 8K? ¿Nos estamos volviendo locos con las especificaciones de los smartphones y sus precios? ¿Es todo inteligencia artificial lo que reluce? Jaime nos contestó a estas y más preguntas.

La sombra del 8K

Hay escépticos con el 8K, ¿qué les dirías?

Que desde el punto de vista objetivo el 8K es una mejora tecnológica considerable, como fue el 4K en su momento. Otra cosa es si es lo que el consumidor necesita o puede disfrutar en estos momentos. Es una tecnología que va muy por delante de los contenidos, es decir, no existen contenidos en 8K más allá de fotografías y no sé si también algunos vídeos. Es como si tienes un coche de pila de hidrógeno en tu casa pero no hay ninguna gasolinera de hidrógeno. ¿Es el futuro? Sí. ¿Es una mejor tecnología? Sí. ¿La puedo utilizar todos los días? Por ahora no.

Pero así no me convences si soy un escéptico del 8K…

Creo que la evolución de la tecnología nos va a llevar al 8K, pero aquí hay diferencia de criterios en cuándo lanzarlo. Nosotros tenemos una visión responsable, siempre bajo nuestra filosofía de que la innovación tiene que hacer tu vida mejor, y creemos que es demasiado pronto como para poner el 8K frente al consumidor. El año que viene tendremos 8K en varios dispositivos, pero yo creo que hasta 2020, que es cuando se van a empezar a retransmitir en esa resolución los Juegos Olímpicos de Japón, no se convertirá en una realidad.

"Creemos que es demasiado pronto para poner el 8K frente al consumidor"

De todas maneras, en el mundo de la tecnología siempre hay personas que quieren llegar antes, pero también a menudo sucede que el que llega antes no obtiene el mayor beneficio, si no que paga de alguna forma el intentar tener más innovación, pero realmente no le saca partido.

Creemos que es un ejercicio de responsabilidad sacar el 8K cuando haya contenidos para poder disfrutarlo.

Has mencionado fecha tentativa del 8K a partir del 2020, pero con el 4K aún no hemos llegado a ese punto de despliegue total. ¿Ves realista hablar de 8K a partir de 2020?

Yo creo que las compañías que innovan siempre van por delante de los acontecimientos, y fuerzan esos acontecimientos. Si no hubiera una evolución tecnológica, no ocurriría ni en el 2020 ni el 2030. Por eso yo creo que sí que vamos a ayudar a que la industria cambie y mejore y el consumidor tenga mejores contenidos, y pueda disfrutar de sobre todo televisiones más grandes en menos espacio, que es de lo que se trata, porque la resolución 8K lo que te va a permitir es ver una pantalla enorme a muy poca distancia, sin que aprecies los pixeles y, por tanto, una calidad de imagen yo creo que superior a la observamos en la vida real.

Pero no me has respondido a la pregunta. ¿Es realista hablar de 8K a partir de 2020?

Yo creo que sí. También en LG seguimos una premisa y es la de hacer que la tecnología esté disponible para todos. Nuestra apuesta por OLED fue enorme a nivel de inversión. Inicialmente, en muy poco espacio de tiempo, pasamos de hablar de que muy pocos podían acceder al OLED a que muchos pudieran permitírselo. El crecimiento del OLED está siendo exponencial y el año que viene será dos veces mayor que en 2018. Es un camino que hemos iniciado muy rápido para un salto tecnológico tan grande. Y con el 8K ocurrirá también, pero yo creo que el acceso a esa tecnología tiene que ser de todo el mundo, no sólo de una élite.

LG sigue fabricando paneles LCD y OLED, pero en el segmento LCD está perdiendo el liderato con marcas chinas que vienen pisando fuerte. ¿Vais a dejar de lado los LCD para centraros en los OLED?

Nosotros creemos que el crecimiento en los próximos años va a venir marcado por el OLED. De hecho, nuestras nuevas fábricas serán solo de OLED y se multiplicará la producción de OLED de forma exponencial, con acceso a pulgadas mucho más grandes y con más resolución. Tendremos OLED con 8K por encima de las 77 pulgadas que hay hoy en el mercado. Iremos a por las 88 pulgadas y más allá.

¿Y dónde queda el LCD entonces?

El LCD es una muy buena tecnología y poco más le puedes sacar. Podrás ponerle un filtro o llamarlo de cualquier manera, pero no dejará de ser LCD. Esto es un poco como la industria de los coches. Yo siempre hago esta analogía. Un coche de gasolina de ahora es infinitamente mejor que el coche de gasolina de hace 15 años, pero no deja de ser un coche que emite CO2 o que quema gasolina. El LCD es exactamente igual que un coche de gasolina. Por muchos filtros o mejoras que le pongas, tendrás siempre fugas de luz y nunca podrás llegar al negro puro, o nunca podrás apreciar un color sin que esté de alguna forma intoxicado por el blanco de la luz trasera. El OLED es como un coche eléctrico, y está totalmente limpio de fugas de luz, de vahído de colores, problemas en el contraste, y de muchos otros aspectos que tienen los LCD.

"El LCD es una muy buena tecnología y poco más le puedes sacar. Podrás ponerle un filtro o llamarlo de cualquier manera, pero no dejará de ser LCD"

¿Significa esto que vais en algún momento que vais a dejar de lado el LCD para centraros en el OLED?

No, porque seguirá habiendo un mercado. Volviendo a la analogía de los coches. Es mejor un coche de gasolina de 12 cilindros, ¿verdad? Todo el mundo dice que es la mejor configuración. ¿Se han dejado de hacer coches de 8 o 6 cilindros o incluso de 3? No. El OLED no va a ser una tecnología que vaya a sustituir por completo al LCD, va a haber un periodo de transición. Lo que es claro y evidente es que la tecnología que va a dominar el futuro del mercado audiovisual por sus ventajas es el OLED, porque incluso es más sencillo fabricarlos en un momento dado.

¿Por qué?

No tienen ninguna fuente de luz, lo puedes hacer tan fino como una lámina de papel, lo puedes enrollar, doblar, poner en un trozo de tela, transparente, translúcido; gasta menos energía, produce menos residuos, es mucho más benevolente con el medio ambiente. Todo son ventajas. Lo que pasa es que es una evolución de una tecnología, que es superior, pero que tiene que crecer. Creo que ahora estamos en menos de las mitad de las posibilidades de lo que puede ofrecer el OLED. Y el LCD por muchas vueltas que le des es lo que es. No puede cambiar.

Y volviendo al punto de la responsabilidad como empresa, ¿no crees que sería una buena decisión dejar de lado el LCD para centraros en una tecnología que es mejor, más limpia, etc.?

"Si fuéramos capaces de producir toda la necesidad mundial de OLED, sin duda dejaríamos de fabricar LCD"

Si fuéramos capaces de producir toda la necesidad mundial, sí, sin duda. El problema está en que no somos capaces de abastecer la demanda que hay o puede haber de OLED en el mundo. Es un tema de transición de una tecnología a otra. Cuando se lanzaron los LCD, que creo que fue allá por el año 2002 o 2003, había fábricas de tubo. ¿Era mejor tecnología el LCD? Pues inicialmente no en cuanto a calidad de imagen, pero sí era el futuro, y en aquel entonces tampoco había fábricas suficientes de LCD para poder abastecer la demanda en todo el mundo. Hubo un periodo de transición que se alargó hasta 2006 o 2007. Para el OLED, si nosotros fuéramos capaces de fabricar más y si hubiera más fabricantes que también, la transición sería rapidísima. Y si no lo han hecho otras marcas es porque no han podido estabilizarlo. Y, en un ejercicio de responsabilidad, no fabricamos todo para nosotros. Vamos, que no es tan fácil abandonar una tecnología porque hay toda una industria montada en torno a ello.

Se habla de otras tecnologías que también pueden ser el futuro, como el QLED o el MicroLED. ¿Crees que pueden serlo efectivamente o será solo cosa de OLED?

QLED es un LCD con otro nombre, pero no deja de ser un LCD. Otra cosa es el MicroLED, y a lo mejor en algún momento se han querido confundir, pero son tecnologías diferentes. Nosotros también tenemos MicroLED, y es otro camino con sus ventajas y problemas que hay que superar. Nosotros como líderes en tecnología de imagen a nivel mundial, te diría que somos el único fabricante que tiene todas las tecnologías, porque fabricamos absolutamente de todas, LCD, OLED y MicroLED.

Como en su día tuvimos tubo, plasma y LCD. Y decidimos que el que tenía que tomar la decisión de qué tecnología era mejor era el público. El consumidor no tiene que pagar las guerras tecnológicas. Lo que hay que darle al consumidor es que pueda tomar la mejor elección y que la elección que tome se mantenga en el tiempo y no sea un error para él para el futuro. Y aquí no hay más que recordar la guerra del HD-DVD y el BluRay. Nosotros pertenecíamos al conglomerado de empresas que potenciaban el BluRay y, de hecho, recibimos royalties por BluRay, pero, a diferencia de otras empresas, fuimos los únicos que lanzaban DVDs con los dos sistemas.

Siguiendo con la misma filosofía, si no le vendiéramos los paneles OLED a otros fabricantes, el mercado de OLED no se multiplicaría exponencialmente cada año. Y tampoco pondríamos en manos del consumidor la mejor tecnología.

Los smartphones se polarizan en precio

Por si no estaba ya el mercado de los smartphones competido, aparecen cada vez más nuevos players que tiran precios y se aferran al reclamo de calidad-precio, incluso aunque vendan por debajo de costes de producción. ¿Os ha afectado la llegada de estos nuevos fabricantes chinos? ¿Va a cambiar vuestra estrategia en gama media?

Nosotros seguimos nuestro camino, que es el que consideramos mejor. Queremos invertir en una mayor calidad del producto. Que cuando una persona se compre un LG sepa que tiene el mejor producto en relación calidad precio. Y apostamos mucho por lo que creemos que es el futuro del móvil. ¿Cuánta gente utiliza el teléfono para hablar con él? Muy pocos. El 90% de la gente utiliza el móvil para consumir contenidos a través de la pantalla, y nosotros somos líderes a nivel mundial en tecnología de imagen, tenemos los mejores paneles, y, de hecho, fabricamos paneles para muchas otras empresas. Y, sí, tú puedes tener un giga más de memoria RAM, y puedes vender el giga a peso, pero luego tienes que ver lo que es todo el producto. Si tienes un teléfono con la mejor tecnología de pantalla, la mejor resolución, compatible con todos los HDR, certificado por Netflix… y la mayor parte de nuestro tiempo con el móvil interactuamos con la pantalla…

"Si no te dura al menos dos o tres años, no es un buen teléfono"

Sí, pero es complicado combatir contra un fabricante que ofrece casi las máximas prestaciones a precios que hasta llegan a ser dos o tres veces menor de lo habitual...

¿De qué te sirve la cámara con más megapíxeles si no tienes la mejor pantalla? Esto es algo que en la mayor parte de la industria se ha olvidado. A mí me recuerda mucho al mundo de la informática cuando hace años muchas marcas chinas hacían ordenadores clónicos. Y entonces se decía que te ibas a comprar un Pentium con no sé cuantos gigas, y cuantos más tuviera, mejor. Con los móviles está pasando algo parecido.

¿A qué te refieres?

Lo que el consumidor tiene que ver es que tener más gigas de RAM o un procesador u otro no equivale necesariamente a ser mejor. En nuestro caso, lo primero, es que cuando alguien compre un LG, que le dure muchos años, que es algo que no hacen los demás. Muchos se centran en si el teléfono recibe la última actualización de Android, pero los usuarios que compraron el LG G6 el año pasado, tienen un G6 mejor que el que compraron, porque nosotros somos los únicos que metemos unas mejoras en prestaciones del móvil más adelante. Lo mismo que el V30 de las pasadas navidades. Creo que la industria fuerza a comprar siempre los teléfonos de este año, pero, ¿realmente la innovación que lleva ese teléfono justifica que cada año te tengas que comprar un teléfono? En LG creemos que si no te sirve al menos dos o tres años, no es un buen teléfono.

"¿De qué te sirve la cámara con más megapíxeles si no tienes la mejor pantalla?"

Sí, pero hay muchas innovaciones que no pueden verse implementadas en un teléfono de hace dos años, sobre todo a nivel de hardware.

Ya, pero es que a nivel innovaciones a la gente se le olvida que LG ha sido la primera en muchas cosas, como la doble cámara, que es una invención nuestra. De hecho, creo que a veces nos hemos pasado en innovación, pero siempre hemos querido ir por delante en ese ámbito, a pesar de que algunas de esas innovaciones hayan funcionado bien y otras no. Por ejemplo, en módulos de cámara somos líderes mundiales. Las primeras baterías que llevan disipador de calor las tuvimos nosotros. Y nosotros les fabricamos las baterías a otras marcas, porque nuestros índices de seguridad y durabilidad son superiores. Somos la única empresa que tiene teléfonos con certificación militar de uso intensivo. Otra cosa es que luego seamos capaces de comunicar todas estas cosas bien o no.

Hablando de comunicar, hay una herramienta de comunicación bastante potente para el usuario y es el precio. ¿Qué te parece que un teléfono con especificaciones de gama alta y con 512 gigas de almacenamiento cueste 1659 euros?

Pues mira, no deja de ser una innovación, o una mejora, pero es el mercado el que tiene que regularlo. ¿Tú crees que hay coches que valen dos millones de euros? Los hay porque la gente los paga pero, ¿cuestan realmente dos millones de euros? Probablemente no. Si ese teléfono de 1659 euros se vende es porque el mercado lo demanda. Que luego cueste lo que valga es otra cosa, puede que sí o puede que no. No lo sé, habría que entrar en los entresijos de cada empresa.

¿Pero crees que hemos llegado al momento de tener que gastarnos 1659 euros por un teléfono de gama alta?

Depende del tiempo que te dure. Si te gastas ese dinero hoy y el año que viene tienes que comprarte otro, te digo que no es sostenible. Y si te lo compras hoy y en dos años ya está obsoleto, tampoco es sostenible. Si tú te gastas 1600 euros o por ahí pero tu teléfono recibe actualizaciones o mejoras, no solamente en cuanto al sistema operativo, sino del propio teléfono, pues entonces sí es sostenible. Ése es el cálculo que hay que hacer. Nosotros somos totalmente contrarios a la obsolescencia programada. Y, además, cambiar de teléfono es un rollo, así que si me dura cuatro años, pues mejor que mejor. Si es que hemos llegado a un punto en el que el hecho de que tenga el nuevo procesador y tal son milésimas de segundo en combinaciones de gestión del teléfono que nunca las vas a realizar, y la mejora para el usuario es imperceptible.

Vámonos al otro extremo. Tenemos teléfonos de 1659 euros, pero también marcas que incluso venden por debajo del precio de coste, y se posicionan en el mercado con precios muy bajos, algo que está afectando sobre todo a la gama media. ¿Cómo se lucha contra eso?

Dando cosas que otros no tienen. Nuestro Q7 es el único de la gama media que es resistente al agua y al polvo. Y, ¿quién compra la gama media? Los chavales que son muy activos, y están todo el día en la calle, se van a la playa, a la piscina, etc. ¿Prestaciones del Q7? Procesador bueno, pantalla mejor que los demás y encima le das prestaciones que no tienen otros. Pero, en todo caso, será el consumidor quien determine en qué se gasta el dinero. Ante una situación de mucha igualdad en cuanto a determinadas prestaciones buscamos cosas que no tengan los demás, o diferenciarnos en la pantalla, que es fundamental para el consumo de contenido.

"Mientras otros quizá están viendo cómo hacen para poner el giga de RAM más barato, nosotros estamos en conseguir la mayor durabilidad del teléfono"

Pero es que esos teléfonos más baratos están saliendo buenos también de calidad.

Bueno, pero que no se nos olvide que estamos como en los años 80 de los ordenadores clónicos, en una guerra por ver quién tiene un giga más de RAM. Estamos vendiendo al peso y el consumidor tiene que ver si está comprándole algo a una empresa responsable, si lo compro en España o en una página web en China, si se le rompe si tendrá servicio técnico, si esa empresa tiene ética o compromiso con el medio ambiente. Y ahí nosotros se lo tenemos que poner fácil. Mientras otros quizá están viendo cómo hacen para poner el giga de RAM más barato, nosotros estamos en conseguir la mayor durabilidad del teléfono.

Dos conceptos que siguen resonando: inteligencia artificial y hogar conectado

Una de las palabras de moda en la industria es inteligencia artificial y LG está apostando mucho por ThinQ. ¿Es inteligencia artificial todo lo que nos vende la industria? ¿Qué considera LG inteligencia artificial?

Inteligencia artificial puede ser muchas cosas. Para mí es hacer que las máquinas interactúen de una forma super eficiente con el ser humano. El que te faciliten la vida. Para mí cualquier otro concepto de inteligencia artificial es una cosa de marketing que no lleva a ningún sitio. La innovación es buena si sirve para algo. Innovar por innovar porque sí no sirve para nada.

¿Nos puedes poner ejemplos prácticos de inteligencia artificial en vuestros móviles?

Tienes una cámara con unas prestaciones de escándalo y tienes que ser casi un profesional para sacarle el límite, porque la tecnología va por encima de nuestras capacidades, y si no es de nuestras capacidades, va por encima de nuestro interés. Tú no tienes que ser un friki de la tecnología para disfrutar de la mejor tecnología. Cuando yo era pequeño estaban los gurús informáticos que se sabían los lenguajes COBOL, Pascal, etc. Y yo me preguntaba para qué, a no ser que fueras un ingeniero, claro. En el caso de los móviles y la inteligencia artificial es igual.

La innovación es buena si sirve para algo. Innovar por innovar porque sí no sirve para nada.

El teléfono te puede llegar a decir a través de la inteligencia artificial que estás fotografiando a una persona en vez de a un paisaje, que era quizá lo que pensabas al principio, y automáticamente ajusta los parámetros para obtener la mejor toma. Y esto se puede aplicar a que el teléfono reconozca sitios, que te agrupe las fotos por determinados contenidos, es decir, para facilitarte la vida.

¿Y aplicada a los televisores?

Bueno, en televisores somos los únicos aplicando inteligencia artificial. Estás viendo un contenido, una película, por ejemplo. Unas amigas que ven un actor que les mola y no saben quién es. Y preguntan que por favor les diga el nombre del actor, qué películas tiene, qué es de su vida. Todo ello con la voz. Y no solo que te asista, si no que aprenda de tus comportamientos y sea capaz de ayudarte mejor en el futuro. Eso nos llevará a un futuro en el que podremos hacer 12 cosas a la vez, pero, además, bien. Antiguamente, los cracks eran capaces de hacer dos cosas a la vez bien (risas) y ahora cualquiera podrá hacer multitask. Mientras que ves el partido podrás poner en marcha el horno, o poner la lavadora, o pedirle más hielos al frigorífico. O preguntarle al televisor si hay huevos o refresco en la nevera. Es que ahora te puedes conectar desde el televisor a tu frigorífico para ver lo que hay dentro y sin levantarte del sofá. Eso es inteligencia artificial aplicada a mejorarte la vida.

Cuando le cuento a mi madre que los electrodomésticos son cada vez más inteligentes, normalmente me pregunta que para qué quiere una nevera o una lavadora inteligente, que además va a ser más cara. ¿Qué le responderías?

Yo no soy nada friki tecnológico y no le voy a dedicar ni un minuto a currarme el aprender nada de ningún aparato.Y en LG partimos de la base de hacérselo lo más fácil posible al consumidor, así que, mira, yo a tu madre le pondría un ejemplo. Imagina que un día vas a hacer deporte, te caes y te haces sangre y manchas la ropa. Al llegar a casa está todo bien, es una herida leve, pero tu ropa está manchada de sangre. Y tu madre, tu padre o tú, o quien ponga la lavadora, se enfrenta al reto de qué programa de los 17.000 que puedes poner es el mejor para limpiar la sangre: que si algodón, que si lino mezclado con no sé qué… Y tú no sabes de qué tejido es tu pantalón. Pues con una lavadora nuestra con ThinQ es tan fácil como decirle que ponga un programa para lavar manchas de sangre. Eso es inteligencia artificial, y eso estoy convencido de que tu madre o cualquier persona dirá que es una maravilla. O un frigorífico que te diga el consumo de calorías, proteínas o carbohidratos que llevas al día. Tienes a una máquina que te dice si estás comiendo como debes o no.

Pero la tecnología en general echa para atrás a la gente que no está muy metida en ella…

Sí, pero para que me entiendas, esto es como la diferencia entre el arcade y la simulación. Al final, ¿qué tiene más éxito? El arcade siempre, porque es una versión facilitadora de ese juego de simulación. La inteligencia artificial debería ser lo más parecido al arcade, que te facilitara todo, que fuera intuitivo y que le saques partido a la tecnología que tienes. Y, además, que duren lo máximo posible. De hecho, nosotros llevamos ya dos años poniendo en el mercado productos que están preparados para la inteligencia artificial cuando nadie estaba hablando de esto. Y se une a la filosofía medioambiental que tiene LG: el producto que menos contamina es el que más dura en tu casa.

A este respecto también hay un tema que es el de la seguridad y el de la privacidad. ¿Por qué voy a confiar en LG para que un frigorífico sepa lo que como o no?

Lo primero, todos nuestros productos tienen un protocolo de autorizaciones para que el consumidor autorice lo que quiera. Y, además, nosotros somos muy estrictos con el uso de cualquier dato o para qué los utilizamos. Por ejemplo, WebOS es la única plataforma de Smart TV que está certificada contra ciberataques, y los demás ni se lo han planteado. La gente está muy obsesionada con los datos que puede conseguir Google o cualquier sitio que visitemos desde el móvil o el ordenador. Pero estás en casa con una puerta de entrada enorme, como la tele, que si no está certificada puede ser un problema.

La gente está muy obsesionada con los datos que puede conseguir Google o cualquier sitio que visitemos desde el móvil o el ordenador. Pero estás en casa con una puerta de entrada enorme, como la tele, que si no está certificada puede ser un problema

Yo pensaba hace años, cuando implementamos esta certificación, que el resto de fabricantes harían lo mismo, pero no, somos los únicos. Con lo cual, somos una empresa muy concienciada con la protección de los datos y de la privacidad. Tienen que ser datos muy estancos, que no puedan correlacionarse unos con otros y la nueva ley de protección de datos es fantástica y tiene que ir mucho más allá. Las empresas que manejan datos tienen que estar éticamente por encima de cualquier otra porque un mal uso de datos, como le ha pasado a grandes empresas americanas, es grave. Es más, nosotros hacemos menos cosas de las que nos gustaría justo porque cuidamos mucho la seguridad. Hasta que no estamos del todo convencidos de que un producto está bien hecho, no lo sacamos.

Los altavoces inteligentes y los asistentes como Alexa o el de Google parecen ser la próxima gran dupla tecnológica en llegar a nuestras casas. ¿Qué estrategia tenéis en este campo?

Nosotros vamos a entrar en ello y seremos compatibles con todo lo que haya en el mercado. Eso sí, en mi opinión, hay que hablar más de voz que de altavoces inteligentes, porque ahora mismo ya puedes hablarle a la tele, por ejemplo. La voz es el nexo entre el usuario, los productos y la inteligencia artificial. Y va a ser así porque para el ser humano comunicarse a través de la voz es lo más natural, y para la máquina también es rápido ejecutar la orden o tu pensamiento cuando la recibe.

Y ahí entiendo que usaréis ThinQ como base de todo

Sí, y se llevará bien con Google, con Amazon y podrás hablarle al frigorífico, a la lavadora, a la tele, al altavoz, a la barra de sonido, al microondas… Es como interactuar con una persona. Si tienes siete amigos, pues es como hablar con todos ellos.

¿LG haciendo y vendiendo paneles solares?

No sabía que LG también estaba metida en el mundo de los paneles solares.

Sí, llevamos ya bastantes años metidos en la industria de los paneles solares, pero por la situación que vive España en cuanto a regulación no hemos podido entrar aquí. Tenemos una tecnología súper avanzada y desarrollada. Dentro de la industria solar, la única gran marca que hay en el mundo que fabrique paneles solares y baterías es LG. ¿Por qué? Porque la tecnología de los paneles solares tiene mucho que ver con el desarrollo de los paneles LCD, y las baterías están muy entroncadas en nuestro negocio por el LG Chem, etc. Somos líderes mundiales en fabricación de baterías para coches, y de fabricación de baterías para móviles, ordenadores y ahora también para los hogares.

¿Y qué estrategia tenéis en ese mercado?

Somos los únicos fabricantes a nivel mundial que damos en nuestros paneles 25 años de garantía, tanto en que el producto no se va a romper, como en prestaciones, es decir, que no caerán con el paso del tiempo. De todas las marcas de paneles solares del mundo, la que más eficiencia energética produce por centímetro cuadrado es la nuestra. Somos capaces de conseguir más energía en menos espacio que otros fabricantes. Y luego, además, ofrecemos el paquete completo: paneles solares y acumuladores. Si haces esta combinación en casa puede que tengas energía gratis de por vida, independientemente de si sube o no el recibo de la luz. Seremos los únicos que podamos ofrecer algo así y somos una de las cinco empresas a nivel mundial que más invierte en I+D verde.

¿Y cuándo llegarán los paneles solares de LG a España?

El año que viene casi con toda seguridad.

¿Cómo vais a hacer para posicionaros en el mercado español?

Bueno, ahora estamos viendo cómo va a cambiar la regulación, pero tenemos un enfoque hacia el consumidor. Nos gustaría poner una gran marca para que cualquier persona pueda reconocer que es de paneles solares. Queremos que cualquier consumidor español pueda consumir una energía más limpia, más barata y que la tenga bajo control.

"Es ilógico totalmente que España, que debería ser una potencia a nivel mundial en energías limpias, sobre todo la solar, no tenga energía solar en todos hogares"

¿Por qué a una empresa como LG le interesan los paneles solares? ¿Hay negocio?

El mercado español solar lleva ya muchos años, es maduro, pero todavía no ha sido explotado por cómo lo intentaron regular. Otros países como Alemania o los países nórdicos tienen una implantación solar mayor que nosotros. Pero España es el país de Europa que más hora de sol recibe y en concreto Extremadura es una de las regiones, si no la región que más horas de sol recibe.

Es ilógico totalmente que España, que debería ser una potencia a nivel mundial en energías limpias, sobre todo la solar, no tenga energía solar en todos hogares. Si queremos realmente que las cosas cambien a mejor es que todos los hogares deberían tener paneles solares.