"La carne cultivada en laboratorio no es carne": Missouri, EEUU, es el primer estado en regular la palabra "carne"

Ante el boom en Estados Unidos de las hamburguesas veganas con "carne que no es carne" (aunque parezca y sepa a carne, incluida la sangre), sabíamos que tarde o temprano saldrían los detractores ante esta propuesta que busca eliminar el consumo de animales en nuestra dieta diaria.

En este caso se trata de Missouri, en Estados Unidos, el cual se acaba de convertir en el primer estado norteamericano en aprobar una ley que prohibe usar la palabra "carne" cuando se trata de comercializar productos cultivados en laboratorios o bien, "no se deriva de la producción de ganado o aves de corral".

Multas de hasta 1.000 dólares y un año de prisión por "engañar al consumidor"

El éxito de este tipo de carne "artificial" ha hecho posible el crecimiento de, por ejemplo, las "hamburguesas imposibles" de Impossible Foods, que ya está disponible en más de 3.000 restaurantes en Estados Unidos, así como de Beyond Meat, quienes hacen "carne" de pollo sin matar aves, o New Wave Foods, que "fabrican" gambas que no contienen pescado. De hecho, Bill Gates es uno de los principales impulsores de esta tecnología al haber invertido 75 millones de dólares en Impossible Foods.

Aquí también hay que recodar que hace unos meses Impossible Foods recibió la aprobación de la FDA (Dirección de Alimentos y Medicamentos de EEUU) que determina que su "carne" de laboratorio es segura para el consumo humano. Con esto, la compañía sigue adelante con su ambicioso plan de expansión internacional que apunta a reemplazar por completo a los animales en el sistema alimenticio para el año 2035.

Ante este crecimiento, donde uno de los componentes clave ha sido la buena aceptación de los consumidores, un grupo de ganaderos del estado de Missouri se organizó para impulsar una ley que prohibiera la comercialización de estos alimentos usando la palabra "carne", ya que "podría provocar confusión en los compradores".

Mike Deering, vocero de la Asociación de Ganaderos de Missouri, dijo: "El gran problema es que no hay integridad en su comercialización y los consumidores no saben lo que están recibiendo. A día de hoy hay mucho desconocimiento sobre este tema".

Pues la ley ha sido aprobada y quienes no la respeten se harán acreedores a multas de hasta 1.000 dólares y un año de prisión. Sin embargo, las críticas van en torno a que esta ley busca proteger a los ganaderos y no a los consumidores, por lo que algunas compañías que se dedican a este negocio de la carne que no es carne, ya están buscando como revertirla.

Por ejemplo, Tofurky, que comercializa "carne de origen vegetal", ha sido la primera en presentar una orden judicial donde explica, usando su propia investigación, que sus consumidores no confunden la terminología. Además, aseguran que esta ley "impide la competencia", ya que afecta a sus consumidores al no permitirles opciones.

En Xataka | Las nuevas hamburguesas sin carne (y sangrantes) son seguras para el consumo humano, según la FDA