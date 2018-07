Las nuevas hamburguesas sin carne (y sangrantes) son seguras para el consumo humano, según la FDA

Impossible Foods, la compañía detrás de la hamburguesa vegetariana 'Impossible Burger', se acaba de anotar una importante victoria después de que la Dirección de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA), determinó que el ingrediente clave de esta "carne", que no es carne, es seguro para el consumo humano.

Ante esta aprobación de la FDA, que no era necesaria para su comercialización, Impossible Foods ahora busca ganarse la confianza de la gente y empezar con su proceso de internacionalización, esto como parte de su ambicioso proyecto con el que buscan reemplazar por completo a los animales en el sistema alimenticio para el año 2035.

Hacia un futuro donde la carne no es carne pero sabe a carne y luce como carne

Hoy día, las hamburguesas imposibles de Impossible Foods están disponibles en más de 3.000 restaurantes de los Estados Unidos, quienes las han probado aseguran que su aspecto sangrante y su sabor hacen que sea imposible imaginar que no es carne. Gracias a esto, se aliaron con la cadena de hamburguesas White Castle, lo que ha servido para su difusión y expansión.

En 2014, Impossible Foods presentó de forma voluntaria ante la FDA la solicitud de aprobación de la norma de seguridad para aditivos alimentarios. Antes de esta aprobación, las hamburguesas imposibles se encontraban en un especie de limbo, ya que no estaban prohibida pero tampoco se consideraban explícitamente segura. Ahora, con la aprobación de la FDA esto cambiará por completo.

La razón por la que Impossible Foods solicitó la autorización fue por motivos de percepción y porque estaban seguros de su producto. Es decir, desde el punto legal la hamburguesa se podía seguir vendiendo sin problemas, pero al tener el aval de la FDA ahora podrán ponerlo en sus especificaciones, además de que les ayudará para llegar a otros países.

El ingrediente clave que ha sido autorizado por la FDA es la hemoglobina de soja, también conocida como "heme" y que ha estado bajo la mira de la FDA por ser un potencial alérgeno. Este ingrediente se produce de forma natural en las raíces de la planta de soja. Impossible Foods, como parte de su investigación dentro de su proyecto de "ingeniería de carne", descubrió que la hemoglobina de soya es estructuralmente similar a las proteínas que los humanos ya comen, por lo que se atrevieron a buscar la aprobación de los reguladores federales.

Hay que recordar que Impossible Foods no es la única compañía que está apostando por la carne que no es carne, ya tenemos el caso de Beyond Meat, quienes hacen "carne" de pollo sin matar aves, o New Wave Foods, que "fabrican" gambas que no contienen pescado. De hecho, Bill Gates es uno de los principales impulsores de estos proyectos al haber invertido 75 millones de dólares en Impossible Foods.

Ahora, el siguiente paso de Impossible Foods es la internacionalización, donde están convencidos que gracias a los buenos comentarios que han recibido, sus pruebas, así como esta nueva certificación de la FDA, podrán superar las regulaciones locales de algunos países.

