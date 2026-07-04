Bending Spoons es el gigante italiano que está triunfando en Wall Street con una táctica llamativa: comprar negocios que se van a pique

Bending Spoons ya cotiza en Wall Street, algo que perseguía desde hace cinco años. La compañía italiana ha logrado recaudar 1.680 millones de dólares en su salida a bolsa en EEUU. Lo ha hecho con un precio inicial de 29 dólares por acción, muy por encima del rango que se había fijado inicialmente. Eso hace que su capitalización de mercado en ese momento fuera de 18.400 millones ed dólares, cuando en 2025 la valoración era de 14.500 millones. Lo curioso no es su crecimiento, sino la forma de lograrlo.

Un homenaje a 'The Matrix'. Fundada en Milán en 2013, Bending Spoons toma su nombre de una célebre escena de la película de ciencia ficción de finales de los 90. En ella un niño le explica a Neo que no hay que intentar doblar la cuchara, sino comprender que la cuchara no existe. La compañía nació de las cenizas de Evertale, una startup danesa fallida de sus mismos fundadores, entre ellos su actual CEO, Luca Ferrari.

Comprando empresas que están yendo a pique. La compañía se dedica a comprar empresas en problemas. A lo largo de su historia ha comprado más de 50 apps y webs estancadas entre las que están Evernote, WeTransfer, Meetup, Vimeo, Eventbrite y, la más importante de todas, AOL.

Su implacable receta del éxito. Siempre lo hace con la misma estrategia: identifica un producto popular pero en declive, lo compra, rediseña y reescribe por completo su tecnología si es necesario y luego convierte sus usuarios existentes en clientes de un modelo de suscripción. Por incómodo o crudo que parezca, el negocio funciona: en el primer trimestre de 2026 ya declaró un beneficio neto de 27,5 millones de dólares sobre 601 millones de ingresos. El año pasado perdió 112 millones de dólares con unos ingresos de 259 millones. El crecimiento es envidiable: ha pasado de 111 millones de usuarios activos a finales de 2023 a 500 millones en marzo de 2026, y los usuarios de pago han pasado de 3 a 9 millones en el mismo periodo.

Una empresa fácil de odiar. El patrón de Bending Spoons se repite una y otra vez: tras adquirir una empresa realiza un recorte de plantilla drástico y además suele subir de precio las suscripciones a los servicios que compra. Con Evernote despidió prácticamente a toda la plantilla original, con WeTransfer se deshizo del 75% de los empleados y tras comprar Vimeo también realizó numerosos despidos del equipo de vídeo. De hecho, en 2025 Bending Spoons destinó más de 78 millones de dólares a gastos de reestructuración tras absorber las plantillas de AOL, Eventbrite y Vimeo.

La IA como impulsora. Aunque Bending Spoons no se presenta a sí misma como una empresa de IA, sí destaca que la utiliza como motor de eficiencia. Como otras en tiempos recientes, la compañía presume de que en torno al 90% de su código ya se desarrolla con ayuda de la IA. Según su CEO, Luca Ferrari, eso le ha permitido duplicar sus ingresos por empleado hasta los 2,57 millones de dólares en 2025, una cifra que incluso supera a la de gigantes como Apple. La empresa de hecho paga altos sueldos a sus ingenieros europeos mientras sigue comprando empresas a precios de saldo.

Fuente: Investors' Chronicle.

Y seguirán comprando. El CEO de Bending Spoons ha dejado claro que este dinero recaudado en bolsa no es el punto final de la actividad, sino que es combustible para seguir comprando empresas en problemas. La compañía apunta a entre tres y cinco nuevas adquisiciones al año. Lo curioso es que estamos en un momento en el que esa estrategia resulta prometedora, porque la IA ya ha dejado claro que la amenaza para los negocios SaaS (Software as a Service) tradicionales es notable. Y ahí estará Bending Spoon para aprovechar su momento.

Imagen | Warner Bros.

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