"No es un despido encubierto": el CEO de Amazon ha desmentido que la vuelta a la oficina sea una excusa reducir su plantilla

A mediados de septiembre Amazon ponía un clavo más en el ataúd del teletrabajo y anunciaba en un comunicado de su CEO que, a partir de enero de 2025, todos los empleados deben volver a trabajar desde las oficinas de Amazon cinco días por semana.

La medida sentó como un jarro de agua fría entre los empleados del gigante del e-commerce, que no tardaron en hacer cábalas sobre si la medida se trataba en realidad de un "despido encubierto" para aplanar su organización o que respondía a un toque de atención por parte de algunos alcaldes que ofrecieron exenciones fiscales a Amazon a cambio de traer de vuelta a sus empleados a sus oficinas.

Según fuentes de Reuters, Andy Jassy habría ofrecido explicaciones de primera mano durante una reunión interna con sus empleados. "He visto que varias personas teorizaban sobre la razón por la que estábamos haciendo esto [vuelta a la oficina] es que se trata de un despido encubierto, o que hicimos algún tipo de acuerdo con una o más ciudades", explicaba Jassy en las transcripciones publicadas por Reuters. "Puedo decirles que ninguna de ellas es cierta", aseguró el CEO de Amazon.

Lo mejor para Amazon

En su comunicado de septiembre, Andy Jassy argumentaba que la decisión de volver a la oficina es "lo mejor para la salud de la empresa" y responde a una estrategia de largo plazo para mejorar la productividad y la cohesión interna de los equipos, que necesitan cercanía para transmitir algunos de los 'Principios de liderazgo', que les había llevado hasta donde se encuentran en la actualidad.

En la misma línea se pronunciaba unas semanas más tarde Mark Garman, CEO de Amazon Web Services. "En Amazon, queremos estar en un entorno en el que trabajemos juntos, y creemos que ese entorno colaborativo es increíblemente importante para nuestra innovación y para nuestra cultura", aseguróen una reunión con sus empleados.

A raíz de estos pronunciamientos de los máximos responsables de Amazon, los empleados de la multinacional han mostrado su preocupación ante la falta de flexibilidad que impone esta política de vuelta a la oficina. Lo hicieron a través de una carta al CEO de AWS, firmada por más de 500 empleados a la que tuvo acceso Business Insider. En ella, los empleados de Amazon criticaban la actitud del directivo invitando a renunciar a su empleo a quien no esté de acuerdo con esa política.

"Al ordenar rígidamente una cultura de cinco días en la oficina y decirles a los empleados que no pueden o no quieren contribuir a la misión de la empresa de esta manera específica que 'hay otras empresas alrededor', estás silenciando perspectivas críticas y dañando nuestra cultura y nuestro futuro al hacerlo. Además, esto no defiende el principio de liderazgo de 'Esforzarse por ser el mejor empleador del planeta' propugnado por Amazon, especialmente para grupos selectos y protegidos que han buscado un entorno de trabajo más seguro, más inclusivo y más saludable y se ven afectados desproporcionadamente por estas políticas", escribieron los empleados en su carta.

Un proceso de adaptación progresiva

En respuesta a las preocupaciones expresadas por la plantilla de Amazon en esta carta, Andy Jassy adoptó un tono más conciliador y aseguró durante la reunión con sus empleados que "es un proceso de adaptación. Entiendo que mucha gente lo está pasando así y vamos a trabajar juntos para superarlo".

Según CNBC, un portavoz de Amazon aseguró a su plantilla que la empresa ya estaba poniendo algunas medidas para hacer menos pesada esa vuelta a la oficina, ofreciendo una variedad de beneficios y servicios para los viajes diarios de los empleados que varían según la ubicación. "Para nosotros, esto no fue una cuestión de gastos. Se trata de nuestra cultura y de fortalecerla”, explicó Jassy durante la reunión.

Algunas de estas ayudas para los empleados consistirían en bonos de transporte gratuito, estacionamiento subsidiado, transporte público reembolsable, viajes compartidos subvencionados y costos relacionados con la adquisición de bicicletas.

