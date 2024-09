Amazon ha impuesto el trabajo 100% presencial. El 91% de sus empleados no está de acuerdo, según una encuesta

La decisión de Amazon de volver al modelo 100% presencial, con cinco días por semana en la oficina, ha dejado insatisfechos a la gran mayoría de sus empleados. Al menos eso es lo que se desprende de una encuesta realizada por la plataforma de empleo Blind. Los resultados muestran que el 91% de los empleados de Amazon registrados en la plataforma se declara insatisfecho con la medida anunciada por Andy Jassy.

Empleados insatisfechos. La plataforma de empleo Blind llevó a cabo su encuesta tras el anuncio de la nueva política de vuelta a las oficinas de Amazon. La plataforma verifica con la cuenta de correo electrónico corporativo a sus usuarios, por lo que los 2.585 empleados que participaron en la encuesta realmente eran empleados de Amazon.

La encuesta constaba de varias preguntas concretas con respuestas de 'Sí' o 'No' sobre las nuevas exigencias laborales de la compañía. Ante la pregunta: ¿Está satisfecho con la decisión de Andy Jassy de exigir el trabajo en la oficina cinco días a la semana a partir de enero de 2025? Solo el 9% de los encuestados respondió que se encontraba satisfecho con la medida anunciada, mientras que el 91% se mostraba contrario a ella.

Empiezan a buscar otro empleo. El descontento de los empleados se reflejó en el hecho de que el 73% de los encuestados está considerando cambiar de empleo debido a las nuevas normas de asistencia a las oficinas. Mientras que el 80% aseguraba que conocía a compañeros que también estaban considerando buscar otro empleo.

"La política general de RTO es una locura, especialmente para aquellos de nosotros que fuimos contratados de forma remota y lejos de una oficina. Tengo hijos y familia aquí, así que no estoy dispuesto a mudarme", aseguraba un empleado de Amazon en una publicación de la plataforma. "Incluso si no lo hiciera, existe un riesgo demasiado grande de que me despidan en seis meses de todos modos, así que ¿por qué arriesgarse a mudarse?".

Algunos empleados ya se habrían ido por este motivo. La encuesta preguntaba a los empleados de Amazon si conocían casos de compañeros que habían renunciado a sus empleos debido a la imposición de las políticas de retorno a las oficinas. El 32% aseguró que sí tenían constancia de renuncias por este motivo, mientras que el 68% no podían atribuir las renuncias de sus compañeros a la vuelta a la oficina.

El alto precio de volver a la oficina. Según un informe elaborado por la consultora Gartner, las empresas estarían pagando un alto precio por aplicar sus políticas de retorno a las oficinas. El 74% de los responsables de recursos humanos de esas empresas, consideran que los mandatos de vuelta a la oficina desplegados por las empresas son una fuente constante de conflictos entre las empresas y sus plantillas.

Los datos de Gartner revelan que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal se encuentra entre las cinco principales razones que dan los empleados para renunciar a su empleo. Los empleados mejor cualificados reducen en un 16% su intención de permanecer en las empresas que aplican las políticas de vuelta a la oficina.

De la insatisfacción a la pérdida de compromiso. La insatisfacción que se ha podido generar con el anuncio de la vuelta a la oficina entre los empleados de Amazon, puede derivar en una falta de compromiso con la compañía. Según el informe State of the Global Workplace 2024 de Gallup, la falta de compromiso es un problema muy grave que afectaría al 62% de los empleados, mientras que el 15% ya se encontraría en un estado de renuncia silenciosa.

Según la consultora, esta falta de compromiso reduce la productividad de las empresas, ocasionando unas pérdidas globales de 8,9 billones de dólares, equivalente al 9% del PIB mundial.

