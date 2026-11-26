Cuando un tren regional o de alta velocidad circula a más de 160 kilómetros por hora, el mayor enemigo de su puntualidad no siempre es una avería en la catenaria ni un fallo de señalización. En Francia, el operador ferroviario nacional lleva meses lidiando con un problema físico, biológico y logístico de primer orden que no es más que el impacto creciente de la fauna salvaje en sus vías, con el jabalí como el protagonista indiscutible.

Está medido. Según los datos oficiales publicados por el operador francés en marzo, los trenes franceses arrollaron a 1.400 jabalíes durante 2025. Y esta cifra no solo representa un incremento del 27% respecto a 2024, sino que confirma una escalada sostenida, puesto que en apenas tres años las colisiones en esta especie han aumentado en un 60%.

Pero el jabalí no es un animal más dentro de las estadísticas de incidentes ferroviarios, sino que, de acuerdo con los registros de SNCF Réseau, esta especie concentra por sí sola el 43% de todas las colisiones con animales en la red francesa.

Su impacto. En la práctica, esta cifra anual se traduce en una disrupción constante de la operatividad diaria, puesto que el SNCF estima que se producen alrededor de 15 paradas de tren al día por presencia o impacto de los jabalíes, y hasta 20 trenes diarios se retrasan o cancelan por este motivo.

Esto no es algo que sale gratis, puesto que, a diferencia de animales más pequeños, un jabalí adulto puede superar fácilmente los 80 o 100 kilos, lo que obliga a detener el convoy, inspeccionar los bajos y retirar los restos. En este caso, una pregunta parlamentaria registrada en la Asamblea Nacional francesa apuntaba a que una sola colisión puede tener un coste de 100.000 euros al sumar reparaciones y movilización de equipos.

No son solo los jabalíes. Aunque nos centramos en los animales más grandes y los más frecuentes, la realidad es que este fenómeno abarca el conjunto de la fauna silvestre que cruza los más de 28.000 kilómetros de vías que hay por el país. De esta manera, si se amplía el foco, vemos que a lo largo de 2024 se registraron un total de 2.562 animales arrollados y 302.343 minutos perdidos, con una factura de 2,17 millones de euros únicamente en material y mano de obra de reparación.

Hay que tomarlo enserio. Con una población de jabalíes en expansión en buena parte de Europa occidental y una red ferroviaria sometida a horarios cada vez más ajustados, los datos de SNCF dejan claro que el problema ya no es anecdótico, puesto que 1.400 impactos en doce meses bastan para poner en jaque decenas de trayectos cada día.

Imágenes | RODOLPHE ASENSI

En Xataka | Un oso pardo ha muerto de un disparo durante una batida de jabalíes en Picos de Europa. Ahora hay una investigación abierta