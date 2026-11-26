El viernes 20 de noviembre se rastreó la zona y no apareció ningún indicio de oso. Sin embargo, al día siguiente, en Posada de Valdeón, dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, un disparo mataba a un oso pardo durante una batida de jabalíes. Este es uno de los grandes refugios del oso pardo en la cordillera Cantábrica. Hablamos de una especie en peligro de extinción, abatida en un espacio donde, sobre el papel, ya no se caza.

Qué ha pasado. Según la nota de la Junta recogida por iLeón, la actuación estaba supervisada por un agente medioambiental y dos celadores, además de vecinos con la formación exigida. El cadáver fue llevado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid para la necropsia. No han trascendido ni el sexo, ni la edad del ejemplar.

La Junta asegura que se aplicaron los protocolos y que el rastreo del viernes no halló (valga la redundancia) rastro alguno. La primera hipótesis, según Infobae, apunta a un error: ¿de prevención o de alguien poniendo la mira de su rifle, en pleno monte, sobre el cuerpo del animal? Todavía no se sabe: el Seprona investiga las circunstancias y del autor, un joven cazador de una localidad del municipio, no ha trascendido nombre, ni detención, denuncia o expediente público.

¿Defensa propia? El lunes 23 de noviembre, el consejero de Agricultura de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino (Vox), atribuyó el disparo a "un acto en defensa propia". Según El País, es una tesis que ni la Junta ni las fuentes del sector forestal habían planteado hasta entonces. Hasta ese momento, Medio Ambiente solo había insistido en que la batida tenía todos los permisos y en que el rastreo del día anterior no halló indicios de oso. Medio Ambiente, que dirige María González Corral (PP), sigue remitiendo todo a la investigación del Seprona.

Cazar donde no se caza. La Ley de Parques Nacionales prohíbe la caza deportiva, y en Picos de Europa no se caza desde 2020. Pero permite controlar especies sobreabundantes con informes científicos. El jabalí entra en esta ecuación especialmente por los daños al hábitat y las enfermedades que transmite al ganado.

La parte leonesa del parque (23.580 de sus 66.030 hectáreas) se rige por un decreto de diciembre de 2025 que exige controles selectivos y los prohíbe en zonas de reserva. De hecho, que el control de jabalíes esté autorizado no significa que lo esté matar un oso. Por ese hueco se está colando todo el caso.

La reacción de WWF. Habla de “hecho de extrema gravedad” y exige una investigación exhaustiva. Sostiene que los mecanismos de autorización “han fallado”, pide suspender todas las batidas del parque, publicar protocolos, informes de actuación y necropsia, y critica el uso de cazadores locales y perros. Estudia personarse por la vía administrativa y la penal.

PACMA también ha cargado contra un hecho “gravísimo e inadmisible” y exige el cese de controles letales de fauna en espacios protegidos. La Fundación Franz Weber llevará el caso a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, y pide una investigación independiente. Fuentes del sector forestal leonés recelan de ese anuncio tardío y lo ven una "treta para librar de la multa" al cazador.

Qué dice el Código Penal. El artículo 334 castiga con prisión de seis meses a dos años (o multa de ocho a veinticuatro meses) a quien, contraviniendo las normas, mate especies protegidas, con inhabilitación para cazar de dos a cuatro años. Si están en peligro de extinción, la pena se impone en su mitad superior; si hay imprudencia grave, baja a entre tres meses y un año de prisión. Habrá que determinar cómo se produjo el disparo y si hubo imprudencia.

Ya van unos cuantos. En noviembre de 2020, en una cacería de jabalíes en la Montaña Palentina, un hombre mató a una osa de un tiro desde unos 40 metros. En febrero de 2024, el Juzgado de lo Penal de Palencia lo condenó a dos años de cárcel, cuatro de inhabilitación para cazar y 17.505,95 euros de responsabilidad civil a la Junta, la mitad de lo pedido por la Fiscalía y la Fundación Oso Pardo, porque la cacería debió suspenderse al saberse que había una osa con su cría. Tres años y medio entre el disparo y la sentencia.

Éxito frágil. El último censo genético, de 2023, contó 370 osos cantábricos: 250 en la subpoblación occidental y 120 en la oriental. El Ministerio para la Transición Ecológica presume un salto de menos de 70 a más de 400 ejemplares en menos de 30 años. Pero el área de cría apenas ha crecido en 45 años, según el estudio de la Estación Biológica de Doñana, y la especie sigue en peligro de extinción. Un oso muerto es uno de cada 370.

Los defensores del control tienen argumentos: sin él, el jabalí daña el parque y el ganado. Pero si un oso puede estar ahí aunque nadie lo vea y si ya hay precedentes con condena, ¿tiene sentido batir en pleno territorio del oso? Además, ya no se quedan en lo más profundo del monte: ya contamos cómo en Asturias hay pueblos donde se los encuentran en la puerta de casa. A más recuperación, más convivencia y menos margen de error.

Imágenes | Flickr (Gerardo González)

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