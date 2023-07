La nueva película del saurio radioactivo más mítico deja Japón hecho trizas en el tráiler de 'Godzilla Minus One'

No nos pidáis que pongamos orden en la confusa cronología de Godzilla: a estas alturas se ha ramificado en una panoplia de spin-offs, secuelas y sagas paralelas que transcurren cada una a su ritmo. Aunque si tenemos que quedarnos con un encarnación actual de Godzilla, está claro que por encima de la (también muy potente) versión del Monsterverso de Warner está la brutal encarnación que circula en territorio japonés de sus creadora original, la Toho.

Ellos fueron los creadores de la mejor película de Godzilla en muchos años, la gran 'Shin Godzilla' de 2016. Ahora, después de aquella brutalidad que combinaba saurios gigantes con Nueva Carne desproporcionada y crítica a las instituciones, llega esta 'Godzilla Minus One' cuyo estreno está previsto el 3 de noviembre en su país de origen y el 1 de diciembre en Estados Unidos.

La acción nos lleva a Japón, después de la II Guerra Mundial, donde Godzilla aparece y deja el país hecho mistos. Es claramente un guiño que retrotrae a la primerísima película de la franquicia, la fundacional 'Japón bajo el terror del monstruo', donde Godzilla era una criatura dantesca generada por las bombas nucleares que Estados Unidos dejó caer en el país asiático.

Esta nueva película, que de momento aún no ha dejado ver a su criatura, estará dirigida por Takashi Yamazaki, que además de la estupenda 'Lupin III: The First' ha firmado películas como la fundacional 'Returner' o la adaptación del anime 'Space Battleship Yamato'. Yamazaki también colabora con la empresa de efectos visuales Shirogumi y en 2021 dirigió la animación CGI de una atracción de Godzilla para un parque de atracciones japonés.

