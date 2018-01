'Doctor Sleep', la secuela de 'The Shining' de Stephen King, finalmente está lista para llegar al cine

Se están por cumplir 43 años del estreno en cines de 'The Shining', una de las obras de culto del terror y el suspenso, escrita por Stephen King e interpretada magistralmente por Jack Nicholson. Tuvieron que pasar varios años para que en 2013 llegara la secuela 'Doctor Sleep', la cual finalmente llegará a los cines.

Después de varios retrasos y desacuerdos, Warner Bros. está confirmando que Mike Flanagan será el encargado de dar vida a 'Doctor Sleep' en la pantalla grande, además de que será el responsable de reescribir y adaptar el guión original que entregó Akiva Goldsman desde inicios de 2016.

Mike Flanagan en los mandos

Para quienes no le suene el nombre de Mike Flanagan, sólo hay que destacar que fue el responsable de llevar a largometraje 'Gerald's Game', otra obra de Stephen King que se estrenó en Netflix hace un par de meses, y que recibió muy buenos comentarios gracias a que supo adaptar de forma magistral la esencia de la obra y plasmarla en pantalla fielmente.

Asimismo, Flanagan ha sido responsable de crear cintas de terror como 'Hush', 'Oculus', 'Ouija', 'Before I Wake', entre otras. Lo que le ha conseguido un hueco importante dentro del género de terror actual.

Por su parte, la novel de King, 'Doctor Sleep', fue estrenada en 2013 como secuela a la mítica 'The Shining', donde se retoma la historia de Danny Torrance con 40 años. Sólo que Danny ahora es alcohólico y empieza a sucumbir ante los mismos demonios que enloquecieron a su padre en The Overlook Hotel.

La diferencia es que Danny posee una especie de poder sobrenatural que le permite comunicarse con moribundos y todo cambia cuando conoce a una niña de 12 años con poderes similares.

Se espera que en los próximos meses se tenga definida la fecha tentativa de estreno y los protagonistas de la película, con la cual Warner Bros. quiere aprovechar el importante revival que está teniendo King tanto en el cine como en la televisión.

