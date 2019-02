'Aladdin' estrena nuevo tráiler donde aparece cómo será el Genio protagonizado por Will Smith

'Aladdin', un clásico de Disney, tendrá una nueva película en forma de 'remake' con actores reales que llegará a los cines el 24 de mayo de 2019. Después de conocer el primer tráiler a mediados de octubre del año pasado, Walt Disney Studios nos ofrece un nuevo vídeo donde vemos al actor Mena Massoud como Aladdin, Naomi Scott como la Princesa Jasmin y por primera vez, a Will Smith como el Genio de la lámpara.

El nuevo tráiler, presentado durante la gala de los Grammys 2019, es similar al anterior pero ofrece una parte nueva al final, donde aparece una breve conversación entre el Genio y Aladdin. Will Smith tiene la difícil tarea de hacernos olvidar a Robin Williams (en inglés) o Josema Yuste (en la versión doblada al español).

En el minuto final Aladdin frota la lámpara y se ve la imagen de cómo aparece el Genio. Es entonces cuando podemos ver en movimiento a Will Smith, pronunciando las que serían sus primeras palabras delante de Aladdin:

"¿Realmente no sabes quién soy? Genio, deseos, lámpara ... ¿Nada de eso te suena?"

La caracterización del personaje estuvo rodeada de polémica ya que durante las primeras imágenes filtradas de su personaje no tenía el característico color azul, algo que sorprendió a muchos seguidores. Sin embargo, como puede verse en el vídeo, la tonalidad de piel es completamente azul y creemos que encaja mejor con el original.

Will Smith: "Cada vez que haces cosas icónicas, es aterrador. La cuestión siempre es: ¿se dejó carne en el hueso? Robin [Williams] no dejó mucha carne en el hueso con ese personaje. [...] Me gusta el hecho de que nuestro Genio tiene ego y es un poco vanidoso, y le preocupa su presentación, porque ha estado haciendo esto durante mucho tiempo".