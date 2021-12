13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Halo Infinite', 'The Expanse', 'Demonic' y mucho más

No todas las semanas llega a nuestras consolas una franquicia del empaque de 'Halo', así que enciérrate este fin de semana a pegar tiros como si no hubiera un mañana. Si la violencia espacial no es lo tuyo, tienes la algo más dialogante sexta temporada de 'The Expanse' recién llegada a Amazon Prime Video... y la serie más inclasificable que ha estrenado Netflix en meses. Son solo parte de los 13 planes de ocio que hemos seleccionado para el fin de semana.

'Demonic'

Neill Blomkamp, que lleva unos años fascinando a propios y extraños con los experimentos de Oats Studios que recientemente recopiló Netflix, ha puesto todos sus esfuerzos en una película que viene acompañada de un sonoro fracaso de taquilla en Estados Unidos. ¿Demasiado extrema o ha perdido Blomkamp el toque? Puedes averiguarlo en esta historia de un científico que contacta con la hija de una asesina en serie para que, con una tecnología experimental, se introduzca en la mente de su madre.

Ya en cines

'Saturday Morning All Star Hits'

Desconcertante y extrañísima serie que rinde tributo a la vez que dinamita los dibujos animados de sábado por la mañana con la historia de un par de presentadores de programas infantiles de vida privada dudosa. Guiños a atrocidades como 'Denver el dinosaurio', colores demenciales y filtros VHS para una versión lisérgica de los ochenta y los noventa no apta para amantes de la nostalgia más inofensiva.

Disponible en Netflix

'The Expanse' T6

Arranca el tramo final de una de las series de ciencia-ficción más aclamadas de la televisión reciente. No tiene un presupuesto extraordinario, no tiene la espectacularidad ni la épica de otras, pero su inteligente subtexto político y su fiel base de fans hizo que Amazon comprara los derechos para rematarla después de su injusta cancelación en Syfy. El viaje final empieza aquí.

Disponible en Amazon Prime Video

'El encuentro'

Ojo: pese a que el punto de partida de su argumento (un padre divorciado se lleva a sus dos hijos para protegerlos de una invasión de insectos alienígenas al estilo ultracuerpos), 'El encuentro' no es exactamente una película de ciencia-ficción. Pero usa sus códigos para adentrarse en los terrenos del drama más amargo. Un punto de vista diferente sobre una tragedia nada intergaláctica.

Disponible en Amazon Prime Video

'El lodo'

Raúl Arévalo, Paz Vega y Roberto Álamo son los protagonistas de este thriller rural con sustrato ecológico, en el que un biólogo acude a trabajar al Levante español donde debe tomar una serie de medidas que los lugareños entienden como un ataque. Un estudio sobre la violencia subterránea que palpita bajo cuestiones que afectan a la subsistencia de comunidades enteras.

Disponible en cines

'Halo Infinite'

'Halo' da un giro no de 180 grados pero sí muy considerable, con la inclusión de mecánicas sandbox en lo que hasta ahora era una saga de shooters lineales en sus entregas principales. Además, incluye el mejor invento de la serie desde su arranque, el gancho de agarre que proporciona ritmo y verticalidad a los escenarios. Por lo demás, un estupendo juego de acción que además viene a reforzar la ya muy jugosa oferta de Game Pass.

Disponible en Xbox Series X/S, Xbox One y PC

'Sol Cresta'

Empezó como una broma, pero Platinum Games ha acabado creando este shooter de sabor retro, lleno de humor y guiños al pasado. El juego es una secuela oficial de dos pegatiros imprescindibles de los ochenta, 'Moon Cresta' y 'Terra Cresta', y con él Platinum inaugura un sello dedicado a lanzar juegos con mecánicas clásicas, y que recibe el significativo nombre de Neo-Classic Arcade.

Disponible para PC, Nintendo Switch y Playstation 4

'Loop Hero' para Nintendo Switch

Uno de los juegos más aclamados del año, que sorprendió a propios y extraños en marzo en su versión para PC. Ahora llega para Nintendo Switch por el muy tentador precio de tan solo 15 euros, y conservando intacta su exigente mecánica original: somos un caballero que debe vencer a un demoniaco villano bucle tras bucle y usando cartas que variarán las condiciones de cada vuelta.

Disponible para PC y Nintendo Switch

'Serious Sam 4' para PS5 y Xbox Series X/S

Otro título que estaba disponible únicamente para PC y que llega, un poco por sorpresa (y en Game Pass en su versión Xbox) para consolas. Una cita imprescindible para aquellos que gusten de aderezar sus shooters frenéticos y exigentes con algo de humor y parodia, y que sirve como precuela de 'Serious Sam 3: BFE'. Esta vez, además, viene con multijugador para hasta cuatro personas.

Disponible para PC, PS5 y Xbox Series X/S

'Colder (Omnibus)' (Paul Tobin y Juan Ferreyra)

Editadas originariamente por la independiente norteamericana Dark Horse, las tres miniseries que componen la saga 'Colder' son recopiladas en un solo tomo que dejará helado a más de uno. Un cúmulo de extravagancias y violencia que se adentra en una mente perturbada: la de Declan Thomas, antiguo paciente de un manicomio que ardió en un incendio y que tiene la extraña habilidad de entrar en la locura de las personas, siempre en busca de curar la suya propia. Una mezcla de Joker y Freddy Krueger no apta para corazones impresionables.

'Astronave' (Timothy Morton)

Un interesante ensayo con un curiosísimo tema vector: las naves espaciales de la ciencia-ficción, que según Morton tienen mucho que enseñarnos sobre ecología, feminismo, democracia y la naturaleza de los objetos. Partiendo del Halcón Milenario de 'Star Wars', el autor del estupendo 'Hiperobjetos' se adentra en el fascinante mundo de la Ontología Orientada a Objetos, con paradas en la cultura pop, en la política y en la sociología.

'El año de la rata' (Mariana Enriquez y Dr. Alderete)

La grandísima Mariana Enríquez, una de las grandes autoras actuales de literatura fantástica, recupera aquí una vertiente de su trabajo en la que también se ha prodigado mucho: el ensayo periodístico. Aquí desgrana una serie de tótems del mundo actual, muchos de ellos vinculados a México, algunos tan reales que parecen fantásticos, acompañados de las sintéticas y fascinantes ilustraciones de Dr. Alderete

'Domingo Santos. Una vida de ciencia ficción' (Mariano Villareal)

Domingo Santos es uno de los nombres imprescindibles de la ciencia-ficción española: publicó cuarenta novelas, una docena de libros de relatos y un centenar de cuentos. Además, su labor divulgativa fue esencial: antologó más de cien libros, tradujo más de mil obras extranjeras y escribió innumerables ensayos, prólogos y charlas. Una personalidad básica que recibe en este libro un más que merecido homenaje.