OnePlus 8 y Samsung Galaxy S20+ a precios nunca vistos y 5 smart TVs 4K de 2020 con una rebaja de escándalo: Cazando Gangas

Un all in one genial para usos versátiles en el hogar: ofimática, internet, consumo de contenidos... Lenovo IdeaCentre A340-24IWL por 569 euros en PcComponentes, en la tienda oficial cuesta 100 euros más. Con pantalla de 23,8", procesador Intel Core i5-i3-8145U, 8GB de RAM, SSD de 256GB.