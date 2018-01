El OnePlus 5T a 400 euros y muchos más smartphones de rebajas de enero: no te quedes sin Reyes

Portátil Xiaomi con GeForce MX150 . La versión del portátil Air de 13 pulgadas de nueva generación de Xiaomi, que cuenta con 8 GB de RAM, 256 de SSD y el procesador Core i5-7200U, además de lector de huellas, se queda en 644 euros si usas el cupón MiAir13NEW. Recuerda que viene con la versión china de Windows 10 que no está completamente traducida.

Ordenador gaming con GTX 1050 al mejor precio. Si aspiras a jugar a 1080p como máximo, el portátil gaming que uses no tiene que ser muy potente. El modelo Lenovo Ideapad Y520 con la gráfica GTX 1050 de 2 GB y un Core i5--7300HQ está rebajado a 599 euros. Lleva 8 GB de RAM y un disco duro que no es SSD, de 1 TB.