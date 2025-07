Dónde ver partidos de LaLiga EA Sports 25/26, la primera división en esta próxima temporada

Vamos a decirte dónde puedes ver los partidos de la próxima temporada de LaLiga en España. Es la temporada 25/26 de LaLiga EA Sports, que arrancará el próximo 15 de agosto. Por fin se ha anunciado oficialmente las plataformas que emitirán los partidos, coincidiendo con el anuncio del calendario de la primera jornada.

La verdad es que las cosas siguen bastante parecidas a la temporada anterior, ya que los derechos de emisión fueron subastados en 2021, y los derechos de emisión de los dos operadores que ganaron la puja se mantienen todavía para esta y para la temporada que viene.

Qué operadores emiten los partidos

La retransmisión de la próxima temporada de LaLiga EA Sports correrán a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, a través de sus canales oficiales de LaLiga TV. Orange TV también emitirá los partidos, ya que confirmó en X que no habrá cambios en la temporada que viene, manteniendo su compromiso de emitir todo el fútbol.

Si quieres ver LaLiga con Movistar Plus+, tienes dos opciones: el paquete LaLiga con un precio de 35 €/mes o el de Todo fútbol por un precio de 49 €/mes, en ambos casos incluyendo LaLiga Hypermotion, solo que en el que tiene todo el fútbol también ves las competiciones europeas. Este precio lo tienes que sumar a la suscripción de Movistar Plus+, para el que no necesitas ser cliente de la operadora de teléfono.

Si quieres ver LaLiga con DAZN, puedes contratar su suscripción de fútbol por 10 euros al mes en su precio promocional, o 20 en el normal. Aquí, sólo verás 5 partidos de LaLiga en 35 de las 38 jornadas y uno en abierto. También tiene una suscripción aparte para LaLiga Hypermotion.

En cuanto a los negocios del sector HORECA como bares, hoteles y restaurantes, los partidos de Primera División estarán en el canal LaLiga TV Bar, que podrá verse en Movistar Plus+, Orange TV, Agile TV (la televisión del Grupo MásMóvil) y Avatel, así como en las plataformas Bar TV y +Bar Sport TV.

En Xataka Basics | Fútbol gratis en la TDT: todos los canales que ofrecen la Primera división de LaLiga EA Sports esta temporada