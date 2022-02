Alternativas a Facebook: 9 redes sociales de todo tipo que puedes probar

Te traemos una pequeña lista con 9 redes sociales alternativas a Facebook, de forma que si quieres cambiar de aires tengas a dónde ir. Ahora que Meta ha llegado a amenazar con irse de Europa y que lleva años con polémicas sobre privacidad, quizá muchos tengamos curiosidad de ver qué hay más allá de esta red para encontrarnos con nuevos y viejos contactos, y de ahí esta lista.

Te vamos a proponer todo tipo de redes sociales. Algunas de ellas son punteras y de sobra conocidas, pero también te diremos otras basadas en la privacidad y descentralizadas, e incluso varios pequeños proyectos que buscan su sitio y una oportunidad. Las alternativas son varias, la decisión es tuya.

Diaspora

Empezando por orden alfabético, toca hacerlo con Diaspora. Se trata de una red social descentralizada que lleva ya varios años postulada como una alternativa a Facebook. Su gran problema es que tiene un funcionamiento interno un poco complejo de entender por usuarios sin conocimientos, lo que hace que el proceso para registrarse pueda confundir mucho.

No tiene una página principal, sino una serie de "pods" o servidores. Tendrás que elegir un pod, que es donde se almacenan tus datos, y regístrate en él. Luego, puedes crear una cuenta tan anónima como quieras, y decidir lo públicas o privadas que son tus publicaciones. Su principal pega, que no vas a encontrar demasiadas personas conocidas dentro, sólo los más aventureros.

Mastodon

Mastodon es otra red social descentralizada y que suele tener un perfil bajo, pero que siempre acaba siendo mencionada cuando la gente busca alternativas a Facebook. No está controlada por una única empresa o servidor, sino que funciona utilizando una federación descentralizada de servidores, todos ellos ejecutando su código libre y abierto que está publicado al alcance de todos en su perfil en Github.

Viene a ser una especie de red social compuesta por servidores, y podrás hacer publicaciones en tu servidor o en una especie de general. Es muy parecida a Twitter y totalmente privada, creada en 2016 por el proyecto GNU. Su gran problema es que su funcionamiento puede ser demasiado complejo para usuarios con pocos conocimientos, y que quizá es demasiado diferente a Facebook. Además, tiene poca base de usuarios.

MeWe

Se trata de otra red social que fue creada para basarse en la privacidad, y que es una de las recomendadas para quienes buscan alternativas a Facebook. Incluso algunos xatakeros han hablado sobre ella en varios comentarios de artículos. Uno de sus atractivos es que replica muchas de las características de Facebook, haciéndolo más fácil de utilizar para los usuarios poco técnicos.

Aunque es una red social relativamente pequeña, tiene un crecimiento bastante estable, y el año pasado superó los 18 millones de usuarios. Las publicaciones de tus contactos se muestran en orden cronológico, y te permite publicar textos, encuestas, o contenido multimedia. También tiene un sistema de selfies animados, y grupos de usuairos que pueden ser públicos o privados.

Minds

Minds es una red social creada en 2015 como respuesta a las crecientes preocupaciones de privacidad en torno a Facebook. Su aspecto es muy similar al de la red social de Zuckerberg, algo que le pone las cosas más fáciles a los usuarios. Es posiblemente uno de los nuevos proyectos más prometedores, aunque todavía está bastante vacío y no ha llegado al gran público. Eso sí, tiene aplicaciones móviles y versión web.

De cara al usuario normal, la interfaz similar a Facebook, el mismo tipo de contenidos y opciones, pero sin algoritmos con los que seleccionar los datos que se te muestran o no recopilar información de actividad, parece una buena jugada. Sin embargo, se complican demasiado incorporando una criptomoneda propia que quizá los usuarios básicos no van a entender bien, y que se puede ganar a cambio de crear contenido en la red social.

Nextdoor

Se trata de una red social en la que relacionarte con tus vecinos, y donde un usuario puede responder dudas que tiene acerca de su comunidad o vecindario. Tras llevar activa desde comienzos de la década pasada, llegó a España en 2018. Viene a ser un intento de ayudarte a conectar con vecinos, hablar sobre temas locales, o incluso pedir o hacer favores.

Su gran punto en contra es que pese a estar en España, todavía es bastante poco conocida a nivel general. Además, para poder activar un nuevo barrio deberás convencer al menos a diez personas en tres semanas. Estas personas deberán ser vecinos tuyos con la misión de fortalecer comunidad y tener un lugar donde tratar los problemas del barrio, acudir a reuniones o simplemente hablar de lo que haya ocurrido en tu zona.

Reddit

Aunque no es demasiado conocida en España, a nivel mundial Reddit es una de las páginas sociales más populares. No es una red social al uso, sino una metacomunidad compuesta por miles de pequeñas comunidades llamadas subreddits. La idea es la siguiente: te interesa algo, como por ejemplo Android, pues en Reddit encontrarás varios subreddits temáticos con conversaciones sobre Android. Y así con todo, teniendo comunidades para prácticamente todo lo que se te ocurra.

Por lo tanto, es una especie de alternativa a caballo entre red social y foro, donde vas a poder interactuar con millones de personas que comparten un mismo interés. Tiene sistema de karma, comentarios, y realmente, cada subreddit tiene sus propias normas, con sus moderadores y su creador. Bueno para explorar y crear comunidades, aunque no hay demasiadas en español.

TikTok

TikTok no tiene nada que ver con Facebook en concepto, pero es la red social a donde están yendo todos, y es Facebook la que está intentando parecerse a ella, sobre todo con los añadidos de Instagram. Por lo tanto, no es una alternativa en la que encontrarás las publicaciones de tus familiares, pero sí la red social más potente si quieres compartir vídeos sin que sea en Instagram o Facebook.

Admito que he estado dudando sobre si meter o no TikTok en la lista por tener un contenido tan diferente, es simplemente un feed de contenidos varios que pueden ser aleatorios según tus gustos o de la gente que sigas. Pero si Facebook se fuese de Europa algún día, no cabe duda de que TikTok sería la gran beneficiada junto quizá a Twitter, porque lejos de otras alternativas de la lista más parecidas pero desconocidas, la china es más potente.

Twitter

Twitter es una de las grandes redes sociales a nivel mundial, aunque un poco polémica por el ambiente tóxico que se puede respirar de vez en cuando en algunas temáticas. Es imposible no mencionar Twitter en un artículo de alternativas a Facebook, aunque tiene un concepto y funciones totalmente diferentes a lo que viene a ser Facebook. A su favor está que casi todas las celebridades y personas de interés tienen su Twitter, aunque quizá es menos probable encontrar las cuentas de familiares.

Es una red social de micropublicaciones, en las que sólo puedes compartir mensajes cortos, aunque puedes acompañarlos de contenido multimedia. Es una red social que recopila datos, pero donde puedes crear una cuenta anónima que no tenga ni tu nombre ni tus datos. Tus publicaciones podrán ser públicas o sólo para quienes sigan tu cuenta. Para mantenerte informado, es posible que sea la mejor alternativa a Facebook.

Vero

Otra red social lanzada el los últimos años es Vero, que juega a ser una alternativa a Instagram o Facebook centrada en el bonito diseño de sus aplicaciones. Te va a permitir subir fotografías y vídeos, pero también enlaces y recomendaciones de lugares. Todo ello sin algoritmos y libre de publicidad. Aunque tienen pensado que en el futuro las cuentas sean de pago, aunque si tienes una creada ahora será siempre gratis.

Vero se basa en que no hace falta que compartas todo con todo el mundo, optando por la creación de listas de contactos muy parecidas a los grupos de Google+. Puedes organizar tus contactos en cuatro grupos, seguidores, conocidos, amigos y amigos íntimos. Y luego, a la hora de publicar, tú decides qué grupos pueden ver tu contenido o si es público.