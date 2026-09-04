Actualización de Android para todos los móviles en septiembre de 2026: qué novedades incluye y cómo se instalan

Vamos a decirte las novedades de la nueva actualización global de septiembre 2026 para Android, que va a llegar a todos los dispositivos independientemente de su marca. Esta actualización se centrará en resolver pequeñas molestias mediante la IA y ajustes de interfaz.

Vamos a hacer una lista de cada una de las novedades explicándote para qué sirve cada una de ellas y en qué lo vas a notar. No son muchas novedades, pero es una actualización para todos que llega mediante Google Play. De hecho, al final vamos a decirte cómo llegarán y podrás adquirir estas novedades.

Novedades de la actualización de Android

Motion Assist : Se trata una tecnología para evitar la cinetosis, los mareos mientras te mueves. Lo hace añadiendo una sutil superposición de puntos o burbujas en la pantalla de tu móvil, y se mueven en sincronía con el vehículo para alinear tu percepción visual. Vamos, que busca evitar que te marees cuando mires el móvil en el coche.

: Se trata una tecnología para evitar la cinetosis, los mareos mientras te mueves. Lo hace añadiendo una sutil superposición de puntos o burbujas en la pantalla de tu móvil, y se mueven en sincronía con el vehículo para alinear tu percepción visual. Vamos, que busca evitar que te marees cuando mires el móvil en el coche. Gemini con Find Hub : Gemini pasa a ser capaz de recordar dónde has guardado objetos que no tengan un localizador, como un pasaporte o tus llaves de repuesto. Lo único que tienes que hacer es decirle a Gemini dónde las has dejado cuando l hagas, y la ubicación quedará guardada para conectarse más tarde. Para ello hará uso de Find Hub, por lo que necesitas un móvil Android 16 en adelante con esta función.

: Gemini pasa a ser capaz de recordar dónde has guardado objetos que no tengan un localizador, como un pasaporte o tus llaves de repuesto. Lo único que tienes que hacer es decirle a Gemini dónde las has dejado cuando l hagas, y la ubicación quedará guardada para conectarse más tarde. Para ello hará uso de Find Hub, por lo que necesitas un móvil Android 16 en adelante con esta función. Visión guiada : Una función de accesibilidad que utiliza Gemini Live para describir en voz alta el entorno en el que te encuentras. Puede describir e identificar objetos que tengas delante, leer la letra pequeña en carteles o menús, y ofrece indicaciones para reencuadrar la cámara si no la has orientado bien.

: Una función de accesibilidad que utiliza Gemini Live para describir en voz alta el entorno en el que te encuentras. Puede describir e identificar objetos que tengas delante, leer la letra pequeña en carteles o menús, y ofrece indicaciones para reencuadrar la cámara si no la has orientado bien. Mensajes de Google coon Google Keep : Ambas apps se integran para editar, crear y compartir notas desde un chat sin tener que cambiar de aplicación.

: Ambas apps se integran para editar, crear y compartir notas desde un chat sin tener que cambiar de aplicación. Personalización de chats en Mensajes: Si usas la app de Mensajes de Google para chatear con alguien mediante RCS, ahora podrás personalizar el chat eligiendo colores y fondos para cada conversación igual que en otras apps de mensajería.

Cómo instalar estas actualizaciones

Estas actualizaciones llegarán a todos los móviles Android por dos vías diferentes. Una de ellas será mediante las actualizaciones de Google Play, que puedes comprobar en los ajustes del móvil, buscando el apartado Actualizaciones de Google Play.

El otro método de actualización será mediante actualizaciones de las propias aplicaciones que se ven afectadas, como por ejemplo la app de Mensajes de Google. El despliegue de estas novedades será escalonado, e irá llegando a todos durante los próximos días.

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