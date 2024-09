RCS vs WhatsApp, Telegram y otras apps: ventajas, desventajas y por qué ya no necesitas apps de mensajería

El RCS ya ha terminado de llegar. Puedes activarlo en Android, y desde iOS 18 ya está implementado en la app de Mensajes de los iPhone. Esto quiere decir que ya no necesitas apps como WhatsApp, Telegram o cualquier otra para poder charlar con quien quieras. Todo lo puedes hacer desde la app de Mensajes de tu móvil.

Todo esto todavía es bastante nuevo, y mucha gente de a pie ni siquiera ha oído hablar de esta tecnología. Por eso, vamos a explicarlo de una manera sencilla para que cualquiera sepa cómo funciona y sus ventajas y desventajas. Todo en un artículo perfecto para enviarle a esa persona a la que se lo quieres hacer conocer.

Qué es el RCS y para qué sirve

El RCS es un nuevo protocolo de comunicación, que te permite enviar mensajes de texto gratuitos de un dispositivo a otro. Puedes pensar en este protocolo como un sustituto del SMS, que es gratuito, pero que puedes usar en la aplicación de enviar mensajes de que viene preinstalada en tu móvil.

Además de ser gratuito, la otra diferencia del RCS frente al SMS es que permite enviar contenido interactivo. En el SMS, a pesar de ser de pago, solo puedes enviar texto. Mientras, en el RCS puedes enviar fotos, vídeos, emoticonos, y todo lo que es esencial de las aplicaciones de mensajería.

Si alguna vez has tenido un iPhone, sabrás que si le envías un mensaje por la app de Mensajes a otro usuario de iPhone, este es un iMessage gratuito. El RCS hace que todos los usuarios de cualquier móvil puedan hacer esto, de forma que ya no hay límites a la hora de comunicarse.

El RCS ha ido implementándose de forma lenta. Desde hace meses ya está disponible en Android, algo que hacía que su uso fuese ya masivo, pero es ahora cuando ha cerrado el círculo implementándose también en iOS.

Ya no necesitas WhatsApp o Telegram

El RCS es todavía un protocolo bastante desconocido. Pero si tu móvil es moderno posiblemente ya puedes usarlo. Prueba a escribir un SMS con la app de Mensajes a otra persona. Escribe su número. Si a la hora de ir a escribir al mensaje, en el campo de escritura te aparecen las siglas de RCS, es porque la otra persona también tiene un móvil compatible y puedes enviarle uno de estos mensajes.

Con este protocolo puedes enviar mensajes individuales y crear grupos, por lo que la principal función de comunicación de WhatsApp y otras aplicaciones ya se ha igualado.

Hasta ahora, la única manera en al que tenías para escribirle un mensaje a una persona a la que no conoces, pero de la que tienes el número de móvil era usar WhatsApp o Telegram. Básicamente porque estas son las aplicaciones más populares de mensajería, por lo que es de entender que hay muchas posibilidades de que esta otra persona lo use.

Pero ahora, con un RCS que empieza a llegar a todas las personas, ya no es necesario usar estas aplicaciones. Eso sí, dos apuntes. Antes de enviar el mensaje debes asegurarte de que es un RCS y no un SMS o MMS, verifica que te aparece el indicador debajo para saber que la otra persona también lo usa. Y en segundo lugar, la otra persona posiblemente se sorprenda y no entienda por que le escribes por ahí porque todavía es una tecnología muy poco conocida.

Ventajas y desventajas del RCS

La principal ventaja del RCS es que ya no dependes de una app para comunicarte con otra persona. Ya no tienes que convencer a nadie de que se instale WhatsApp o Telegram, porque aunque no lo creas todavía hay personas reticentes a esto y a que cualquiera les pueda molestar por mensaje.

Además, así como la app de Mensajes de Apple ha acabado implementando el protocolo, otras apps de mensajería también lo van a tener. Ya sabemos que WhatsApp va a incluir RCS al ser usada y obligada por la Unión Europea, y posiblemente haya otras que también lo añadan.

Esto va a hacer que puedas escribir desde cualquier app de mensajería a otras, siempre y cuando ambas sean compatibles con este protocolo. Ya no necesitarás usar apps concretas para hablar con determinadas personas, sino que desde la que más te guste podrás hablar con otras.

Además, los mensajes de RCS están cifrados de extremo a extremo, lo que los hace tan privados como WhatsApp y otras apps similares, y más privados que los de Telegram y otras que no tienen cifrados tan potentes.

La principal desventaja del RCS es que cualquiera te podrá escribir. Sí, además de su ventaja es también su desventaja, porque si eres de los que no tiene WhatsApp para que cualquiera no pueda escribirte, ya no tienes escapatoria. Aunque te queda la esperanza de que el protocolo acabe no siendo muy conocido.

En segundo lugar, no vas a tener tantas funciones como en los mensajes de una app en particular. Una aplicación de mensajería puede tener muchas pequeñas opciones integradas, como esas notas de vídeo en círculos, que de momento no son compatibles con los RCS.

