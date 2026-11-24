Llevaban un tiempo rumiándolo, pero finalmente Nothing ya tiene listo su primer dispositivo diseñado en torno a la IA. En este caso son un par de auriculares inalámbricos que pueden grabar y transcribir tanto llamadas como cualquier conversación cara a cara. Es una función que cada vez es más común ver en auriculares, y ahora Nothing la va a hacer realidad dentro de su catálogo. Se llaman Ear (note) y se presentarán oficialmente el próximo 8 de diciembre.

Cómo funcionan. En un adelanto concedido a Bloomberg, el cofundador Carl Pei mostraba cómo sus auriculares buscan satisfacer tanto en audio, como en funciones de IA. Los auriculares en este caso son los encargados de capturar el audio en las llamadas para poder transcribirlas, mientras que los micrófonos integrados en su estuche de carga permiten grabar las conversaciones para pasarlas después a texto vía software.

El estuche también tiene un botón que, al presionarlo, podríamos grabar nuestras propias notas de voz para transcribirlas a texto. Pei dijo además que este botón podría reprogramarse en un futuro para otras tareas.

Según comparte Pei a Bloomberg, los auriculares también admitirán conversaciones con varios agentes de IA, incluido un asistente de voz básico desarrollado por la propia Nothing. A través de una app podremos acceder a las grabaciones, las transcripciones y los resúmenes.

El estuche de los auriculares Ear (note). Imagen: Nothing

No es una idea nueva. Como veníamos mencionando, son funciones que cada vez son más comunes de encontrar en auriculares. Recuerdo aquellas semanas junto a los Soundcore Liberty 5 Pro Max con funciones de transcripción, traducción en tiempo real y resúmenes. Apple también ha empezado a explorar esta idea en sus Watch; Amazon igualmente se ha interesado por este terreno adquiriendo la marca Bee, y también existen apps como Otter y Granola que facilitan el acceso a estas herramientas. Y por mencionar otro dispositivo orientado a la grabación y transcripción con IA, Plaud se ha construido un nombre en torno a esta idea.

Cabe mencionar además que Nothing ya incluía compatibilidad con ChatGPT en sus auriculares. Aquí la idea va más orientada a usar procesamiento local y app dedicada para obtener esas transcripciones y resúmenes. Lo que falta por comprobar es si el método acaba siendo fiable para que realmente aporte utilidad al usuario.

La cuestión de la privacidad. Un dispositivo que pueda grabar conversaciones en varios entornos plantea evidentes preocupaciones en torno a la privacidad. Pei dijo a Bloomberg que “es un terreno muy sensible, así que fuimos extra cuidadosos para no correr ningún riesgo”. La empresa dice que ha obtenido las mismas certificaciones de privacidad que los productos de la competencia, ha consultado a bufetes de abogados sobre riesgos y medidas de protección, y ha creado un equipo de datos y seguridad en Londres.

La apuesta de Pei por el hardware de IA. Pei cuenta a Bloomberg que es más probable que los dispositivos de IA encuentren nichos de público que un éxito generalizado, y que no ve “ningún momento tipo iPhone para la IA de consumo a corto plazo”. En una publicación en X a principios de noviembre, calificaba la búsqueda de un “iPhone de la IA” como un callejón sin salida hoy en día.

Su planteamiento a más largo plazo pasa por convertir a Nothing en “la capa de hardware de la IA”. Según lo ve Pei, existirán muchos agentes de IA competidores en el futuro, lo que deja espacio para una empresa de hardware cuyos productos funcionen con todos ellos.

Lo que aún no sabemos. Nothing no ha anunciado un precio, y tampoco está claro exactamente qué podrán hacer los auriculares a través de los agentes de IA a los que se conectan, más allá de las funciones comentadas.

Nuevo horizonte. Sus auriculares se presentarán el próximo 8 de diciembre pero, más allá de ellos, Bloomberg comparte que Nothing quiere centrarse más aún en el mercado estadounidense, donde afirma que sus productos de audio están creciendo más rápido. Y también abre la puerta a lanzar smartphones a un ritmo más rápido a partir del próximo año, tras su pausa filosófica. Además de ello también están previstos un reloj inteligente y unas gafas inteligentes, pero todavía no hay fecha de lanzamiento confirmada para ninguno de estos dispositivos.

Nothing ha generado más de 2000 millones de dólares en ingresos desde su primer producto en 2022, según la empresa. “No somos una startup recién nacida sin más, pero tampoco somos enormes como Apple, así que podemos asumir riesgos y podemos ser rápidos”, contaba Pei.

Imagen de portada | Nothing

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