WhatsApp Plus sigue más vivo que nunca. Instalarlo es una pésima idea

Fumar, beber, instalar WhatsApp Plus. Todos conocemos placeres culpables. Este último es, con diferencia, uno de los fenómenos más curiosos del mundo tech: sabemos que es una aplicación no recomendable, pero el interés se mantiene constante a lo largo de los años.

'WhatsApp Plus APK' es una de las búsquedas recurrentes en España. Hemos querido repasar las problemáticas del archivo en pleno 2023 para mostrar por qué, por más tiempo que pase, nunca será buena idea utilizar esta app.

WhatsApp Plus, enemigo del antivirus

Si buscamos WhatsApp Plus en Google, los primeros resultados no nos llevan a ningún tipo de página oficial. El APK al que se suele enlazar debería provenir del desarrollador original, pero nadie nos garantiza qué estamos descargando. Esta es la primera alarma que debería saltarnos a la hora de instalar una app en nuestro teléfono.

De hecho, hay un punto bastante curioso: WhatsApp Plus no tiene página oficial ni se encuentra fácilmente en Google. Los enlaces a la app actualizada original están en repositorios externos (Mediafire y Telegram), publicados por su desarrollador.

No hay un solo APK de WhatsApp Plus libre de riesgos. Pese a ello, ha disminuido la cantidad de malware respecto a anteriores versiones

Tras encontrar los APK originales, decidimos pasarlos por Virus Total. Hablamos en plural porque hay tres apps hermanas: WhatsApp Plus, GB WhatsApp y OG WhatsApp. VirusTotal no es el escáner más completo, pero sí que detecta al instante las problemáticas de las aplicaciones si estas son evidentes. La primera versión que descargamos de WhatsApp Plus arrojó un problema de seguridad. La web detecta WhatsApp Plus como RiskWare, un tipo de programa potencialmente peligroso y que puede ser explotado por parte de su desarrollador.

GB WhatsApp tiene el mismo problema, al igual que su hermana, OG WhatApp. Las tres apps, al provenir del mismo desarrollador y ser modificaciones de WhatsApp, comparten buena parte del código.

Para nuestra sorpresa, el total de fallos de seguridad es bajo. Anteriores versiones han llegado a rozar la decena de problemas de seguridad, incluyendo troyanos, spyware y todo tipo de procesos maliciosos. Al menos, en sus últimas versiones, WhatsApp Plus parece haber depurado su código. No obstante, que esta app pase inadvertida ante los antivirus no es demasiada garantía.

Los peligros de WhatsApp Plus

El primer peligro de WhatsApp Plus tiene que ver con su propia naturaleza: es un MOD de un app oficial. Aunque el desarrollador nos asegura que tiene un sistema "antiban", nuestra cuenta estará en permanente riesgo de ser baneada. Habrá usuarios que no hayan tenido el menor problema en años, pero la posibilidad está ahí, y ha habido casos en los que WhatsApp ha suspendido la cuenta a usuarios de estos APK.

Instalar WhatsApp Plus es conceder prácticamente todos los permisos posibles a un tercero

En segundo lugar, estamos dando acceso a nuestros contactos, mensajes, llamadas, e información a un tercero. Ya sabemos que WhatsApp y Meta no son el mejor ejemplo de cómo preservar nuestra información, así que sumarle el acceso de un tercero a todos nuestros datos no suena muy apetecible.

A esto hay que sumarle la alta probabilidad de que acabemos descargando una app que no provenga del desarrollador oficial, maximizando aún más el riesgo de que nuestra información acabe en manos peligrosas.

