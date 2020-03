WhatsApp y los mensajes que se autodestruyen: así funcionan en la versión beta

El autoborrado de mensajes en WhatsApp lleva hablándose desde el año pasado, cuando se filtró en su versión beta funcionando, al menos, a nivel de grupos. No obstante, no había información disponible sobre si esta función acabaría llegando a chats individuales, como ya permiten rivales de la app, como pueda serlo Telegram.

Con la última versión beta de WhatsApp se confirma tanto la próxima llegada de esta función como el propio funcionamiento de la misma ya que, a través de un teléfono rooteado y dicha versión, nuestro compañero Iván Linares ha podido confirmar su funcionamiento.

Hasta cinco franjas temporales para borrar mensajes

Como informa WaBetainfo y según hemos podido probar desde esta casa, WhatsApp ya está probando el autoborrado de mensajes en su versión beta. Este aplica a lo que más intriga causaba: los chats individuales. Así, se descarta que la función quedase relegada a un plus de limpieza para los grupos.

Podremos escoger, dentro de cada chat, distintas ventanas temporales para escoger cuándo queremos que se borren los mensajes

El autoborrado de mensajes podrá programarse desde los propios ajustes del contacto de WhatsApp, es decir, cuando pulsamos sobre el nombre de la persona que estamos hablando en el chat. En concreto, podrán programarse hasta seis opciones para el autoborrado:

Apagado

Una hora

Un día

Una semana

Un mes

Un año

Recordemos aquí que, si queremos borrar un mensaje de WhatsApp de inmediato, no tenemos más que pulsar sobre él y darle a eliminar, siempre y cuando no haya pasado demasiado tiempo. Una vez hayamos programado la eliminación del mensaje, esta aparecerá reflejada en el chat. "Has cambiado los ajustes de esta conversación, los mensajes se borrarán dentro de una hora".

Apuntar aquí que no todos los usuarios de la versión beta pueden probar esta función. De hecho en nuestro caso, con la versión 11 de Android y la beta de WhatsApp no aparece, habiendo tenido nuestro compañero que modificar los ajustes de la app mediante root para forzar la opción. No obstante, esto supone la confirmación de cómo funcionará (al menos, de forma básica) esta opción en mensajes individuales.