Los 24 análisis del mes de Xataka en octubre: Apple Watch Ultra, Nothing Stick, Galaxy Book Pro 360 y mucho más

Acaba el mes de octubre, arranca la recta final de este 2022 y, como cada mes, recopilamos los análisis que hemos realizado. Octubre ha venido cargado de dispositivos, desde teléfonos a ordenadores y auriculares, absolutamente de todo. Estos son todos los análisis del mes de octubre.

LG Gram 16Z90Q -9.2

El análisis del LG Gram 16Z90Q acaba con contundencia: No hay un portátil con mejor portabilidad para esta diagonal. **Se trata de un portátil ultraligero de 16 pulgadas, con lo último de Intel y con una construcción brutal. Nos ha gustado su autonomía, rendimiento y teclado.

Xiaomi 12T Pro -9.1

El Xiaomi 12T Pro es una de las propuestas más ambiciosas del catálogo de Xiaomi. 200 megapíxeles, carga rápida de más de 100W y un potentísimo Snapdragon 8+ Gen 1. Gama alta a un precio relativamente asequible para los que quieren lo mejor sin gastar más de 1.000 euros.

9,1 Diseño9,5 Pantalla9,5 Rendimiento9 Cámara9 Software8,5 Autonomía9,5 A favor La pantalla se ve muy bien y tiene buenas especificaciones.

La autonomía es muy buena y nos hace olvidar pensar en el cargador.

El procesador ha sido potente y sin pérdidas aparentes de rendimiento. En contra Es como si se hubiesen olvidado de optimizar el audio, no está mal pero nos sabe a poco.

La cámara macro no podía ser más prescindible.

Siendo los 200 megapíxeles para un público más "pro", echamos de menos un mayor flujo de trabajo con la alta resolución.



Apple Watch Ultra -9.2

El Apple Wach Ultra es el mejor reloj de Apple hasta la fecha. La autonomía es de mínimo tres días, y hasta (casi) una semana en modo ahorro. Acabado en titanio, con 2.000 nits para su pantalla y un diseño más robusto, se plantea por fin como una de las alternativas más interesantes en el segmento de los relojes para triatlón y actividades deportivas intensas.

9.2 Diseño9,5 Pantalla9,75 Software8,75 Autonomía9,25 Interfaz8,5 A favor La pantalla es superlativa. Esos 2.000 nits y gran tamaño son una delicia.

La autonomía triplica a la de un Watch normal. Con modo ahorro se dispara aún más.

La experiencia de uso del Apple Watch sigue siendo excelente. En contra El botón de acción y su mala implementación en la interfaz son una decepción.

Sin novedades en software respecto a un Series 8, más allá de las funciones de buceo.

Precio elevado.



Motorola Edge 30 Ultra -9.1

El Motorola Edge 30 Ultra es una de las sorpresas del año. Es uno de los mejores Android a nivel de rendimiento y fluidez, por encima de la media. Su punto más débil es la cámara que, pese a tener 200 megapíxeles, no ofrece buenos resultados. En lo demás es una bestia con 144 Hz en la pantalla, 125W de carga rápida y mucho que decir en la gama más alta por menos de 1.000 euros.

9.1 Diseño9,5 Pantalla8,75 Rendimiento9,5 Cámara8,5 Software9,25 Autonomía9 A favor El rendimiento, pese al throttling, es muy bueno.

El software es una delicia.

Nos ha gustado el acabado y diseño. En contra Los 200 MP son más marketing que utilidad real y el modo retrato no tiene perdón.

La pantalla merecía algo más de brillo al sol.

La grabación de vídeo no es buena.



Google Pixel 7 Pro -9,1

El mejor gama alta Android en calidad-precio, sin duda alguna. El Pixel 7 Pro es una auténtica bestia que no busca luchar por la máxima potencia, sino por la mejor cámara y experiencia de usuario en Android. Por menos de 1.000 euros tienes esta maravilla, así que merece la pena echarle un ojo.

9.1 Diseño9,25 Pantalla9,25 Rendimiento8,5 Cámara9,5 Software9,5 Autonomía8,75 A favor La cámara de un Pixel es la cámara de un Pixel.

Android 13 es maravilloso en este teléfono.

El equilibrio general y calidad-precio son casi inmejorables. En contra El acabado no ha sido un paso adelante.

La cámara es muy buena, pero nos gustaría ver corregidos los problemas de ruido sucio.

Echamos en falta algún año adicional de actualizaciones de sistema.



Samsung Galaxy Book Pro 360 -9,1

El Samsung Galaxy Book Pro 360 es uno de los mejores convertibles que hemos probado nunca, resumiendo. Nos ha encantado su diseño y acabado, el diseño es sencillamente espectacular y brilla tanto en rendimiento como autonomía. No es un dispositivo económico, pero tampoco lo busca.

9,1 Diseño 9,25 Pantalla 9 Rendimiento 8,75 Teclado/Touchpad 9,25 Software 9,25 Autonomía 9 A favor Diseño y acabado premium

Sonido ES-PEC-TA-CU-LAR

Rendimiento y autonomía En contra Una sola configuración donde elegir

Pantalla FullHD

Sin puertos USB-A ni Ethernet



Google Pixel 7 -9

El Google Pixel 7 es una de las mejores alternativas en calidad-precio de la gama alta. No tiene el teleobjetivo ni la pantalla de su hermano mayor, pero sí que comparte potencia, una autonomía muy similar y prácticamente la misma experiencia de uso. Es la prueba de que por poco más de 600 sigue siendo posible tener un gama alta equilibrado.

9.0 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento8.75 Cámara9.25 Software9.5 Autonomía8.75 A favor Diseño exquisito con un tamaño muy contenido.

Cámara automática marca Google.

La experiencia multimedia es superior. En contra La evolución con respecto al Pixel 6 no es muy alta.

Sin cargador en la caja.

El procesado de las fotos puede mostrarse algo agresivo.



iPad (2022)

El iPad 2022 supone el fin del iPad económico, y abraza un precio cercano a los 600 euros para el modelo más básico. Nuevo diseño, compatible a medias con el lápiz de Apple, pero con la esencia y buen hacer de un iPad. Un análisis para no perder del radar.

9,0 Diseño 8,75 Pantalla 8,75 Rendimiento 9,25 Software 9 Autonomía 9,25 A favor Rendimiento y autonomía

Calidad de la pantalla

Ecosistema de aplicaciones para tablet En contra Los 64 GB del modelo básico son cada vez más ridículos

Solo compatible con el Pencil de primera generación ... que encima se carga vía Lighting, puerto que desaparece

Precio muy alto



iPhone 14 Plus -8.9

El iPhone 14 Plus es el iPhone 14 con formato "nuevo". 6,7 pulgadas para un móvil equilibrado, pero que no innova en nada más. La autonomía es excelente, iOS 16 funciona a las mil maravillas y la cámara es sobresaliente. Se echa de menos una carga más rápida y ProMotion, aunque es el iPhone básico y grande a comprar.

9 Diseño9 Pantalla9,25 Rendimiento9,25 Cámara9 Software9 Autonomía8,75 A favor La autonomía da una tranquilidad espléndida para ser un iPhone.

El sistema tiene algo más de personalización y es muy estable..

Pese a ser el “gigante”, su volumen es medio teniendo en cuenta la tendencia. En contra Echamos de menos ciertas mejoras, como ProMotion o ciertas funciones de cámara, que pese a no estar limitadas por el hardware no vemos aquí.

La carga se eterniza si no tenemos un cargador de la última generación de Apple (y aún así un poco).

Como en el iPhone 14: nacer con un buen procesador de la generación anterior significa "quedarse antiguo" un año antes (que los Pro).



Lenovo Yoga Slim 7 Carbon -8.9

El Lenovo Yoga Slim 7 Carbon es un portátil con un equilibrio impresionante. Nos ha gustado su construcción impecable, su buen rendimiento pese a las dimensiones ajustadas y la buena autonomía con la que cuenta. Una propuesta sobresaliente punto por punto a la que merece la pena echar un vistazo.

8,9 Diseño 9,75 Pantalla 8,5 Rendimiento 8,25 Teclado/trackpad 9,0 Software 9,25 Autonomía 8,75 A favor Su construcción es impecable

A pesar de sus dimensiones y peso, el rendimiento notable

Buena autonomía gracias a la eficiencia de su procesador

La tasa de refresco de 90 Hz mejora la fluidez de la interfaz de usuario

Su unidad SSD "vuela" En contra La oferta de puertos de conexión es demasiado limitada

No tener un conector de auriculares es discutible en un portátil

El precio es algo elevado

Nos hubiera gustado que además del reconocimiento facial hubiera contado con sensor de huella dactilar



AirPods Pro 2 -8.8

Los AirPods Pro de segunda generación han mejorado mucho su cancelación de ruido, ahora se integran con la app de buscar y se escuchan de forma brutal. El precio, elevado, los plantea como una alternativa TWS de las más caras del mercado, pero siguen siendo de los mejores auriculares si tienes un iPhone.

8,8 Diseño 8,5 Calidad de sonido 8,5 Cancelación de ruido 9 Ergonomía 9,5 Experiencia de uso 8,25 Autonomía 8,75 A favor La cancelación de ruido ha mejorado muchísimo.

El estuche tiene altavoz y se integra con Buscar. Se acabó perder los auriculares.

Se escuchan bastante bien, como ya lo hacían sus antecesores. En contra 299 euros es un precio elevado.

El estuche sigue teniendo puerto Lightning.

Carece de funciones elementales, como un ecualizador o un códec de más resolución que AAC.



Sony Xperia 5 IV -8,8

El Sony Xperia 5 IV *+es una de las pocas propuestas compactas en la gama alta**. Sony ha querido dotar a este móvil de un hardware muy similar al de su hermano mayor y de un apartado fotográfico de nivel, en un teléfono con una pantalla que apenas supera las 6,1 pulgadas.

8,8 Diseño 8,5 Pantalla 9 Rendimiento 8,5 Cámara 8,5 Software 8,75 Autonomía 9,25 A favor Cómodo y compacto en mano

Muy buena autonomía

Muchas posibilidades fotográficas gracias a las aplicaciones de Sony En contra Pantalla con panel no adaptativo

Diseño solo motivante para los fans de los Xperia de toda la vida

Biometría mejorable



Apple Watch SE (2ª Generación) -8.6

El Apple Watch SE (2ª Generación) es el mejor Apple Watch para los que no quieren complicarse. Notificaciones, medición deportiva de primer nivel y autonomía de entre un día y día y medio. No hay que pedir mucho más a este reloj que hace casi lo mismo que sus hermanos mayores, pero por un precio mucho más ajustado.

8,6 Diseño 9 Pantalla 8,5 Software 8,75 Autonomía 8 Interfaz 8,75 A favor La pantalla se ve genial a plena luz del día.

El reloj es cómodo y, a pesar de ser la versión "barata", está bien acabado.

El precio es bastante más interesante que el del Series 8. En contra Olvídate de sensores de salud avanzados como el ECG o el SpO2.

La autonomía sigue lejos de algunos de sus rivales, así como la carga rápida.

Todas las mejoras y novedades son muy dependientes del software, que también está disponible para los demás relojes de la marca.



Motorola Razr 2022 -8.6

El Razr 2022 es el nuevo plegable de Motorola para competir con lo mejor de Samsung. El teléfono nos ha gustado (y sorprendido) bastante, con una cámara solvente, un rendimiento ganador y el único pecado de contar con una batería bastante escasa.

8.6 Diseño8,5 Pantalla9 Rendimiento9,5 Cámara8,5 Software9,25 Autonomía7 A favor El rendimiento es excelente.

La capa de Motorola es Android Stock. Y Android Stock es salud.

Buena pantalla en términos generales. En contra La botonera es un hándicap que penaliza mucho la experiencia de uso.

La autonomía necesita mejorar, mucho.

El apartado fotográfico no es malo, pero se espera más en un móvil de más de 1.000 euros.



Hisense OLED 4K A85H -8.6

La Hisense OLED 4K A85H es una televisión de 65 pulgadas, con resolución 4K y tecnología OLED. Nos ha gustado su diseño y acabado, la calidad global de imagen y que procesa todos los formatos HDR relevantes actualmente. Una gran televisión a un precio bastante elevado.

8,6 Diseño 9,5 Calidad de imagen 9,0 Sonido 8,0 Interfaz y software 8,0 A favor Su diseño y su acabado son decididamente prémium

Tiene una calidad de imagen global muy alta

Procesa todos los formatos HDR que son relevantes actualmente, incluidos Dolby Vision IQ y HDR10+

Su mando a distancia incorpora nada menos que 12 botones de acceso directo a apps

El sistema operativo VIDAA nos propone una interfaz muy resultona y es rápido En contra Su capacidad de entrega de brillo es inferior a la que nos proponen los paneles OLED de 3ª generación y QD-OLED

Solo dos de las cuatro salidas HDMI implementan la norma 2.1

Su latencia con videojuegos es moderada, pero no rivaliza con la de algunos de sus competidores



Nothing Stick -8,3

Los Nothing Stick son los nuevos auriculares de Nothing, llegando en un estuche en forma de pintalabios. Son diferentes, suenan bastante bien y la única pega que tienen es que cuestan más de 100 euros y no tienen cancelación de ruido activa. No obstante, merece la pena darle una oportunidad al análisis, porque sorprenden bastante.

8.3 Diseño9.5 Calidad de sonido7.75 Ergonomía8.25 Experiencia de uso7.5 Autonomía8.5 A favor El diseño es sorprendente, sin duda es uno de sus principales valores.

Sonido plano y buena respuesta de frecuencias.

Refuerzo de bajos adecuado. En contra La transparencia del estuche conlleva un peligro: se percibe hasta el más mínimo arañazo.

Sin cancelación de ruido.

Sin carga inalámbrica.



Xiaomi Redmi Pad -8,1

La Xiaomi Redmi Pad aterriza como la primera tablet de Redmi, económica y con especificaciones ajustadas. Brilla por su diseño, nos ha gustado la experiencia de uso y tiene muy buena autonomía. Su principal problema es su propia hermana, la Mi Pad 5, que cuesta lo mismo y ofrece bastante más.

8.1 Diseño8.75 Pantalla8 Rendimiento6 Software8.5 Autonomía9.25 A favor El diseño y los acabados son bárbaros.

Sonido de excelente calidad.

Es muy difícil agotar su batería. En contra El rendimiento es demasiado justo para lo que vale.

Cámaras testimoniales.



Samsung Galaxy M23 5G -7.5

Gama media, de la de toda la vida, con buena batería y equilibrio en especificaciones. El Samsung Galaxy M23 5G es el ejemplo de que hay vida más allá de marcas asiáticas. Un dispositivo económico, por menos de 300 euros, y con toda la esencia de Samsung.

7,5 Diseño7.75 Pantalla7.75 Rendimiento6.75 Cámara6.75 Software7.5 Autonomía8.75 A favor Un diseño bonito y que, pese a sus dimensiones, resulta muy cómodo en el manejo con una mano.



El modo retrato funciona muy bien con animales y objetos.



Su lector de huellas en el lateral funciona muy rápido y sin errores. En contra Aunque sea en ocasiones puntuales, se nota cierto lag al navegar por los menús.



La temperatura sube considerablemente rápido en juegos exigentes, incluso desde su pantalla de carga.



No incluye el adaptador de corriente en la caja.



Realme C33 -7.3

En XatakaMóvil hemos analizado el Realme C33, una propuesta de gama de entrada con Android Go. Merece la pena echarle un vistazo si buscamos un terminal bastante económico.

7,3 Diseño6.5 Pantalla7.5 Cámara7 Rendimiento7 Software7.5 Autonomía8.5 A favor La capa de personalización está basada en Android 12 Go y es muy ligera. Y lo mejor: sin bloatware.



El brillo automático es una delicia, incluso en condiciones de mucha luz ambiental.



Rendimiento general muy sorprendente y con gran gestión de la temperatura. En contra Conector Micro USB en pleno 2022, lo que supone unos tiempos de carga cercanos a las 3 horas.



El grosor y los bordes planos hacen que se haga incómodo e incluso resbaladizo.



Se echa de menos un modo retrato real.



Midea S8+

Este nuevo robot aspirador, el Midea S8+ es una bestia de gama alta. Aspira a ser de los mejores en su segmento, con navegación láser, batería de 5.200mAh y fregado con vibración de 500Hz. Su precio es bastante ajustado para el tipo de robot del que estamos hablando, una gran compra compatible con Amazon Alexa y Google Assistant.

SEGA Mega Drive Mini 2

Una de las sorpresas de SEGA ha sido la Mega Drive Mini 2, la cual respeta el diseño del modelo original, pero en formato mini. Llega con nada menos de sesenta juegos, por lo que tenemos horas y horas de diversión asegurada si nos hacemos con esta consola.

Intel Core i9-13900K y Core i5-13600K 'Raptor Lake',

Los Intel Core i9-13900K y Core i5-13600K 'Raptor Lake' son dos de los procesadores más interesantes de este curso. Son un auténtico récord tanto en consumo como en rendimiento. Nuestro análisis ahonda en estos dos puntos de la forma más detallada posible, con las excelentes pruebas técnicas de nuestro compañero Juan Carlos.

NVIDIA GeForce RTX 4090

La NVIDIA GeForce RTX 4090 llega como una de las gráficas más potentes del mercado, con un rendimiento brutal. Nos ha parecido una gráfica para lidiar con los mejores juegos, con la única pega de que su precio la aleja de buena parte de los jugadores.

GoPro Hero 11 Black

La GoPro Hero 11 Black es una de las mejores cámaras de acción del momento, manteniendo toda la esencia histórica de GoPro, con un nuevo sensor que hará las delicias de todo aquel que se haga con ella. Mejor calidad, un diseño calcado al de la GoPro Hero 9 Black y un equilibrio general que nos ha convencido.