GoPro Hero 11 Black, análisis: el sabor de siempre y un sensor que le sienta como nunca

Si te dejas llevar por las apariencias, la GoPro Hero 11 Black va a pasarte desapercibida respecto a la generación anterior. Y a la anterior a esta. Porque citando a 'El Principito', lo esencial es invisible a los ojos y aquí se cumple. La principal novedad de la última iteración de la cámara de acción más popular que existe no se ve pero se siente: un enorme sensor de 1/1.9 pulgadas, el más grande jamás montado en una GoPro. Hemos probado la GoPro Hero 11 Black y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica de la GoPro Hero 11 Black

GOPRO HERO 11 BLACK DIMENSIONES Y PESO 71,8 ×33,6 × 50,8 mm; 154 g. RESOLUCIÓN FOTO 27 MP,

sensor con una relación de aspecto 8:7 y un tamaño de 1/1.9 pulgadas RESOLUCIÓN VÍDEO 5,3K@60FPS

4K@120FPS

2,7K@240fps

FullHD@240FPS MODOS DE DISPARO Ráfaga, foto nocturna, SuperPhoto, RAW Photo, grabación en bucle, intervalos, fotografía secuencial, cámara lenta, vídeo TimeWarp GPS Sí PANTALLAS Trasera: LCD de 2,27 pulgadas táctil

Delantera: LCD de 1,4 pulgadas BATERÍA 1.720 mAh extraíble. Incluye 1 batería recargable Enduro ALMACENAMIENTO MicroSD (Clase 10 o UHS-I mínimo) ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN HyperSmooth 5.0 y bloqueo del horizonte en 360 grados CONECTIVIDAD WiFi

Bluetooth

USB tipo C EXTRAS Procesador GP2

Lente hidrófoba

Modo webcam (FullHD)

Streaming en directo

Resistencia al agua (10 metros)

Control por voz PRECIO 549,99 euros

Diseño: hola, GoPro Hero 9 Black

Menos mal que en un lateral de la cámara lleva serigrafiado su nombre, porque si no sería terriblemente difícil diferenciarla de su precedesora. Y que estéticamente no haya novedades tampoco es una novedad, de hecho suena a déjà vu. Esto es lo que dijimos en este mismo apartado del análisis de la Hero 10 Black:

"El formato y la disposición de todos los elementos se ha mantenido inalterable de una generación a otra. La lente, los botones, la pantalla trasera, la pantalla delantera, el compartimento para la batería, la micro D y el puerto de carga… vamos, hasta las pestañitas para acoplar los accesorios. Todo está en el mismo sitio."

Es más, en la generación anterior llegaba la cubierta hidrófoba para el objetivo y en la Hero 11 Black esta feature se mantiene por la utilidad que ello conlleva: al repeler el agua, evita que esta se quede pegada a la lenta estropeando nuestras grabaciones.

Pero esta apuesta continuista no tiene por qué ser mala: por un lado los accesorios de generaciones anteriores siguen siendo compatibles, por lo que puedes reutilizarlos y por otro, sigue siendo una cámara increíblemente cómoda, robusta y manejable en mano.

Pero esta apuesta continuista no tiene por qué ser mala: sigue siendo una cámara increíblemente cómoda, robusta y manejable en mano

Y la mano es clave: puedes llevarla y manipularla únicamente con una, incluso aunque esta sea pequeña. Sus únicos dos botones tienen el tamaño, dureza y disposición tal que no van a añadir complicaciones en el manejo, que se reducen al mínimo esfuerzo si simplemente quieres grabar (dale al botón de arriba incluso con la cámara apagada). El resto del manejo recae en su pantalla táctil trasera.

¿Qué cambiar de un diseño que ya funciona, es robusta y fácil de usar? Pues quizás, para hacerla más ligera. Pero para quien desee algo más liviano GoPro ya tiene otro as en la manga: la Hero 11 Black Mini, que comparte procesador y sensor con su hermana mayor.

Rendimiento

La Hero 11 Black mantiene el chip de su predecesora, el GP2, y sí, la sensación es estar un poquito sumergidos en el meme de Spiderman. En cualquier caso, este chipset proporciona una experiencia de uso bastante fluida.

Así, navegar por los menús alternando entre las diferentes opciones y configuración resulta ágil. No es tan rápido como la experiencia que ofrece un teléfono de gama alta en su interfaz fotográfica, pero su software es robusto, estable y sin tirones.

La sensación es de estar un poquito sumergidos en el meme de Spiderman

Las experiencia que ofrece la pantalla táctil es en general buena, especialmente a la hora de cambiar de modo. Eso sí, teniendo en cuenta su pequeño tamaño, requiere de cierta pericia y presión en el toque para cosas como cambiar de configuración, por ejemplo la lente, resoluciones y fps.

La interfaz es una vieja conocida entre los usuarios de GoPro – de la Hero 7 en adelante, concretamente – pero si es tu primera vez, no te preocupes: te llevará poco tiempo hacerte con ella, ya que sus menús están bien distribuidos y son claros para que elijas la configuración que te conviene más.

Y si quieres la experiencia simplificada de la GoPro Hero 11 Mini, siempre puedes pulsar el botón con contorno rojo incluso con la cámara apagada para que comience a grabar sin más complicaciones o en Preferencias activar el Modo fácil, donde solo tendrás que elegir entre la máxima calidad o duración de la batería, dejando a la cámara el resto. Eso sí, si apuestas la Hero 11 Black a secas, mejor aprovechar las bondades que ofrece su pantalla a la hora de manejarla para experimentar sobre la marcha.

Modos Secuencia, Fotografía y Vídeo

Aquí sí, llegan los cambios protagonizados por el punto fuerte de esta generación: un nuevo sensor con una relación de aspecto 8:7 y un tamaño de 1/1.9 pulgadas y las puertas que abre. Así, con cámara de acción puedas elegir calidades desde 1080p hasta 5,3K@60fps y captura imágenes con una profundidad de color de 10 bits.

No hay grandes grandes cambios en resoluciones, pero sí que hay mejoras en la calidad de imagen. Si las GoPro se habían ganado cierta fama de grabar vídeos que tienden a pecar de brillantes, con este sensor capaz de procesar colores de 10 bits se traduce en una una entrega de color más realista que nunca: de 16,7 millones de colores de los 8 bits a más de mil millones tonalidades. Quizás no es una spec que aproveche el usuario medio, pero esta mejora es un plus que apreciarán quienes trabajan bajo estos perfiles en postproducción, equiparándose a cámaras "pro".

Además, la tasa de bits máxima ha subido desde los 100Mbps de la Hero 10 Black hasta 120Mbps, un extra que se agradecerá en escenarios complejos. Asimismo también se ha mejorado la exposición automática, logrando así un mejor balance entre altas luces y bajas luces, de modo que tendremos un mejor rango dinámico en fotografía y vídeo. Con todo, ya os adelantamos algo: el ruido se dispara con escenas de alta luminosidad, es decir, esta cámara sufre cuando capturamos imágenes de noche.

La llegada del formato 8:7 recuerda a las cámaras 360 y abre posibilidades de lo más interesantes. Por ejemplo, para usar los vídeos que grabes en redes sociales, algo que resultará especialmente interesante para creadores de contenido (en cuyo caso, además existe un pack Creators Edition (779 euros)). Así, tendrás que grabar en "cuadro completo" y exportar el vídeo vía Quik a otros formatos, como por ejemplo los 16:9 de TikTok o YouTube.

Eso sí, teniendo en cuenta que las opciones de audio se mantienen intactas, es decir, bastante básicas, por lo que si aspiras a un audio de calidad tendrás que invertir en un micrófono o en el módulo multimedia de GoPro. Lo dicho, en ese caso quizás te interese la edición Creators.

Como es habitual, esta GoPro Hero 11 Black cuenta con tres modos: Secuencia, Vídeo y Foto. Asimismo encontrarás diferentes configuraciones predeterminadas por defecto para estos diferentes modos y también crear los tuyos propios. Si no quieres complicarte a ese nivel, simplemente cambia sus valores de forma individual: lente, resolución, velocidad de captura, tasa de fotogramas por segundo, entre otros.

Con Secuencia podrás realizar timelapses mediante TimeWarp (un combo de time-lapse + estabilización HyperSmooth), un modo ideal para inmortalizar una secuencia de vídeo larga, por ejemplo un amanecer o una puesta de sol. Con la Hero 11 Black es posible alcanzar hasta los 5,3K de resolución, logrando resultados de calidad que destacan por su estabilidad, ya que se vale de su estabilización electrónica.

De este modo destacamos su versatilidad, permitiendo incluso capturar un momento concreto a velocidad real con sonido y retornar a la velocidad inicial a nuestro gusto. Además hay nuevos efectos nocturnos como "Estelas de estrellas", "Pinturas de luz", "luces de vehículos", que invitan a experimentar.

Pero el modo estrella por antonomasia de las GoPro es el Vídeo. Aunque lo más ambicioso que alcanza son los 5,3K@60fps, hay otras configuraciones interesantes como 4K@120, ideal para hacer grabaciones a cámara lenta sin perder calidad de imagen o 4K@60fps a 8:7, un formato de cuadro completo con más espacio vertical, por ejemplo para vídeos en primera persona donde se te vea practicando algún deporte.

Bajo estas líneas os dejamos unos vídeos cortos con diferentes configuraciones, escenarios e iluminación:

Otra opción que permite la interfaz de la GoPro Hero 11 Black es elegir diferentes tipos de lente de forma electrónica, ya sea en Secuencia, Foto y Vídeo, siendo en este último modo donde más potencial le vemos. En este apartado también hay novedades respecto a la generación anterior.

Así, encontramos la lente "Gran Angular", que tiene efecto ojo de pez en los laterales de la imagen, la lente "Lineal" que cuenta con un campo de visión gran angular pero sin el ojo de pez (sería algo así como la lente más tradicional), la "Superview" que ofrece un amplio campo de visión y la novedad es "Hyperview", una nueva lente digital gran angular que lleva el Superview al siguiente nivel cogiendo las imágenes en formato 8:7 y las traslada a un formato más inmersivo como el 16:9.

El efecto distorsionador de aumentar el campo de visión genera una sensación de velocidad que, si bien no tiene sentido para todas las ocasiones, resulta muy interesante para grabaciones inmersivas en primera persona.

El bloqueo horizontal por otro lado mantiene el horizonte nivelado, incluso aunque gires la cámara a 360 grados, salvo que grabes en 5,3K@60p o 4K@120p.

Finalmente, con la GoPro Hero 11 Black también podemos capturar fotografías y además en esta generación la resolución ha subido hasta los 27 megapíxeles. Es cierto que no es el punto fuerte de las cámaras de acción, cojas por ejemplo para capturar objetos cercanos o detalles, pero sí que sale airosa a la hora de fotografiar escenarios como los paisajes.

En esta última iteración de la Hero, GoPro ha querido dar más peso que nunca a su aplicación GoPro Quick y de hecho en la oferta de lanzamiento había un descuento de 100 euros para suscriptores.

A características como control remoto de la cámara, acceso a la galería, uso de la nube de GoPro, descargas y un intuitivo pero resultón editor se añade "Highlights" (o Destacados), una función que se vale de inteligencia artificial para analizar las fotos subidas de forma automática, editarlas y montar un vídeo con las mejores tomas.

Respecto a la privacidad, GoPro explica que:

"el motor que genera los vídeos Destacados no almacena ningún contenido del suscriptor ni otros datos personales, y los vídeos solo residen en la nube del suscriptor. El suscriptor puede acceder a los vídeos destacados en la aplicación GoPro Quik, y los vídeos destacados pueden eliminarse si el suscriptor no desea conservarlos. En cuanto a la seguridad, los vídeos destacados automáticos residen en la nube de GoPro del suscriptor y están sujetos a todos los mismos controles tecnológicos y organizativos que el resto del contenido del suscriptor almacenado en la nube de GoPro."

Esta función tiene un potencial enorme para agilizar flujos de trabajo, tanto por la pericia con los retoques como por el análisis de patrones de nuestro comportamiento para por ejemplo, juntar en el vídeo lo que hemos capturado por la mañana y por la tarde. Eso sí, para disfrutar de esta característica hay que pasar por caja: 49,99 euros/año.

Estabilización HyperSmooth 5.0

Uno de los puntos fuertes de la GoPro es HyperSmooth, su tecnología de estabilización electrónica. En la Hero 11 Black dispone de la versión 5.0, cuyo novedad más interesante es que el modo AutoBoost entra en acción de forma automática e "inteligente" al detectar inestabilidad para proporcionar una imagen estable con el máximo campo de visión posible (por eso tiende a acercar el plano). Este "truquito" hasta ahora solo podíamos hacerlo a posteriori con edición, lo que nos ahorra trabajo.

Asimismo la nivelación del horizonte funciona con un giro de 360 grados con la lente digital hasta 5,3K@30 fps. En la práctica, que si quisieras podrías lanzar la cámara al aire mientras graba y el vídeo seguiría siendo estable. Finalmente, también puedes hacer uso de Hypersmooth en más resoluciones, relaciones de aspecto y fotogramas por segundo.

A la hora de activar la estabilización tienes diferentes opciones: la estándar, el modo Boost (máxima estabilización de vídeo con un recorte ajustado) y el "AutoBoost", que al trabajar de forma automática resulta especialmente interesante.

Las versiones anteriores nos dejaron con un gran sabor de boca y este HyperSmooth 5.0 no se queda atrás: sorprende por la estabilidad de los planos incluso aunque cojas la cámara y te eches a correr con ella en la mano. Y si la situación se va a poner "fea", AutoBoost trabaja por ti.

Batería: caliente, caliente

Una de las novedades más útiles para los usuarios de las GoPro es que esta Hero 11 Black incluye dos baterías: la estándar y la Enduro, que en generaciones anteriores tenía que comprarse por separado. Esta batería tiene idéntica capacidad, pero permite grabar más tiempo (un 38% más, según GoPro) y rinde mejor, especialmente en climas fríos, algo que no hemos tenido la oportunidad de probar.

Una de las novedades más útiles para los usuarios de las GoPro es que esta Hero 11 Black incluye dos baterías: la estándar y la Enduro

Con todo, que tenga una batería extra es algo que hemos agradecido cuando nos hemos llevado la cámara de paseo, ya que su pila "vuela", incluso aunque GoPro haya trabajado en el software y mejorado la pequeña pérdida residual que puede producirse por estar apagada. En este sentido, si vais a grabar o manipularla más de un par de horas, mejor llevarse las dos unidades.

En la caja se incluye un cable de carga USB-C / USB-A que puedes conectar directamente a la cámara y cargarla empleando un adaptador que tengas por casa. GoPro recomienda uno de 5V/2A, pero si como yo el que tienes es uno viejo de iPhone de 5V/1A (es lo que tiene que ya no se incluyan adaptadores), el tiempo será ligeramente superior a las tres horas. Eso sí, con un accesorio de carga puedes beneficiarte de su carga rápida y tenerla lista en aproximadamente una hora.

En "el debe" algo que ya estaba presente en la generación anterior: la necesidad de mejorar la disipación de calor. Es preocupante cuánto puede llegar a calentarse esta cámara en momentos de uso prolongado o incluso mientras la cargamos.

GoPro Hero 11 Black, la opinión de Xataka

Que todo cambie para que todo siga igual. Empezamos esta review con una cita y terminamos con otra, esta vez de 'El gatopardo'. Las GoPro son las cámaras de acción más populares del mercado y esto las coloca en una posición privilegiada: son por inercia la primera opción de quien quiere probar este segmento y cuentan con la adherencia de usuarios que ya han probado una.

Pero ni todos somos influencers ni Kílian Jornet. Para el resto, la sensación es que una GoPro Hero 10 o incluso la GoPro Hero 9 pueden ser grandes opciones

En esta situación los cambios cuestan. ¿Por qué hacer un órdago cuando vas ganando la partida? Aunque estéticamente puedes sentir cierta decepción (mismo diseño, mismas* dimensiones, mismo peso) no hay mal que por bien no venga: las GoPro son un producto bien hecho, resistente y fácil de usar. Dar con la tecla no es fácil. Y si quieres algo diferente dentro de la casa, la apuesta de GoPro pasa por diversificar el mercado con la Hero 11 Black Mini, una vuelca de tuerca de bolsillo que apuesta por la simplicidad.

Cambios, haberlos, haylos, aunque quizás no lo suficiente para el gran público. Este nuevo sensor sube las opciones y sube la calidad, lo que hará las delicias de los usuarios más exigentes e intensivos, por ejemplo creadores de contenido con perfil dinámico o deportistas entusiastas de sus hazañas y de la tecnología. Para ellos, esta iteración va a venirles como anillo al dedo. Con la Hero 11 Black, Go Pro probablemente se mantenga en la cabeza de carrera.

Pero ni todos somos influencers ni Kílian Jornet. Para el resto, la sensación es que una GoPro Hero 10 (449 euros) o incluso la GoPro Hero 9 (349 euros) pueden ser grandes opciones que nos satisfagan en la misión de grabar nuestras aventuras bajando el Sella o subiendo la Mesa de los Tres Reyes ahorrándonos un buen pizco.

El dispositivo ha sido cedido para las pruebas por GoPro. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas