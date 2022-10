LG Gram 16Z90Q (2022), análisis: el portátil más increíble solo podía mejorarse con una pantalla externa irresistible

Pocos fabricantes han sido capaces de generar tal aura de admiración alrededor de un solo producto como LG ha hecho estos años en torno a sus portátiles de la familia Gram. Y lejos de estancarse, el LG Gram vuelve a conseguir lo que parecía ya imposible: mejorar.

El LG Gram 16Z90Q llega al mercado en un momento del año ideal para un equipo destinado a ser un elemento de trabajo principal allá donde vayamos sin renunciar en absoluto a una portabilidad como ningún otro portátil puede ofrecer actualmente teniendo en cuenta su gran diagonal. Y para rematar, este año se presenta con un accesorio que nos ha encantado: el LG+View, un monitor externo portátil que le sienta de miedo.

Ficha técnica del LG Gram 16Z90Q



LG Gram 16Z90Q PANTALLA 16.0 pulgadas WQXGA (2560 x 1600px) formato 16:10, IPS LCD, DCI-P3 99% y brillo 350 nits (Antireflejo) PROCESADOR Intel Core i7-1260P de 12.ª generación a 3.4 GHz (Turbo hasta 4.7 GHz) MEMORIA 2x16 GB LPDDR5 (5200 MHz) (soldada a placa) GRÁFICOS Intel Iris Xe ALMACENAMIENTO 1 TB (ampliable hasta 4 TB) CONECTIVIDAD WiFi 6 Bluetooth 5.1 PUERTOS 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A)

2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida (P.D.: 15 W***), Display Port, Thunderbolt 4 integrado

1 x HDMI

1 x Toma auriculares 3.5mm SONIDO Altavoces 2x1.5 W con DTS X Ultra BATERÍA 80 Wh Adaptador de 65 W (carga rápida vía USB-C) OTROS Webcam FullHD Sensor IR (Windows Hello) DIMENSIONES 354.5 x 242.1 x 16.8 mm PESO 1,1 kg SISTEMA OPERATIVO Windows 11 PRECIO 1639 euros





Batiendo récords de peso

Llevo varios LG Gram analizados a lo largo de los últimos años y nunca deja de sorprenderme el poco peso de estos equipos en comparación con su apariencia cuando los saco por primera vez de su embalaje. La primera impresión, aunque ya esperada, es de incredulidad para mi cerebro cuando el dispositivo de generosas dimensiones no casa en peso de ninguna manera con lo que la lógica espera.

Por mucho que sea conocido su reducido peso, el cerebro todavía se sorprende al no relacionar el bajísimo peso del LG Gram con sus dimensiones físicas. Una locura

El LG Gram 16Z90Q con su diagonal de 16 pulgadas es el modelo más equilibrado e interesante de la ya amplia familia de equipos LG Gram para este "inicio de curso" en el mercado de los portátiles para llevar de un lado a otro. Hay también modelos con diagonal de 14, 15 y 17 pulgadas, quizás demasiadas opciones ya, pero a priori esta versión de 16 pulgadas (también disponible en versión convertible como el de 14 pulgadas) es la que mantiene más fresca la idea original de esta familia de portátiles únicos en el mercado.

Por fuera no hay excesivas novedades. Seguimos ante un portátil de corte quizás excesivamente "profesional" en lo estético (aunque se agradece que podamos comprarlo en tonos blanco y negro mate además del soso gris), lo que puede restar interés para cierto tipo de usuarios. Pero esa sobriedad a nivel de diseño se olvida al instante cuando somos conscientes de que, para su diagonal de 16 pulgadas, el peso total del equipo se queda en 1.1 kg.

LG lo consigue reduciendo al máximo las dimensiones (sorprende como veremos lo escaso de los marcos de pantalla o la bisagra invisible) y fabricando carcasa y chasis del equipo en aleación de magnesio y carbono, la cual resulta muy agradable al tacto además de ideal para absorber impactos.

Y aunque en un primer momento nos pueda transmitir algo de sensación de fragilidad el conjunto, básicamente por su delgadez y dimensiones laterales, el equipo es muy resistente, contando con certificación militar STD-MIL 810G para aguantar golpes, presión, humedad y corrosión.

Pese a su poco grosor, el LG Gram 16Z90Q aprovecha el espacio de los laterales para ofrecer una buena conectividad. Tenemos en total cuatro puertos USB (dos USB-C Thunderbolt 4 Gen3 a un lado y dos USB-A 3.2 al otro) junto con una salida HDMI 2.0, puerto de auriculares y ranura para tarjetas microSD 3.0 UHS-I, además de un conector Kensington que no puede faltar en un equipo de trabajo en movilidad muy goloso.

La conectividad inalámbrica pasa por Bluetooth 5.1 y Wifi 6, aunque no hay modelos con opción de datos integrada. Si lo deseamos sí que podemos optar por dotarlo de puerto Gigabit con un adaptador que no viene incluido en el paquete.

También la pantalla mejora para alegría de nuestros ojos

Como me ha ocurrido en generaciones anteriores de esta familia de portátiles Gram de LG, el poco peso del equipo no sería relevante si no fuera porque lo consigue en un portátil que no descuida la diagonal de pantalla.

Este modelo en concreto nos permite trabajar de manera plena con una pantalla de 16 pulgadas con formato que además es de muy buena calidad. No olvidemos que estamos hablando de LG, algo que queda demostrado en este panel LCD IPS con resolución WQXGA (2560 x 1600 puntos) y un brillo máximo de 350 nits que mejora lo ofrecido hasta ahora por esta familia.

La pantalla del LG Gram 16Z90Q ofrece todo lo que le pedimos a un portátil generalista de nivel: brillo, buen tratamiento de los reflejos, nitidez suficiente y riqueza en la reproducción del color

La pantalla mantiene una calidad global muy alta, con nitidez suficiente para la mayoría de tareas dada su diagonal, gran riqueza en la reproducción del color (cobertura del 99% del espacio de color DCI-P3) y un brillo suficientemente alto para lidiar con la mayoría de situaciones de luz ambiente. Eso sí, en exteriores, pese a la cobertura antirreflejos que no penaliza nada la muy buena riqueza de color de este panel, el brillo se queda algo escaso para ofrecer una experiencia plenamente satisfactoria.

También nos encantaría ver una versión de esta familia de portátiles LG Gram con formato de pantalla 3:2 en vez de 16:10.

Pese a lo reducido de los marcos de este LG Gram 16Z90Q en todos sus laterales, la nueva versión 2022 sorprende para bien con la inclusión de una nueva webcam que alcanza los 1080p de resolución incluyendo además sensor IR para identificación biométrica, así como doble micrófono MEMS.

Las mejoras, por pequeñas que parezcan, suman mucho en su conjunto, como pasa con la webcam FullHD con identificación de rostros integrada

La mejora de este apartado hemos comprobado que es muy evidente especialmente en la parte de calidad de imagen, algo que encaja perfectamente con el equipo. "Chapeau" de nuevo a LG con las mejoras traídas a esta nueva versión de su portátil de referencia.

Pese al añadido de la webcam FullHD con IR, el botón de encendido de este LG Gram mantiene el lector de huellas integrado según la ficha técnica del fabricante, pero en el modelo que hemos analizado esta opción no estaba disponible.

Y no nos olvidamos de la tecla de acceso directo a la desconexión virtual de la webcam y el micrófono de una manera rápida.

A nivel sonoro, ya hemos indicado que se incluye toma de auriculares de 3.5 mm. Los altavoces principales, dos de 1.5 W cada uno, vienen con ecualización DTS: X Ultra (la competencia de Dolby Atmos) para conseguir una correcta sensación de sonido envolvente aunque todavía poco apoyada en un refuerzo de graves que es de las pocas mejoras que todavía quedan pendientes en esta familia de portátiles de LG.

Dos pantallas siempre son mejor que una

Además de la renovación interior lógica que veremos más adelante, la novedad más destacada del LG Gram 16Z90Q de este año es que lo hemos podido probar con un acompañante de lo más interesante: el monitor externo Gram +view (16MQ70). Se trata de un periférico original y muy aprovechable en el ecosistema de este LG Gram.

¿Una pantalla externa de 16 pulgadas para un portátil de 16 pulgadas? ¿Estamos locos o qué? Nada más lejos de la realidad. Tiene mucho sentido, es útil y sobre todo, práctico.

¿Quién no ha soñado con trabajar con doble pantalla en su portátil de 16 pulgadas sin que el peso total del equipo llegue a 1.8 kg?

El LG Gram 16Z90Q aprovecha su poco peso para permitir que llevemos el monitor externo a su lado, convenientemente protegido con su funda, y que el conjunto se mantenga de manera sobrada por debajo de 1.8 kg de peso. El sacrificio de perder ese kilogramo de peso del LG Gram bien vale la pena por tener dos pantallas en vez de una ... en movilidad.

La pantalla externa viene con su funda protectora que hace las veces de soporte

La pantalla externa Gram +view se conecta al portátil exclusivamente por USB-C (dispone de dos puertos además de control de brillo físico), recibiendo tanto alimentación como datos. Esta sencillez es clave para que no nos de pereza llevarla con nosotros o usarla todo el tiempo.

Esta pantalla externa replica las características del panel del portátil LG Gram, así que nos encontramos con 16 pulgadas IPS con resolución de 2560x1600 puntos y una muy buena calidad de imagen.

LG Monitor portátil DIS 16 16MQ70 WQXGA IPS Hoy en Amazon por 324,64€

En todo caso, no son las especificaciones técnicas lo que hace realmente interesante a esta pantalla externa sino la versatilidad que nos proporciona y sobre todo, lo bien ejecutada que está la idea de LG tanto en el aspecto de hardware como de software. Y no siempre pasa así con innovaciones interesantes como ésta.

La inteligencia artificial de Mirametrix al servicio del usuario

Poder disponer de una pantalla justo al lado de la de nuestro portátil sin que suponga más mareo que conectar un cable no tiene precio. Bueno, en este caso un poco sí, concretamente los algo menos de 350 euros que cuesta esta LG gram +view.

En realidad nos referimos a que su utilidad, si estás convencido, puede ser muy alta; desde duplicar pantalla para compartir la nuestra cómodamente con otras personas hasta la más habitual de extender el escritorio. Y todo ello, recordemos, sin que el peso total de portátil más pantalla sea de más de 1.8 kg.

La pantalla externa permite su uso tanto en apaisado como en vertical

El funcionamiento de esta pantalla externa no esconde secretos. Viene muy bien aderezada vía software, concretamente con LG Glance gestionado con tecnología de Mirametrix. La suite permite configurar todos los aspectos del funcionamiento de la doble pantalla, especialmente en lo que aplica a la seguridad y privacidad.

Lo más llamativo de su funcionamiento es que, gracias a la webcam, el software es capaz de seguir nuestra mirada y bloquear (desenfocando) la pantalla que no estamos mirando en cada momento. Pero es que además nos coloca el cursor del ratón justo en la pantalla que estamos mirando en cada momento. Lo realiza con cierta velocidad y mucho acierto.

Ese sistema de privacidad ante tanta pantalla abierta a ojos de los demás funciona también cuando usamos exclusivamente el portátil. El funcionamiento es similar pero su objetivo son los mirones tras nuestra espalda. En este caso, ojo con usarlo en entornos con muchas personas alrededor y relativamente cerca porque sería un caos.

Y todo ello es configurable 100% desde una aplicación que admite encenderla y apagarla al instante y que incluye otras ayudas como la pausa automática de un vídeo cuando dejamos de mirar la pantalla o ayudas para el desenfoque del fondo de una videollamada.

Intel pone sus novedades a trabajar para LG

La actualización del interior del nuevo LG Gram 16Z90Q la protagoniza el procesador Intel Core i7-1260P (3.4 Ghz,Turbo hasta 4.7 GHZ, Caché de 18 W) y sus 20W de TDP, segunda generación de la plataforma Intel EVO y que aporta más potencia, poco consumo y mejora gráfica con las Intel Iris Xe.

El LG Gram 16Z90Q solo podemos comprarlo con una configuración. Pero está basada en un Intel Core i7, 32 GB de RAM y una muy rápida unidad SSD que además es ampliable

Esta renovación no admite otra configuración en este modelo de 16 pulgadas que se vende en España, la cual viene completada con 32 GB de RAM soldada (dos módulos LPDDR5 de doble canal 5200 MHz) y la unidad SSD M.2 de 1 TB (NVMe Gen4). Éste último elemento sí que podemos mejorarlo haciendo uso de una segunda ranura M.2 que viene libre y que admite completar la capacidad interna del portátil hasta alcanzar los 4 TB.

Esa unidad SSD NVMe Gen4 es rápida (6400 MB/s y casi 5000 MB/s en modos lectura y escritura) y sirve de apoyo esencial para una experiencia plenamente fluida en el funcionamiento diario y generalista del nuevo portátil de LG, el cual ya incluye Windows 11 y las novedades de software muy interesantes que analizaremos más adelante.

El LG Gram 16Z90Q cumple con creces con su propósito principal, siendo un equipo todoterreno que si bien es cierto que nos hubiera gustado que esperara más para activar los ventiladores, hay que indicar que el nivel sonoro que alcanzan es contenido y además sostenido, sin picos molestos.

El software LG Smart Assistant nos permite escoger entre diferentes perfiles de uso de los ventiladores, así que, si lo necesitamos y no nos preocupa reducir el rendimiento del equipo, podemos optar por un modo completamente silencioso aprovechando la buena refrigeración nativa de la carcasa de aleación de carbono, la cual mantiene temperaturas aceptables, siendo solo muy evidente el calor en la parte superior del teclado, justo en la unión con la pantalla y que coincide con una de las salidas de aire del equipo.

Cuando no limitamos el funcionamiento de los ventiladores, como hacemos al medir el rendimiento bruto del equipo, este LG Gram obtuvo una buena puntuación en los test habituales que pasamos a nuestros equipos portátiles en los análisis.

En Cinebench R20 supero con los 3000 puntos, alcanzando en PCMark Work los 3123 puntos y en Home los 4817. El apartado gráfico agradece las integradas Iris Xe y se nota. En Night Ride de 3DMark este LG Gram superó los 10000 puntos y rozó los 3000 puntos en Fire Strike.

Autonomía superior a las 10 horas reales

Los LG Gram, además de por el poco peso, estos años de vida se han caracterizado a su vez por ofrecer una autonomía de entre las más destacadas del mercado. Esa unión de poco peso y autonomía los puso desde el principio en órbita.

El consumo moderado del panel unido a la eficiencia de los procesadores de Intel resultan una combinación ganadora para la autonomía de este LG Gram 16Z90Q. De entrada tenemos que hablar de una capacidad de batería de 80 Wh repartidas en cuatro celdas.

Aunque LG marca unas cifras superiores a las 16 horas, las condiciones de uso para llegar a esos números no son realistas. Sí es cierto que con muy poco brillo y reproduciendo vídeo sin conectividad podemos superar las 13 horas según nuestras pruebas, pero las cifras que ofrecemos en nuestros análisis se basan en un uso real del equipo lo más cercano posible al que está destinado.

El LG Gram 16Z90Q nos permite trabajar más de 10 horas reales. Y eso, con una pantalla de 16 pulgadas es una alegría enorme

Así, con conectividad todo el tiempo, tareas de ofimática, videollamadas, vídeo y redes sociales en segundo plano, algo de edición de fotos y muchas pestañas en el navegador, el LG Gram 16Z90Q es capaz de ofrecernos de media entre 9 y 10.5 horas de autonomía.

La carga, que es poco más de dos horas se completa, se realiza vía USB-C con un cargador compacto de 65 W que viene de serie.

Teclado amplio y de nivel

Una de las ventajas de los portátiles de diagonal amplia es que admite un teclado grande sin demasiados sacrificios. En este LG Gram 16Z90Q repite el teclado completo con parte numérica algo reducida pero que en todo caso sacrifica algunos elementos clave como el tamaño de la tecla Enter, algo que para algunos usuarios puede ser importante.

El teclado es de tipo chiclet, con teclas grandes y bien separadas, a las que se le da dotado de muy buena estabilización y correcto recorrido para el poco espacio que deja el chasis. Es un teclado bastante sonoro pero muy cómodo, fiable y cierta resistencia.

Se cuenta con retroilumianción de dos niveles activable vía tecla de función o software. La visibilidad con poca luz es excelente y admite un gran trabajo nocturno.

Ocupando prácticamente la mitad inferior de la carcasa interior (en cuanto a altura) tenemos el touchpad, otro elemento que raya a gran altura tanto por su tamaño global como por ser perfectamente preciso y rápido tanto para gestos como para desplazamientos.

LG Gram 16Z90Q, la opinión y nota de Xataka

9,2 Diseño 9,5 Pantalla 9 Rendimiento 8,75 Teclado/Touchpad 9,25 Software 9,25 Autonomía 9,5 A favor No hay un portátil con mejor portabilidad para esta diagonal

Muy buen teclado y touchpad

Muy buena autonomía En contra Una sola configuración donde elegir

Diseño muy sobrio

Sonido por debajo del nivel del resto del equipo



El ordenador ha sido cedido para la prueba por parte de LG. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas