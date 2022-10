Midea S8+, análisis: el nuevo de la clase aspira a ser el mejor robot aspirador de la gama alta en calidad precio

Midea, conocida en España principalmente por grandes electrodomésticos, desembarca en el segmento de los robots aspiradores de gama alta (también han lanzado un modelo más modesto para nuestras fronteras, el M7 Pro robot vacuum) por la puerta grande: con un robot con navegación inteligente, fregado vibrante y una base que vacía su depósito. Hemos probado a fondo el Midea S8+ y esta ha sido nuestra experiencia

Ficha técnica de la Midea S8+

Midea S8+ Tamaño 35 cm diámetro Navegación LDS Láser (Sistema de navegación NaviPolaris 3,0) Potencia 4.000 Pa Capacidad Batería 5.200 mAh Conectividad y asistentes de voz Sí. Compatible con Google Assistant y Alexa Filtro Triple: nylon, esponja y de alta eficiencia Otros Fregado con vibración de 500HzBase autovaciado Precio 499 euros

Un diseño estándar pero premium

Son novatos en este segmento en el mercado español, pero no en el sector, y se nota: su saber hacer y experiencia quedan patentes a primera vista: el Midea S8+ cuenta con un diseño clásico pero de lo más premium.

Así, cuenta con un acabado negro mate bastante sufrido ante la grasilla de los dedos y detalles en plateado. No es que le pidamos a un robot aspirador que sea bonito, pero teniendo en cuenta lo que ocupa, se agradece.

Porque hay que tener en cuenta que el aspirador no llega solo: cuenta con una base autovaciable de esas que ya hemos visto en las Roomba, Conga o Roborock. A su favor, es moderadamente compacta y discreta, pero ocupa lo suyo. Además ten en cuenta que necesitarás dejar al menos medio metro a cada lado y 1,5m enfrente para que salga.

De la base poco que comentar más allá de que es una columna con una tapa donde hay una luz blanca que brilla permanentemente para indicar que está todo Ok. Si abres la tapa donde está colocada y que alberga la bolsa donde se deposita la suciedad (de 2,5L de capacidad), la luz se tiñe de rojo. Hasta aquí, todo muy intuitivo.

Vamos a echar un vistazo a las diferentes caras del robot, que tiene la clásica forma de cilindro achatado:

En la parte superior cuenta con dos botones, uno para ponerlo en marcha de forma manual y otro para mandarlo a la base. Asimismo cuenta con la típica "txapela" donde se integra el visor láser y una tapa. Una vez abres esta tapa, accedes al depósito de sólidos y a los agujeros para resetear y configurar el Wi-Fi.

En el lateral encontramos el habitual parachoques en la parte delantera y el depósito de agua para fregar en la trasera. Este depósito es translúcido, por lo que se ve la cantidad de agua, y tiene una pestaña para extraerlo cómodamente.

En la parte de abajo cuenta con dos grandes ruedas para desplazar el robot y una omnidireccional para cambios de direcciones, sensores de desnivel, dos huecos para incrustar la pletina de fregado y finalmente, los cepillos de limpieza. Concretamente, dos cepillos laterales y un rodillo central con hileras de cerdas enrolladas de dos grosores y materiales diferentes. No son de goma, que es lo mejor para lidiar con pelos, pero no se limita a unas cerdas sin más.

En la caja viene un accesorio extra compuesto de un depósito de agua y una mopa especial para fregar por vibración que puedes sustituir por la que viene por defecto (que friega simplemente rozando la mopa). Resulta cuando menos curioso que Midea haya apostado por incluir dos accesorios fregadores en lugar de haber optado únicamente por el que emplea vibración, que teóricamente debe ser más efectivo a la hora de retirar manchas.

Tanto robot como base están hechos de un plástico robusto con acabados de calidad, a prueba de los inevitables golpes que tarde o temprano se llevan aparatos que viven en el suelo sorteando obstáculos.

Navegación: (normalmente) sale airoso

Hoy en día lo de "navegacición inteligente" está, valga la redundancia, a la orden del día. Las apuestas de los fabricantes se dividen entre una cámara, un visor láser o, en algunos modelos más premium, una combinación de ambos para incorporar el reconocimiento de objetos. Este Midea S8+ apuesta por un LDS, un sistema plenamente consolidado para optimizar la navegación que ofrece unos resultados bastante buenos.

Como siempre, la recomendación general para no llevarnos disgustos y mejorar la limpieza es despejar el área. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica: es relativamente habitual que se nos queden algunas zapatillas con sus respectivos cordones colgando, cables, etc. Así que nosotros lo hemos probado a pelo, es decir, con la casa tal cual. Y aquí tenemos buenas y malas noticias.

Si dejas el área despejada, lo más normal es que este robot aspirador limpie toda la casa de forma rápida y eficiente

Comenzamos por las buenas: es capaz de recorrer un piso de 55 metros cuadrados en aproximadamente 20 minutos, lo que es bastante rápido. Tanto visualmente como a través de la aplicación – donde encontrarás un mapa de tu hogar con la trayectoria que sigue el robot – puedes comprobar cómo limpia habitación por habitación de forma metódica cubriendo primero el perímetro y luego haciendo un zigzag. Hasta aquí, todo bien.

Pero en cuanto llega a una cortina que llega al suelo o se topa con cables, comienzan los problemas: se los traga, así que mucho cuidado con eso, porque puede romper textiles o estropear cables y por supuesto, en el proceso se queda atascado, por lo que no concluye la limpieza. Asimismo y como es habitual, no va a pasar entre las sillas del comedor y otros espacios moderadamente estrechos por los que cabe justito. Ambos problemillas son relativamente frecuentes en aspiradores con LDS, pero hay otro más inexplicable: de vez en cuando se deja alguna habitación sin limpiar o la deja a medias sin motivo aparente.

En definitiva, si dejas el área despejada, lo más normal es que este robot aspirador limpie toda la casa de forma rápida y eficiente. Además, desde la aplicación puedes seleccionar zonas y habitaciones, lo que resulta muy útil por ejemplo cuando acabas de ducharte y has dejado el baño mojado y lleno de pelos o después de una comida en el comedor.

Limpieza: más que innovación, efectividad

Al margen de la obviedad de que aquellos sitios por los que el Midea S8+ no pasa, lógicamente no limpia, es momento de repasar qué tal se desenvuelve con la suciedad. Atendiendo a su ficha técnica, este robot tiene una capacidad de succión de 4.000 mAh y un accesorio fregador que vibra, por lo que sirve tanto para aspirar como para fregar. Además puede hacer las dos tareas simultáneamente.

Desde la aplicación podemos elegir cuatro niveles de aspiración (silencioso, dedicado, estándar y fuerte), dos modos (limpieza eficiente y limpieza fina) y cuatro niveles de velocidad del flujo de agua para el fregado (en seco, velocidad baja, estándar y alta). Asimismo, dispone de un modo alfombra y la activación de la vibración en el fregado. Finalmente siempre te queda la opción de seleccionar más pasadas

Mi casa es pequeña, somos dos personas y no tenemos mascota, por lo que esencialmente se enfrenta a pelos, polvo, migas y bastante arena (jugamos a pádel). En general, con el modo medio es suficiente para retirar la gran mayoría de suciedad presente en el suelo.

Normalmente se puede establecer cierta relación cualitativa entre el ruido y la potencia de succión (un modo más potente suele implicar más ruido), pero sorprendentemente el Midea S8+ suena muy parecido uses el modo que uses.

Tanto la calidad de aspiración como de fregado son altas, estando limitadas por su navegación

En cuanto al modo alfombras, si está activado aumenta la potencia (si no está funcionando ya al máximo) para una mayor succión de la suciedad incrustada dentro de los tejidos. Este cambio puede apreciarse por el ruido, especialmente si está funcionando a modo silencioso. En cuanto a resultados, sirve para una limpieza de mantenimiento, pero si la agitas después descubrirás que sigue conteniendo algo de polvo y suciedad, por lo que es recomendable limpiarla de forma manual de vez en cuando.

Un dato curioso: según la ficha técnica la pletina de fregado con vibración dispone de "función de esterilización de agua electrolítica", que esterilizaría el agua mediante electrólisis. ¿Para qué? En teoría (no hemos podido comprobar a nivel cualitativo el grado de esterilización), el agua empleada para la limpieza del suelo sería casi pura, con una cantidad de minerales y gérmenes especialmente baja.

Por un lado, se reduce el riesgo de obstrucción de canalizaciones o posibles marcas de sales, por otro lado se minimizaría el riesgo de contaminación en caso de que tuviera microorganismos. En la práctica, quizás preferiría que en lugar de esta función, incluyese algún detergente apto para limpiar el suelo.

En cuanto al fregado, el modo que me ha parecido especialmente útil es el alto con el accesorio de vibración. Si te duchas y dejas el suelo con algunas gotas, basta con la mopa estándar humedecida para limpiarlo, pero si quieres eliminar pequeñas manchas secas, la acción del agua junto al movimiento de la mopa consigue unos resultados sorprendentemente efectivos respecto a la tónica usual de estos aparatos. De hecho, es de los robots aspiradores que mejor friega.

Resumiendo: tanto la calidad de aspiración como de fregado son altas, estando limitada por su navegación: si no pasa por un lugar, obviamente no va a limpiarlo, así que de nuevo: mejor asegurarse de que el área está despejada.

Autonomía:y dura, y dura, y dura...

La batería integrada en el Midea S8+ es de 5.200 mAh y desde ya os puedo decir que da la talla para casas grandes: usando el modo más potente ha sido capaz de limpiar mi casa cinco veces seguidas. Tanto es así que este robot aspirador me ha recordado por momentos al conejito de Duracell de mi infancia millennial.

O lo que es lo mismo, que podría lidiar con inmuebles de más de 200 metros cuadrados sin problema, por ejemplo pisos grandes u hogares de varias plantas (la app admite guardado de hasta 3 mapas).

Este robot aspirador me ha recordado por momentos al conejito de Duracell de mi infancia millennial

En este sentido me ha sorprendido gratamente la autonomía de su batería ya que comparte mAh con otros modelos de la competencia, pero no todos la optimizan igual de bien. Del mismo modo y gracias a que su sistema de navegación es eficiente y rápido, consigue esa limpieza x5 de mi casa.

De todos modos esta orientación de autonomía es un caso extremo aplicando las condiciones más desfavorables pero no siempre tiene que ser así, ya que es probable que no siempre necesites la máxima potencia, por lo que la autonomía de la batería todavía puede ser más alta al usar un modo menos exigente energéticamente hablando.

En cualquier caso, si en un momento determinado el robot se queda sin batería para continuar (algo que puedes visualizar en el mapa) la misión de limpieza en el que está inmerso, volvería hasta la base para cargarse para continuar en el punto que lo ha dejado.

Cómo es la aplicación

Si en el resto de los apartados este robot aspirador ha conseguido al menos un notable alto, en el de la aplicación la nota baja. Si bien es cierto que la conexión es rápida y estable entre el teléfono y el dispositivo, la interfaz no es la más depurada y moderna del mundo precisamente.

La experiencia es fluida, pero a veces la app se queda "pegada"

Lo que ves en la primera pantalla se corresponde con la pantalla principal del dispositivo, donde podrás elegir los modos de aspiración y fregado, las zonas de limpieza, número de pasadas, activar el modo alfombras, mandar el robot a la base, delimitar zonas prohibidas o datos de estado como la batería restante.

Esto es lo que más he usado y en general la experiencia es fluida, pero a veces la app se queda "pegada", por ejemplo cuando vas a elegir áreas de limpieza concretas. Si la limpieza es completa no hay problemas, pero si quieres limpiezas localizadas, es habitual experimentar algún error que imaginamos puede solventarse con próximas actualizaciones.

Si accedes a los Ajustes (en los tres puntitos de la parte superior derecha), podrás guardar mapas, configurar la frecuencia de limpieza del depósito automatizada (por defecto, cada ciclo), controlar el robot de forma manual, programar limpiezas, cambiar el idioma del robot y sus mensajes orales, activar el modo "No molestar", ver el deterioro de los consumibles, visualizar la información del dispositivo, leer el manual y la ayuda o reestablecer el dispositivo.

Mantenimiento

Tanto en el manual de más de 150 páginas como en la aplicación vas a encontrar tanto las instrucciones de uso como las operaciones de mantenimiento más habituales y su frecuencia recomendada. Aquí nos ceñiremos a los aspectos más llamativos que nos ha tocado hacer.

Lo primero que queremos resaltar es que este robot aspirador viene bien surtido de recambios: cepillos laterales, un par de bolsas, otro filtro, para que tengas Midea S8 para rato.

En estos 21 días probado la Midea S8+ (sin ser yo Samantha Villar) las principales tareas de mantenimiento por las que me he preocupado están relacionadas con el fregado, como llenar el depósito de agua y de limpiar la mopa (a mano). Hay bases que hacen ambas operaciones por ti, pero no es el caso de esta. No es mucho trabajo, pero si eres una persona ocupada o perezosa, se agradece que el proceso sea cuanto más automático, mejor.

Lo que sí hace cada vez que retorna de sus misiones de limpieza es vaciar el depósito de sólidos. No obstante, también puedes configurar la frecuencia de vaciado para reducirla. Después de este tiempo, la bolsa que almacena la suciedad sigue bastante vacía, algo normal teniendo en cuenta que tiene 2,5L de capacidad (como aproximación, la de los Roborock también es de 2,5 litros y en teoría da para unas siete semanas).

En cualquier caso, llegado el momento solo abría que abrir la tapa y tirar de la pestaña que libera y cierra la bolsa simultáneamente para un contacto mínimo con polvo y otra suciedad, lo que resulta muy práctico si tienes problemas de alergias.

Asimismo de vez en cuando conviene levantar la tapa del robot, coger el accesorio de limpieza y retirar los pelos que se quedan enredados en el rodillo central, verificar que las pletinas de carga de la base no se cubren de polvo y retirar pelos de las ruedas.

Midea S8+, la opinión de Xataka

Otro actor más suma a esta función coral de lograr el mejor robot aspirador y con esta contribución ganamos todos. Midea es un gigante chino en la industria del pequeño y gran electrodoméstico con más de medio siglo a sus espaldas y su experiencia queda patente en este S8+, que parece más un producto consolidado que una de las primeras incursiones en el sector.

Más allá de la innovación que constituye la esterilización en el fregado – una característica que no podemos comprobar pero que constituye un plus, ya que a priori higienizaría el fregado –, su punto fuerte es que puntúa alto en todo lo que puedas pedirle a un robot aspirador.

Su punto fuerte es que puntúa alto en todo lo que puedas pedirle a un robot aspirador

No es imperdible pero navega bastante bien, su capacidad de succión y fregado son solventes para el mantenimiento del día a día, el manejo desde la aplicación es fluido y la base de carga evita que tengamos que estar pendientes del depósito. Pero lo mejor de todo es el precio: da una vuelta de tuerca para apretar a sus rivales.

No obstante, hemos de considerar que ese es el precio de venta a través de AliExpress y no de otros canales de distribución más clásicos y que todavía le quedan aspectos por mejorar como esa aplicación y sus actualizaciones, pero es un comienzo de lo más prometedor, toda una declaración de intenciones.

Porque si el Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S es el bueno, bonito y barato del sector, este Midea S8+ es el que se lleva el gato al agua en la gama alta.

