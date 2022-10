Sony Xperia 5 IV, análisis: el espíritu de los Xperia sigue más vivo que nunca (y libre de fantasmas)

Impasible ante el rumbo del mercado, sus giros diabólicos y todo lo demás. Así se muestra año tras año Sony cuando nos referimos al mundo del smartphone.

El nuevo Sony Xperia 5 IV es probablemente el Sony Xperia reciente más auténtico al mismo tiempo que nos ha demostrado que no quiere darse por vencido en el gran campo de batalla actual: la fotografía. Su gran secreto no es otro que hacernos sentir que tenemos una cámara Alpha de la marca en las manos usando un diseño verdaderamente único en el catálogo de móviles de gama alta actual.

Ficha técnica del Sony Xperia 5 IV



Sony Xperia 5 IV pantalla OLED 6,1" 21:9 FHD+ 120Hz HDR Gorilla Glass Victus procesador Snapdragon 8 Gen 1 (4 nanómetros) memoria 8 GB almacenamiento 128 GB Ampliable con microSDXC de hasta 1 TB cámara delantera 12 MP 1/2,9" cámaras traseras 12 MP 1/2,5" f/2.2 (16 mm) 12 MP 1/1,7" f/1,7 (24 mm) 12 MP 1/3" f/2,4 (60 mm) conectividad USB-C conectividad inalámbrica 5G Wi-Fi 6e Bluetooth 5.2 sistema operativo Android 12 sensores Lector de huellas lateral, acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio, brújula y sensor de proximidad batería 5.000 mAh Carga rápida 30 W Carga inalámbrica Carga inversa dimensiones 156 X 67 X 8,2 mm Protección frente al agua IP65/68 peso 172 g precio 1049 euros

El Sony Xperia compacto de siempre

Aunque muchas marcas presuman de ofrecer algo diferente en términos de diseño en sus smartphones, muy pocos, pero de verdad que muy pocos smartphones actuales pueden decir sin ruborizarse ni mentir descaradamente que ofrecen algo diferente.

El último clásico, como diría Loquillo

El Sony Xperia 5 IV, con su diseño muy estrecho, su pantalla "contenida" y líneas plenamente rectas lo consigue. No gustará a todo el mundo que no haya tenido un Xperia en las manos antes su formato muy alargado y estrecho o lo regular en las formas, pero no cabe duda de que no es un smartphone al uso a nivel de diseño.

Quizás aquellos con manos especialmente grandes se noten extraños escribiendo en una pantalla estrecha, pero es fácil acostumbrarse gracias a lo preciso que es el toque táctil sobre la misma y la buena respuesta vibratoria.

Que sea un smartphone muy estrecho y ligero hace que su uso para tomar fotos o grabar vídeo sea cómodo y seguro

Sin dejar de lado lo que lo hace especial, el nuevo Sony Xperia 5 IV mejora al tacto gracias a sus bordes biselados de forma muy sutil pero suficiente para resultar una delicia en mano.

A esa comodidad en mano contribuye desde el peso de solo 172 gramos hasta la mejor integración del marco de aluminio con la pantalla y parte trasera del teléfono, la cual está fabricada en cristal con protección Corning Gorilla Glass Victus.

Esa trasera de cristal, con acabado de tipo mate en el tono negro que hemos probado nosotros, es asombrosamente resistente a las huellas o suciedad. En el día a día y sin situaciones extrañas, es muy difícil que quede alguna pista de que lo hemos tenido entre las manos o agarrado.

Y en todo caso podremos limpiarlo si así lo deseamos pues este Sony Xperia 5 IV es resistente al agua (certificación IPX5/IPX8).

Tampoco decae Sony en otros aspectos de diseño que ya han quedado asociados a los Xperia y que son bastante acertados. Desde el mantenimiento del puerto de auriculares pasando por el botón físico para disparar con la cámara, el botón de inicio con lector de huellas perfectamente situado a la altura del pulgadas o incluso la bandeja para tarjetas (SIM doble que incluye eSIM y microSD) que no requiere de accesorio para ser extraída.

El Sony Xperia 5 IV no solo mantiene el puerto de auriculares o el botón físico de cámara sino también el LED de notificaciones

Respecto a la identificación biométrica, se mantiene exclusivamente el lector de huellas en el botón de inicio, por lo que queda en ese aspecto muy lejos de la competencia. Además, aunque su situación es ideal, no estamos ante un lector de huellas de los más rápidos a este lado del Segura.

Como curiosidad y para aquellos especialmente conciénciados con el uso justo de materiales para el empaquetado del producto, hay que mencionar que el Sony Xperia 5 IV no incluye elemento accesorio alguno. Solo lo esencial.

La caja es de las más compactas que hemos visto para un smartphone de gama alta, no incluye plástico en el embalaje y viene sin cargador ni cable.

Todo pantalla ... literalmente

Algo que nunca es negociable en los Sony Xperia es la pantalla. Es su apuesta principal desde el origen de los tiempos y en este modelo Xperia 5 IV, se ha elegido un panel de 6.1 pulgadas de tipo AMOLED y con frecuencia de refresco de 120 Hz, que lamentablemente se mantiene fija y no es de tipo adaptativa, por lo que solo hay opciones de colocar manualmente o los 120 o los 60 Hz.

Los marcos, especialmente el superior, no es algo a lo que nuestra vista esté ya acostumbrada

La resolución es FHD+ (2520x1080 píxeles), una de las diferencias con los modelos de la marca todavía más ambiciosos (y caros), pero en todo caso escoge el formato 21:9, 100% pensado para consumo de contenidos.

El Sony Xperia 5 IV sube de nivel su pantalla tanto en el apartado de brillo como en el de calibración. Pero se deja por el camino optar por una tasa de refresco adaptativa

Sin embargo, lo más interesante de esta pantalla es que da un salto de calidad a nivel de brillo, alcanzando los 1000 nits e incluyendo certificación HDR10 y cobertura completa del espacio de color BT.2020 en el modo Creator, el cual podemos configurar para que se active según la aplicación que estemos usando.

Si optamos por mantener el modo de imagen estándar, su calibración también es excelente, pudiendo en todo caso ajustar manualmente el balance de blancos tanto en los modos predefinidos como directamente modificando los colores RGB.

La pantalla, como buen panel AMOLED, ofrece un modo Always Display que me ha resultado discreto por las opciones que nos da de personalización, así como trucos bastante útiles como la retroiluminación inteligente para mantener la pantalla activa cuando, aunque no estemos interactuamos con ella físicamente, sí que la sostenemos con la mano.

No notch por aquí, no notch por allá

Si al mirar la pantalla del Sony Xperia 5 IV algo te ha parecido extraño, no te asustes. Quizás no te habías dado cuenta pero si te indico que este Xperia 5 IV no tiene notch seguro que ahora sí la miras con otros ojos.

Otra de las tendencias que Sony no ha adoptado ha sido la del notch. Aquí se mantiene la cámara fuera de la pantalla, lo que se agradece en la reproducción de contenido

El Sony Xperia 5 IV mantiene un marco superior muy reducido donde da cabida a la cámara frontal y diferentes sensores.

Ese foco casi obsesivo por ofrecer un smartphone en el que la experiencia multimedia esté por encima de todo también alcanza al apartado sonoro, donde hay aportación de Dolby Atmos.

El Sony Xperia 5 IV mantiene los altavoces estéreo colocados en los marcos superior e inferior, lo que beneficia mucho al sonido que obtenemos directamente del terminal cuando no usamos auriculares.

El efecto envolvente está bastante logrado por lo equilibrado del reparto de potencia entre los dos altavoces y la separación de los mismos por el formato tan panorámico de la pantalla. Pero no es el smartphone que más nos ha sorprendido a nivel sonoro este año.

Potencia bajo Android 12

No hay excesivas sorpresas a nivel de hardware en este Sony Xperia 5 IV. El procesador es el Snapdragon 8 Gen 1 acompañado por 8 GB de memoria RAM y memoria interna de 128 GB que, aunque podemos ampliar con tarjetas microSDXC, se queda corta para un terminal de esta gama.

Tampoco hay novedades en cuanto al comportamiento de este procesador en un cuerpo que, ya en generaciones anteriores, se ha mostrado excesivamente sensible al calentamiento interno por el poco empeño de Sony en solucionar este asunto.

Que nada más activar la cámara ya se nos avise de que el calor excesivo no es complicado de alcanzar y que entonces algo tan esencial en un smartphone como la función de toma de imágenes no se pueda usar no es una buena carta de presentación.

Sony tiene una gran asignatura pendiente con sus gama alta: la refrigeración del terminal

Hasta que eso ocurre, el Sony Xperia 5 IV cumple como un terminal de funcionamiento plenamente fluido, apoyado en los 120 Hz que debemos activar de manera manual y que se notan especialmente cuando nos movemos por la interfaz del terminal.

Reducción del rendimiento en prueba de 20 minutos

Pero, como era de esperar, cuando queremos que el procesador de este Sony Xperia ofrezca todo lo que es capaz de hacer, aparece el maldito sobrecalentamiento del equipo. Es apreciable muy fácilmente en la carcasa y aunque no nos impide usar el terminal, es incómodo.

Además, provoca que el rendimiento cuando jugamos o queremos mantener un rendimiento sostenido quede algo mermado y que incluso la alta tasa de refresco de 120 Hz quede suspendida hasta nueva orden del sistema.

También es cierto que esta situación se ha presentado básicamente en exteriores con días calurosos ya de por sí.

En cuanto a rendimiento bruto, las cifras de nuestras pruebas con benchmarks se mantienen en márgenes esperados, como podemos ver en la tabla siguiente:



XIAOMI 12T Pro Samsung Galaxy S22 Ultra OnePlus 10T Sony Xperia 5 IV Procesador QUALCOMM SNAPDRAGON 8+ GEN 1 EXYNOS 2200 QUALCOMM SNAPDRAGON 8+ GEN 1 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 RAM 8 GB 12 GB 10 GB 8 GB GeekBench 4054

1269 3574 1171 3397 1068 3408 1205 PCMArk 9242 14043 16765 14.795 3Dmark wild life - - 10234 Maxed Out

Apostándolo todo a las aplicaciones de vídeo y fotografía

Este Sony Xperia 5 IV se presenta en sociedad con un Android marca de la casa, que no es otra cosa que la versión 12 pero personalizada lo justo y necesario, además de con los servicios y aplicaciones específicos de la propia marca que, al contrario que otros fabricantes, no duplican funcionalidades de Android sino que ofrecen un extra muy bien implementado y ambicioso.

La capa de Sony viene con un par de aplicaciones ya preinstaladas, pero son muy pocas. Lo que sí que nos encontramos es el paquete completo de añadidos de Sony asociados con la imagen y el vídeo. Ahí tenemos apps como Cinema, Video o Music Pro, así como Bravia Core.

En el caso de las tres primeras, la idea es hacernos sentirnos cerca de lo que se encontraría un profesional a nivel principalmente de interfaz cuando quiere trabajar de manera más seria con vídeo y audio. Pero por muchas opciones que se den, al final las diferencias las marca el tamaño de pantalla para trabajar. Quizás demasiado específico para un terminal de estas dimensiones.

También hay sitio para el juego en el toque diferenciador de Sony. Con Game Enhancer, el fabricante japonés añade un modo con añadidos que centran la experiencia en el juego además de incluir ayudas para tareas habituales como realizar capturas de pantalla mientras jugamos, mejorar el sonido o permitirnos realizar un streaming de vídeo directamente en Youtube.

Otros añadidos más centrados en la experiencia son la multipantalla, bastante integrada y potente, así como el panel lateral de acceso directo a aplicaciones y funciones del teléfono.

Gran batería con carga inalámbrica incluida

Sin que el grosor, tamaño y peso se desmadren, el Sony Xperia 5 IV apuesta por una batería de muy buena capacidad: 5000 mAh. Incluye además como novedad la posibilidad de la carga inalámbrica.

Tras nuestras propias pruebas durante un par de semanas, este Sony Xperia 5 IV también ha demostrado tener mucho del espíritu Xperia en el apartado de batería, donde "los más viejos del lugar" recordaremos que esta marca era sinónimo de diferenciación en autonomía.

En este caso no se separa demasiado de la media de la gama alta a la que pertenece pero podemos decir que es un comportamiento muy notable. En nuestras pruebas hemos promediado más de 34 horas de autonomía con entre 8 y 9 de ellas de pantalla. Dos días de uso sin problema.

Como ya hemos adelantado, este Sony Xperia 5 IV viene sin cargador ni cable en la caja. Es compatible con carga rápida de hasta 30 W, así que debemos tener un cargador compatible en casa o adquirir uno nuevo aparte.

El tiempo de carga no es asombroso pero sí suficientemente corto para su capacidad de batería. En nuestras pruebas, desde el 5% de batería, con wifi activa y notificaciones, alcanzó el 50% de carga en 36 minutos. Para la carga completa tuvo que pasar algo más de una hora y cincuenta minutos.

Como ya pasaba en generación anteriores del Xperia, Sony prima siempre una larga y útil vida de su batería a una carga de infarto. Para conseguirlo nos da bastantes opciones en la configuración, incluyendo un modo automático de cuidado de la batería.

Una triple cámara para pasar tiempo con ella

Muy grata sorpresa la que me he llevado con la cámara de este nuevo Sony Xperia 5 IV. El quiero y no puedo (básicamente por el trabajo de procesado discreto) de años anteriores parece por fin revertido en su totalidad y podemos afirmar que estamos ante una generación que cumple con creces y además nos hace pasarlo bien. Si el calor nos deja.

La base fotográfica del Sony Xperia 5 IV es un sistema de triple cámara con un sensor principal de 12 MP como protagonista destacado pero bien acompañado por un ultra angular y un zoom 2.5x, ambos con la misma resolución de 12 MP.

La experiencia en resultados y ejecución de la cámara del Sony Xperia 5 IV ya está al máximo nivel

De manera más específica, estos son los tres sensores con los que contamos en el Xperia 5 IV:

Sensor de 12 MP (1/1.7") con f1.7, longitud focal de 24 mm y campo de visión de 82º.

Sensor de 12 MP (1/2.5") con f2.2, longitud focal de 16 mm y campo de visión de 124º.

Sensor de 12 MP (1/3.5") con f2.4, longitud focal de 60 mm y campo de visión de 40º.

Una cámara Alpha en las manos

Si el botón físico que mantiene en su lateral este Sony Xperia 5 IV para que usemos la cámara de manera rápida y fiable no es suficiente pista para que el usuario entienda que la fotografía es algo serio en este smartphone, Sony hace una apuesta ganadora en la interfaz de la cámara.

Con mucha diferencia estamos ante la más completa del mercado desde el inicio. La experiencia se acerca muchísimo más a la de una cámara de objetivos intercambiables que a la de un smartphone.

Partiendo del modo básico, que tiene una apariencia más clásica, podemos pasar con un solo toque a los modos manuales, los cuales podemos escoger basándonos en una evocadora interfaz de rueda que nos traslada a la pantalla de la familia de cámaras Alpha de la marca japonesa.

En esta interfaz podemos optar por un modo Auto que se encarga de ajustar parámetros básicos dependiendo de la escena, pero donde el usuario todavía tiene cierto control de aspectos como el punto de enfoque (amplio o centrado) o su tipo, así como optar por disparar en jpeg, RAW o ambos formatos simultáneamente. Y todo ello de una manera ágil y sin retrasos.

Si seguimos girando la rueda de modos ya nos podemos afianzar como fotógrafos potenciales con las opciones que nos dan los modos manuales, desde el completo hasta los que van ajustando otros parámetros mientras nosotros ajustamos la velocidad de obturación, ISO y demás.

Si bien la interfaz profesional es un goce para el usuario que quiere ir más allá con la fotografía, echamos de menos modos más intuitivos como el de retrato o HDR en la interfaz más simple

Esta completa puesta en escena sea queda del lado de lo "profesional", y Sony olvida algo que también gusta mucho, como son los modos de uso predefinidos que cualquier usuario ya busca de manera intuitiva en la cámara de tu smartphone. Hablamos de un modo noche, retrato y similar.

En su interfaz solo hay sitio para los modos destinados a la fotografía panorámica y la creativa o para controlar el bokeh, término que el usuario medio puede que no acabe de asociar tan directamente a un modo retrato clásico.

Como hemos adelantado, esta complejidad de interfaz en cuanto a opciones (es bastante intuitiva a la hora de sacarle partido) no afecta a la velocidad a la que se toman las fotografías o nos movemos por la pantalla. Todo es plenamente fluido y ágil.

Y pese a la advertencia de calentamiento por parte de la interfaz de cámara, en interiores o con temperaturas ambientes no muy altas, no hemos tenido reinicio ni cierre alguno.

Fotografía de día

Recurriendo al sensor principal y con la luz del día facilitando las cosas, el Sony Xperia 5 IV resulta ser un teléfono muy fiable y consistente al hacer fotos. Es rápido ya sea usando el botón sobre la pantalla o el fabuloso elemento físico del lateral.

Ñam

Disparo en interior con contraluz y modo automático

Recorte 100% de foto en automático de día

Las fotografías diurna presume de buen detalle, procesado equilibrado y fiel reproducción del color. Lo hace además con una muy buena ejecución del HDR, que sin botón directo, entra en juego cuando el terminal lo cree conveniente. Y salvo algún error puntual (donde apreciamos una pérdida de nitidez importante), siempre escoge el camino correcto para mejorar la foto, equilibrando la información tanto en sombras como en zonas con potencial para quedar quemadas.

Situación compleja para el HDR y se nota en pérdida de detalle en determinadas zonas

Si pasamos al gran angular, se mantiene similar apreciación que con el sensor principal, salvando las distancias respecto al nivel de detalle, especialmente en los extremos, donde es muy fácil incluso sin recortar la imagen, encontrar errores comunes en este tipo de lente. Pero para fotografía de redes sociales es perfectamente válida su aportación.

Rango de trabajo del Xperia 5 IV: arriba sensor principal, abajo (izquierda) gran angular y abajo (derecha) zoom 2.5X

El último salto de cámara que podemos hacer de manera natural con el Sony Xperia 5 IV es disparar con un zoom 2.5x. Sin que destaque en exceso, sí que es un zoom muy válido y que nos da un juego muy interesante para fotografía callejera y centrado en los detalles.

Disparo de objetos en movimiento con el zoom 2.5x

Recorte 100% del zoom 2.5x de día

Llega la noche y siguen las buenas noticias

Los Sony Xperia llevan unos años con un buen comportamiento cuando la luz escasea. Con el gran avance que ha dado la marca a nivel de procesado, cuando llega la noche, tanto las fotografías con el sensor principal como con el zoom 2.5X e incluso el gran angular de este Sony Xperia 5 IV son equilibradas en detalle/ruido, muy naturales y sin errores ni en color ni exposición descompensada.

Interior modo automático

Y todo ello sin que exista un modo noche como tal ni haya ralentización en el disparo. A veces, dejar todo en manos de la cámara no es mal plan.

Zoom 2.5X en interior

Disparo con el gran angular en modo automático

Zoom 2.5X de noche en modo automático

Cámara secundaria

En la cámara secundaria también tenemos un gran salto de calidad tanto sobre el papel como en la realidad, donde predomina un buen nivel de detalle y naturalidad. Disponemos como materia prima de un sensor de 12 MP (Sony no quiere que nos compliquemos con muchas cifras) con tamaño 1/2.9", apertura f2.0 y campo de visión de 83º.

Dos selfies (el de en medio con modo bokeh activado) y un "retrato" de regalo a la derecha

En cuando al vídeo, Sony sigue dando mucho margen para la creatividad con un vídeo con resolución máxima 4K a 30 fps y una estabilización que, aunque correcta, no está a la misma altura que lo mejor del mercado. Pero cumple muy bien.

Sony Xperia 5 IV, la opinión y nota de Xataka

Ajeno a los devenires del mercado y el abrumador dominio en la gama alta de un par de marcas, el Sony Xperia 5 IV supone una seria alternativa para quien busque un diseño clásico centrado ante todo en la calidad de la pantalla, una gran autonomía y mucha comodidad de uso por su pantalla contenida. ¿Te suena?

Está claro que el Sony Xperia 5 IV, actualizado en su interior, tiene mucho de los Xperia de toda la vida. Pero con una salvedad: en su gama, la cámara ya no es un traspiés ni mucho menos.

8,8 Diseño 8,5 Pantalla 9 Rendimiento 8,5 Cámara 8,5 Software 8,75 Autonomía 9,25 A favor Cómodo y compacto en mano

Muy buena autonomía

Muchas posibilidades fotográficas gracias a las aplicaciones de Sony En contra Pantalla con panel no adaptativo

Diseño solo motivante para los fans de los Xperia de toda la vida

Biometría mejorable



