Gran comparativa de vídeo entre los mejores móviles de lo que llevamos de 2022: victoria aplastante de un claro ganador

Ya hemos publicado nuestra gran comparativa fotográfica entre los mejores teléfonos de gama alta de 2022, así como la gran comparativa de modo retrato. Hubo un claro ganador, y el resto de puestos del podio se repartieron de forma bastante igualada. Tal y como nos pedíais muchos Xatakeros, venimos ahora con la comparativa de vídeo.

Para esta prueba hemos escogido cuatro escenarios, en nuestra opinión, representativos de los principales usos que se le puede dar a una cámara de vídeo (siempre se pueden ampliar hasta el infinito, pero se ha de acotar en la medida de lo posible). Comprobaremos cómo graban de día en 4K, cómo es el trabajo de estabilización, cómo graban de noche y cómo lo hacen con la cámara delantera en máxima resolución.

Como explicamos en la comparativa de fotos, nuestro análisis se basa en varios puntos clave. En vídeo no basta con analizar la escena general, también se ha de comprobar el detalle de la imagen, el ruido que se genera al procesar el vídeo, rango dinámico de la escena (no solo en altas luces, también en sombras), artefactos generados, procesado de color, etc.

Esta comparativa muestra todos los vídeos en calidad original, así que te recomendamos ajustar la resolución al máximo. Estos son los participantes del test.

Grabación diurna en 4K

Primero: iPhone 13 Pro Max . El iPhone, a nivel de vídeo, no tiene demasiados problemas para mostrar que está bastante por encima de sus rivales. A nivel de rango dinámico (algo que observamos, por ejemplo, en la información de la sombra rescatada en las sombras de los árboles), no tiene apenas rival. El trabajo en colorimetría es bastante preciso y la cantidad de detalle que rescata es espectacular. Del mismo modo, la estabilización es mucho más natural que la de sus rivales, al menos en esta escena.

Segundo: OPPO Find X5 Pro . Buen resultado para el OPPO Find X5 Pro. También brilla por rango dinámico, preserva una buena cantidad de detalle y se lleva el balance de blancos hacia el neutro.

Tercero: Samsung Galaxy S22 Ultra. Más que por mérito propio, el S22 Ultra gana este tercer puesto porque el resto de rivales no han hecho un buen trabajo. En comparación con el OPPO y el iPhone, el S22 apenas rescata información en sombras. La estabilización es correcta (aunque muy alejada del iPhone) y el trabajo en colorimetría no es bueno. La sobresaturación del cielo está muy presente.

Grabación diurna en 4K (prueba de estabilización)

Primero: iPhone 13 Pro Max . Aquí ha sido especialmente sencillo dar un ganador. Sus rivales, por más que tengan OIS, tratan de corregir las microtrepidaciones por software. Al no hacerlo correctamente, se generan unas correcciones agresivas, que percibimos como "tirones" . El iPhone hace un trabajo impecable (en esta escena íbamos grabando mientras corríamos), bastante natural.

Segundo: Samsung Galaxy S22 Ultra . El S22 Ultra está bastante alejado, es este escenario, de lo que ofrece el iPhone a nivel de estabilización, pero ha logrado una toma digna. En color lo ha hecho bastante mejor que el iPhone, aunque en esta escena sí que tiene más peso el propio trabajo de estabilización.

Tercero: OPPO Find X5 Pro. Aquí el puesto se ha disputado entre el Xiaomi 12 Pro y el OPPO. El Find X5 Pro, al principio del vídeo, hace unas correcciones terribles, para luego acabar estabilizándose de forma bastante digna. Pero el Xiaomi, directamente, se ha quedado congelado unos segundos grabando, por lo que nos vemos obligados a sacarlo del podio, pese a que al recuperarse ya estabiliza bien.

Grabación nocturna en 4K

Primero: iPhone 13 Pro Max. Más de lo mismo cuando cae la noche. Podemos fijarnos en elementos como las plantas y el suelo para comprobar la cantidad de nitidez que preserva el iPhone. Es también el mejor respetando tonalidad de color, balance de blancos y estabilizando.

Segundo: OPPO Find X5 Pro. Espectacular trabajo de OPPO aquí, rozando los resultados del iPhone. Queda algo lejos del terminal de Apple al rescatar información y luminosidad en las sombras, pero lo ha hecho bien en exposición, tonalidad y estabilización.

Tercero: Xiaomi 12 Pro. El trabajo del Xiaomi 12 Pro en vídeo nocturno tiene bastante margen de mejora, por lo que se gana el tercer puesto por demérito de sus rivales. El S22 Ultra ha hecho un trabajo decepcionante, con importantes correcciones prácticamente en cada paso que se da, ausencia flagrante de detalle y escasa información en la escena.

Grabación selfie en máxima resolución

Primero: iPhone 13 Pro Max. Del iPhone suele decirse que quema los cielos en vídeo, y así es. Exactamente igual que todos y cada uno de sus rivales. Controlar el HDR en vídeo no es algo sencillo, y más cuando tenemos que exponer un sujeto como objeto principal. El micrófono del iPhone lo ha hecho bastante bien pese al viento, pero la victoria se la lleva por la espectacular cantidad de detalle que logra en el rostro (graba en 4K), así como por la práctica perfección en colorimetría y balance de blancos de la escena.

Segundo: Samsung Galaxy S22 Ultra. Destacable el trabajo que hace Samsung con la cámara delantera, aunque el vídeo es más sucio (ruidoso), el tono es más apagado y la calidad general inferior a la del iPhone. No obstante, de los mejores vídeos frontales que tendremos en Android. Es capaz de grabar en 4K delantero, como el iPhone.

Tercero: Huawei P50 Pro: El P50 Pro se lleva el tercer puesto por lo bien que ha trabajado en detalle (4K, también), y por lo angular que es la cámara delantera. Es una cámara genial para grabar vlogs, aunque en colorimetría tiende a tonos rojizos.

Y el ganador es...

El iPhone sigue sin tener rivales en vídeo. Hay terminales que graban en 8K (con dudoso trabajo de estabilización y unos resultados alejados de lo que se esperaría en esta resolución), pero en las resoluciones más comunes, Full HD y 4K, es claramente superior a su competencia. La estabilización, colorimetría, rango dinámico y cantidad de detalle está muy cerca de la perfección.

GOOGLE PIXEL 6 PRO HUAWEI P50 PRO iPHONE 13 PRO MAX ONEPLUS 10 PRO OPPO FIND X5 PRO REALME GT2 PRO SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA XIAOMI 12 PRO Vídeo 4K 60 FPS día - - 1º (3 puntos) - 2º (2 puntos) - 3º (1 punto) - Vídeo 4K 60 FPS día (estabilización) - - 1º (3 puntos) - 3º (1 punto) - 2º (2 puntos) - Vídeo 4K 60 FPS noche - - 1º (3 puntos) - 2º (2 puntos) - - 3º (1 punto) Vídeo selfie - 2º (2 puntos) 1º (3 puntos) - - - 2º (2 puntos) - SUMA FINAL - 2 puntos 12 puntos - 5 puntos - 5 puntos 1 punto

OPPO ha hecho un gran trabajo esta generación, poniéndose a la altura de Samsung en vídeo, y demostrando que de día puede hacerlo de forma sobresaliente. Por parte de Google y Huawei el trabajo es digno, pero falto de ambición.

Alternativas como OnePlus, Xiaomi o Realme no han logrado acercarse a lo que ofrecen estos tres gama alta, sin lograr puntuar en ninguno de los apartados. En fotografía dieron el máximo, pero en vídeo demuestran que la apuesta no ha sido tan completa.

Todos los vídeos de la comparativa, en tamaño original.