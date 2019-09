Servidores colapsados, reinado en Twitch y la pasión de volver a empezar: WoW Classic y las claves de su éxito (Despeja la X 1x60)

A finales de 2017, Blizzard por fin escuchó las plegarias de millones de fans que pedían un servidor basado en la versión original de 'World of Warcraft'. De esta manera, se prometía traer de regreso la experiencia de un servidor "vainilla", bajo el nombre de 'World of Warcraft Classic'.

Tras 15 años, el pasado mes de agosto por fin llegó WoW Classic, un juego que busca recrear la experiencia original. Eso, entre otras cosas, significa que nos encontraremos con una mayor dificultad y que el nivel máximo está en 60.

En muy pocos días ha conseguido revolucionar por completo el mercado de los videojuegos, y ya ha conseguido superar los 50 millones de horas visualizadas en Twitch. De hecho, en estos momentos es el juego más visto en la plataforma.

En este nuevo episodio de 'Despeja la X' queremos conocer por qué está generando tanto revuelo un título que apuesta por una experiencia de juego de hace 15 años, y para ello hemos invitado a dos editores de Vida Extra: Sergio Cejas (@Beld) y Frankie MB (@FrankieMuBert).

Los que tenemos cierta edad recordamos los tiempos de carga de un Commodore 64 o de un Spectrum. La versión "clásica" del WoW tiene algo de eso, ya que los jugadores están teniendo que esperar horas para poder a entrar a jugar (debido al colapso de los servidores).

De hecho, hace unos días presenciamos algo realmente insólito: colas kilométricas dentro de World of Warcraft Classic. Sí, como si estuvieras esperando dentro de un establecimiento.

Los servidores no dan a basto para tanta demanda, y esto ha provocado que miles de jugadores hayan acabado coincidiendo en muchas misiones. Obviamente, estas situaciones han originado cientos de memes y situaciones cómicas en las redes sociales.

When the amount of people is too much to tag a boss, you form groups of 5 in a line! Best community ever @Warcraft #WoWClassic pic.twitter.com/lFpAWbmnqn