¡Últimas horas para participar en el sorteo de un Dreo Humidifier 713S! Solo para miembros de Xataka Xtra

¡Último día para participar! Si quieres anticiparte a la llegada del calor (más calor, quiero decir), el Dreo Humidifer 713S que sorteamos en Xataka Xtra es una idea estupenda. Y hoy, xatakeros, es el último día para apuntarse y tener la opción de llevárselo a casa. El sorteo está reservado a miembros de la Comunidad Xtra, comunidad a la que puedes sumarte por solo 30 euros al año y disfrutar de, además de sorteos exclusivos, muchas otras ventajas.

El ganador se desvelará mañana, viernes 4 de junio, a las 11:00. Será notificado por correo electrónico y se anunciará tanto en el artículo original como en nuestro servidor exclusivo de Discord.

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Cómo participar en el sorteo de un Dreo Humidifier 713S

Este sorteo está reservado a los miembros de la comunidad de Xataka Xtra. Si ya estás dentro, solo tienes que ir a tu área de suscriptor y comprobar que tienes marcada la casilla de participación en sorteos. Si ya la activaste en un sorteo anterior, no tienes que hacer nada más.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si todavía no conoces Xataka Xtra, puedes sumarte por solo 30 euros al año (o desde dos euros al mes) y acceder a más sorteos exclusivos como este, El Consultorio, el servidor de Discord, descuentos en un cada mayor catálogo de servicios digitales y encuentros mensuales con los editores.

El ganador se elegirá al azar entre todos los suscriptores participantes, junto con dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo indicado en las bases legales, se contactará al primer suplente, y si este tampoco responde, al segundo. Ganar un sorteo no te excluye de participar en los siguientes. Puedes consultar las bases legales completas aquí.

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