TODOS los dispositivos a los que puedes conectar un mando de Xbox One

El mando de Xbox One es, junto al de PS4 y a diferencia de los Joy-Con de Nintendo, uno de los accesorios con mayor compatibilidad con otras plataformas y dispositivos, lo que hace que podamos disfrutar la comodidad de este mando en un sinfín de juegos de una forma sencilla y sin muchas complicaciones.

Otra de las ventajas del mando de Xbox One es que podemos usarlo ya sea por medio de un cable USB o bien, de forma inalámbrica usando una conexión Bluetooth, pero ojo, ya que no todos los mandos cuentan con esta conexión.

Por esta razón, hoy nos hemos dado a la tarea de recopilar todos los dispositivos a los que podemos conectar un mando de Xbox One, para así poder jugar en otras plataformas más allá de la propia consola Xbox One.

Cómo saber si mi mando tiene Bluetooth

Antes de comenzar, necesitamos saber si nuestro mando cuenta con Bluetooth y por tanto, podremos conectarlo de forma inalámbrica a algunos dispositivos. Microsoft ha estado comercializando mandos con y sin Bluetooth, y aunque la última generación de éstos ya cuenta con la conexión, hay una forma sencilla de identificarlos.

En los mandos compatibles con Bluetooth, el plástico que rodea al botón Xbox es parte del frontal del mando. Mientras que en los mandos sin Bluetooth, el plástico que rodea al botón Xbox es parte de la zona superior, donde están los gatillos, es decir, es una parte separada.

Consideraciones antes de conectar un mando a otro dispositivo

Otro aspecto a tener en cuenta es la actual conexión del mando, ya que si está enlazado a nuestra consola no podremos sincronizarlo con otro dispositivo, o sí podremos, pero nos causará algunos problemas. Por ello la recomendación es antes desvincularlo de la Xbox One.

Por otro lado, una vez que lo conectemos a otro dispositivo que no sea la consola, tendremos que volverlo a sincronizar con nuestra consola para poder jugar, lo cual se hace conectando el cable USB o presionando los botones de enlace tanto en la Xbox como en el mando. Dicho botón se encuentra en la parte superior del mando y también nos servirá para activar el Bluetooth y enlazarlo con otros dispositivos.

Conectar un mando de Xbox One a un PC con Windows

Al tratarse de Microsoft, responsable tanto de Xbox como de Windows, la conexión del mando con un PC suele ser extremadamente sencilla y funciona de maravilla, ya que no se necesitará mapear los botones y es compatible con la gran mayoría de los juegos, oficiales o no. Aunque hay que tener en cuenta algunos detalles ya que existen tres tipos de conexión:

Opción 1: usando un cable USB. La más sencilla y confiable de las tres, ya que esta opción es compatible con Windows 7, 8.1 y 10. En Windows 7 y 8.1 se descargarán los controladores tras conectar el mando, mientras que en Windows 10 el mando se reconoce de forma inmediata. Opción 2: usando el Adaptador Inalámbrico de Xbox. Microsoft incorporó hace algunos años un nuevo estándar llamado 'Xbox Wireless', el cual sólo está disponible en algunos ordenadores, como algunos Surface. Si no tenemos un Surface o nuestro ordenador no cuenta con este estándar, lo mejor es adquirir el Adaptador Inalámbrico de Xbox, el cual se conecta a un puerto USB de nuestro PC y nos permite sincronizar el mando sin problemas. Hay que mencionar que hay un adaptador para Windows 10 y otro para Windows 7 y 8.1, por lo que tendremos que comprar el que nos corresponda. Opción 3: usando una conexión Bluetooth. Aquí necesitaremos tener un mando con Bluetooth y Windows 10, ya que en versiones anteriores de Windows no será compatible, al menos no de forma oficial y nativa. En nuestro PC debemos seguir la siguiente ruta: Configuración > Dispositivos > Bluetooth y otros dispositivos, activar el Bluetooth y localizar el mando tras haberlo encendido y presionado el botón de enlace.

Conectar un mando de Xbox One a un Mac

En el caso de Mac no tenemos una opción nativa u oficial para conectar un mando de Xbox One, pero hay opciones que funcionan más o menos bien. Eso sí, sólo podremos usar el mando conectado vía cable USB, por lo que nos tendremos que olvidar de usarlo de forma inalámbrica. La ventaja de este método es que funciona tanto para mandos de Xbox 360 como para los de Xbox One, con o sin conexión Bluetooth.

Primero tendremos que descargar el programa gratuito '360Controller' desde GitHub, abrir el archivo DMG y ejecutar el paquete de instalación. Al terminar nos pedirá reiniciar el Mac. Nos dirigimos a las 'Preferencias del Sistema' y en la parte de hasta abajo veremos una nueva opción e icono de nombre 'Xbox 360 Controllers'. Conectamos nuestro mando vía USB y esperamos a que lo detecte el sistema. Ahora sólo tendremos que mapear los botones y listo, ya quedará configurado para usar en Mac, aunque cabe destacar que el mando no será compatible con todos los juegos.

Conectar un mando de Xbox One a un PC con Linux

Llegamos a Linux, que a partir del kernel 3.17 añadió soporte nativo a los mandos de Xbox con sólo conectarlos vía USB, por lo que no será necesario añadir nada más, tal vez una herramienta para mapear los botones pero nada más.

Ahora, si lo que queremos es conectar un mando de Xbox One de forma inalámbrica vía Bluetooth es otra historia, ya que no es tan sencillo y necesitaremos ciertos conocimientos para instalar y configurar drivers, que nos permitirán habilitar desde la conexión hasta la vibración del mando.

Para esta tarea necesitaremos descargar desde GitHub los drivers de 'xpadneo', una herramienta avanzada donde podremos modificar y ajustar un montón de opciones para usar el mando vía Bluetooth, incluso con mejores opciones que las que encontramos en Windows.

Documentación y archivos de xpadneo en GitHub.

Conectar un mando de Xbox One a SteamOS

Al tener una conexión a PC, ya sea en Windows, Linux o Mac, el mando de Xbox One es compatible con Steam y SteamOS sin problemas, aunque se recomienda usarlo vía cable USB, ya que en ciertos escenarios puede haber lag o desconexiones. En el caso de Steam Link, Microsoft añadió soporte nativo para usar el mando vía Bluetooth, sólo hay que cerciorarse de que ambos dispositivos tengan la última versión de firmware, y vincularlo desde la plataforma de Steam Link en la opción de Bluetooth tras presionar el botón de enlace en el mando.

Conectar un mando de Xbox One a Oculus

Para el caso de los cascos Oculus dependerá del modelo, pero básicamente hay compatibilidad nativa con el mando de Xbox One y funciona sin problemas. Veamos cada uno de los casos:

Oculus Rift : este casco de realidad virtual se conecta al PC, por lo que al tener una conexión del mando de Xbox One con Windows, ya sea vía USB o Bluetooth, funcionará de forma nativa dentro del entorno de Oculus. Hay que mencionar que no todos los juegos son compatibles.

: este casco de realidad virtual se conecta al PC, por lo que al tener una conexión del mando de Xbox One con Windows, ya sea vía USB o Bluetooth, funcionará de forma nativa dentro del entorno de Oculus. Hay que mencionar que no todos los juegos son compatibles. Oculus Go y Quest: en el caso de estos cascos sólo podremos usar el mando de Xbox One con Bluetooth, es decir, sólo de forma inalámbrica. La conexión se hace a través de la app desde nuestro móvil, ya sea iOS o Android, donde nos tendremos que dirigir a la opción de Bluetooth en configuración, y activar la búsqueda tras presionar el botón de enlace en el mando.

Conectar un mando de Xbox One a Android

Desde la versión 5.1.1 de Android se añadió soporte nativo para conectar un mando de Xbox One a un smartphone con el sistema operativo de Google. El soporte es para usar el mando únicamente vía Bluetooth y la experiencia dependerá de la versión de Bluetooth que tenga el teléfono y la optimización del mismo fabricante. Y es que, por ejemplo, en los smartphones Samsung la experiencia es magnífica, esto debido a la alianza que hay entre Microsoft y Samsung. Veamos cómo es el proceso.

Con el mando encendido, presionamos el botón de enlace. En el móvil Android nos dirigimos a Ajustes > Bluetooth y hacemos visible el dispositivo, en caso de que no lo esté. En la lista de dispositivos disponibles buscamos el mando de Xbox One, enlazamos y listo.

Ya sólo nos quedará mapear los botones usando una de las cientos de aplicaciones que hay en la Play Store o bien, usar las mismas opciones de configuración incluidas en algunos juegos o emuladores.

Conectar un mando de Xbox One a Gear VR

Como mencionaba, la alianza entre Microsoft y Samsung permite tener una mejor compatibilidad entre el mando de Xbox One y los smartphones Galaxy. Por esta razón, podremos usar un mando de Xbox One de forma inalámbrica vía Bluetooth cuando estemos usando un caso Gear VR.

Para realizar esta conexión el proceso es exactamente el mismo que el de un móvil Android.

Con el mando encendido, presionamos el botón de enlace. En el móvil Android nos dirigimos a Ajustes > Bluetooth y hacemos visible el dispositivo, en caso de que no lo esté. En la lista de dispositivos disponibles buscamos el mando de Xbox One, enlazamos y listo.

Conectar un mando de Xbox One a iOS (iPhone y iPad)

Apple añadió (por fin) soporte nativo al mando de Xbox One en la más reciente versión de su sistema operativo iOS 13, la cual se lanzará de forma oficial en otoño. Gracias a las betas que han ido saliendo, podemos ver que este soporte funciona muy bien y sin problemas, donde la incluso el proceso de sincronización es sencillo y no requiere complicadas configuraciones. Veamos el proceso.

Con el mando encendido, presionamos el botón de enlace. En el iPhone o iPad nos dirigimos a Configuración > Bluetooth y activamos la conexión, en caso de que no esté activada. En la lista de dispositivos disponibles buscamos el mando de Xbox One, enlazamos y listo.

Cabe mencionar que este soporte también se extiende a tvOS 13, con lo que también podremos usar el mando de Xbox One vía Bluetooth en un Apple TV, lo que nos permitirá jugar a los títulos de Apple Arcade una vez que se lance el servicio más tarde en este año.

Conectar un mando de Xbox One a un coche Tesla

Por último llegamos a los coches Tesla, porque sí, el mando de Xbox One también es compatible con Tesla aunque sólo por medio de cable USB, sólo para jugar los títulos de Atari incluidos en el sistema y mientras el coche se encuentra detenido. Este soporte llegó con la actualización a Software Versión 9.0 y se ampliará a nuevos juegos como parte de Tesla Arcade.